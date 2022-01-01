Işık Şarkı Sözleri
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Yeniden gideceğim demiştin
Sevgilim giderken bana
***
Yokluğun ölesiye yabancı
Korkuyorum alışmaya
***
Hasretin acıtmaz canımı
Bir daha dokunsam sana
***
Ağla ağla solan ömrüm yalnızlığına
Bekliyorum kar gülleri yakmadan daha
Kalbim seninle beraber
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Herkesin bildiğini kimden saklıyorsun sen
Adın çıkmış bir kere kimi haklıyorsun sen
Her gün başka bir yerde her gün başka biriyle
Gezdin tozdun reklam oldun tüm milletin dilinde
***
Alem biliyor adam değilsin
Böyle geldin öyle gidersin
Dilenme benden aşk dilenme
Tek sözüm sana Allah versin
***
Alem biliyor adam değilsin
Böyle geldin öyle gidersin
Dilenme benden aşk dilenme
Tek sözüm sana Allah versin
Son sözüm sana Allah versin
***
Sen eski sen değilsin değiştin haline bak
Bir öylesin bir böyle ne karasın ne de ak
Olamam ben senin gibi yanar döner sevgili
Sana kanmam hiç inanmam, çıkar aklından at beni
***
Alem biliyor adam değilsin
Böyle geldin öyle gidersin
Dilenme benden aşk dilenme
Tek sözüm sana Allah versin
***
Alem biliyor adam değilsin
Böyle geldin öyle gidersin
Dilenme benden aşk dilenme
Tek sözüm sana Allah versin
Son sözüm sana Allah versin
-
Dilekler tuttum adaklar adadım
Yaz tanrım yaz onu bana yaz
Kaderime yaz
O benim büyük aşkım
Alnıma yaz ömrüme yaz
***
Duâlar ettim emekler verdim
Yaz tanrım yaz onu bana yaz
Kaderime yaz
O benim onurlu aşkım
Alnıma yaz ömrüme yaz
***
Yanık geceler olur ya
Yakar ya derinden
Aşkın ateşi kül olmadan
Tanrım onu bana yaz
***
Hasretlik çektim eridim bittim
Yaz tanrım yaz onu bana yaz
Kaderime yaz
O benim biricik aşkım
Alnıma yaz ömrüme yaz
***
Yanık geceler olur ya
Yakar ya derinden
Kâbus olmadan hayallerim
Tanrım onu bana yaz
***
Yanık geceler olur ya
Yakar ya derinden
Aşkın ateşi kül olmadan
Tanrım onu bana yaz
-
Uzaklardasın
Sensizlik cehennem gibi sarıyor
Karanlık gibi çöküyor dünyama
Kendini bana hiç sorma
***
Hayal dudaklım
Mağrur bakışlım gel gel
Ömrümsün canımsın
Bana gel uzaklardasın
***
Uzaklardasın
Sensizlik cehennem gibi yakıyor
Bir yara gibi kanıyor bağrımda
Kendini bana hiç sorma
-
Yeditepe düz gelir
Anam babam vız gelir
İstanbul güzel ama sensiz bana boş gelir
İstanbul büyük ama sensiz bana dar gelir
***
Al beni yanına
Tak beni koluna
Sar beni sarmala
Kat beni canına
***
Çakmak çakmak gözlerin
Ateş gibi sözlerin
Dile dolarlar beni
Seveyim diye seni
-
Ekmeğim çorbam gibisin sıcak
İçtiğim sigaram gibisin efkârlı
Kadehimdeki şarap gibisin
Hey deli yar
Başımın üstünde bulut gibisin
Dumanlı, dumanlı
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Sıcak yaz gecelerimde
Hayalimde sen varsın
***
Ellerimde ellerin
Gözlerimde gözlerin
Sıcak yaz gecelerimde
Hayalimde sen varsın
***
Dağlar yerinden oynasa da
Aka sular durulsa da
Dünyam karanlık olsa da
Güneşimde sen varsın
Yüreğimde sen varsın
***
Nefesimde nefesin var
Dudaklarımda dudakların
Sıcak yaz gecelerimde
Hayalimde sen varsın
***
Nefesimde nefesin var
Dudaklarımda dudakların
Sıcak yaz gecelerimde
Hayalimde sen varsın
***
Dağlar yerinden oynasa da
Aka sular durulsa da
Dünyam karanlık olsa da
Güneşimde sen varsın
Yüreğimde sen varsın
-
Ne yapsam ne etsem yaranamadım
Gece gündüz hep aradım
Sabahlar oldu uyandım
Yine sensiz yine sensiz kaldım yar
***
Bir kurşunluk canım vardı
Onu da sen attın yar
Gözlerimde ışık vardı
Işığı söndürdün yar
***
Kayboldum gece kimler nerde
Seninle başlayan hayallerimle
Bir şarkı oldum okunamadım
Yine sensiz yine sensiz kaldım yar
-
Dün gece yağmura takıldı gözüm
Mutlu günlere değil ki sözüm
Son bir kez sarıl ki gülsün yüzüm
***
Sensiz odamda uykusuzum
Issız çölümde sana susuzum
Bir görsem yeter senin olmak
Bin ömre yeter bilemem ki ne zaman gelir ecel
***
Başkası tutmayacak ellerimi
Başkası bakmayacak gözlerime
Kimseler sevmeyecek benim kadar
Kimseler öpmeyecek beni
***
Sensiz odamda uykusuzum
Issız çölümde sana susuzum
Bir görsem yeter senin olmak
Bin ömre yeter bilemem ki ne zaman gelir ecel
***
Başkası tutmayacak ellerimi
Başkası bakmayacak gözlerime
Kimseler sevmeyecek senin kadar
Kimseler öpmeyecek beni
***
Başkası tutmayacak ellerimi
Başkası bakmayacak gözlerime
Kimseler sevmeyecek senin kadar
Kimseler öpmeyecek beni
***
Başkası tutmayacak ellerimi
Başkası bakmayacak gözlerime
Kimseler sevmeyecek senin kadar
Kimseler öpmeyecek beni
-
Yalnızlığım aldı götürdü beni
Gözlerime yaşlar doldu bu gece
Ne yaralı aşklar kaldı baharda
Yüreğimde senin sevdan bambaşka
Ne yaralı aşklar kaldı baharda
Yüreğimde senin sevdan bambaşka
***
Sensiz olmaz canımsın
Ver elini yarımsın
Sen baharım tadımsın
Vazgeçilmezim, her şeyimsin
Sensiz olmaz canımsın
Ver elini yarımsın
Sen baharım tadımsın
Vazgeçilmezim, her şeyimsin
***
Güzel günler bize uzakta değil
Yağmur gözlüm birtanem neredesin
Biliyorsun senden ayrı duramam
Ölürüm de senden ayrı yapamam
Biliyorsun senden ayrı duramam
Ölürüm de senden ayrı kalamam
***
Sensiz olmaz canımsın
Ver elini yarımsın
Sen baharım tadımsın
Vazgeçilmezim, her şeyimsin
Sensiz olmaz canımsın
Ver elini yarımsın
Sen baharım tadımsın
Vazgeçilmezim, her şeyimsin
***
Sensiz olmaz canımsın
Ver elini yarımsın
Sen baharım tadımsın
Vazgeçilmezim, her şeyimsin
Sensiz olmaz canımsın
Ver elini yarımsın
Sen baharım tadımsın
Vazgeçilmezimsin
Vazgeçilmezimsin
-
Yüce dağlar duvar olmuş sırtıma
Alnımı dayadım sımsıcak aşkına
Kıymetlerin nedir diye sordular bana
Biri yarim biri Sılam dedim ben onlara
***
Ağlamakla bir yol gidilmez be gülüm
Sızlanma
Sabret geleceğim yanına
Açmış toprakta tomurcuk güllerim
Yamaç açmış yorulmuş dizlerim
***
Harap bitap uğruna bu bedenim
Olsun gülüm yarınları bilirim
Ne ecelden ne zulümden korkarım biter bu yollar kollarına geleyim
***
Ağlamakla bir yol gidilmez be gülüm
Sızlanma
Sabret geleceğim yanına
Açmış toprakta tomurcuk güllerim
Yamaç açmış yorulmuş dizlerim