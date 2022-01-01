Yadigar Şarkı Sözleri
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Kalbimi ikiye böldün sen giderken
Canım, yarısı senin, yarısı ihanetinin bekçisi
Hasreti koydun gittin de sen bu eve,
Niye o seni benden daha mı fazla sevdi, söyle bari
***
Kalbimi ikiye böldün sen giderken
Canım, yarısı senin, yarısı ihanetinin bekçisi
Hasreti koydun gittin de sen bu eve,
Niye o seni benden daha mı fazla sevdi, söyle bari
***
O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin?
Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl!
O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin?
Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl!
***
Kendini bu kadar yalnız hissetmedi hiç gönül,
Al senindir bu ömür, aşka feda olsa sana yeter mi?
***
Hiçbiri tutamaz ki senin yerini yar,
Hadi yol yakınken geri dön,
Yabancı bir el kirletmeden tenini
O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin?
***
Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl!
O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin?
***
Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl!
Söyle nasıl, söyle nasıl?
Söyle nasıl, söyle nasıl?
O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin?
***
Aklım almıyor; söyle nasıl, söyle nasıl!
O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin?
Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl!
Aaahhhhhhh