Sinsi bir akşamda çıktın yolumdan Yaktım ah kalbimin sokaklarını Sanma sahipsiz kalacak bu yürek Tutarım ben aşkın nöbetini Talihe de kalbime de gömerim seni *** İhaneti giymişsin çokta yakışmış Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin çokta yakışmış Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak *** Caiz bir tabirle söylemek gerekirse Adamlıktan nasibini ben vereceğim Ben bu ihanetin inine gireceğim *** İhaneti giymişsin çokta yakışmış Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin çokta yakışmış Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak *** İhaneti giymişsin çokta yakışmış Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak İhaneti giymişsin çokta yakışmış Her yiğidin harcı değil aşkı taşımak