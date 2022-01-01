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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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02
Katmer Katmer
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Volga Tamöz
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03
Tövbekar
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ünal Yıldız-Volga Tamöz
Besteci:
Volga Tamöz
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04
Aşk
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yasemin Polat
Besteci:
Alexios Serkos
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05
Dans Et (Vazgeçemem)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Özlem Küçükyılmaz
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