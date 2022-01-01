Kalbimi ikiye böldün sen giderken Canım, yarısı senin, yarısı ihanetinin bekçisi Hasreti koydun gittin de sen bu eve, Niye o seni benden daha mı fazla sevdi, söyle bari *** Kalbimi ikiye böldün sen giderken Canım, yarısı senin, yarısı ihanetinin bekçisi Hasreti koydun gittin de sen bu eve, Niye o seni benden daha mı fazla sevdi, söyle bari *** O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin? Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl! O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin? Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl! *** Kendini bu kadar yalnız hissetmedi hiç gönül, Al senindir bu ömür, aşka feda olsa sana yeter mi? *** Hiçbiri tutamaz ki senin yerini yar, Hadi yol yakınken geri dön, Yabancı bir el kirletmeden tenini O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin? *** Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl! O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin? *** Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl! Söyle nasıl, söyle nasıl? Söyle nasıl, söyle nasıl? O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin? *** Aklım almıyor; söyle nasıl, söyle nasıl! O beni öptüğün dudaklarda başka dudakları nasıl öpersin? Aklım almıyor, söyle nasıl, söyle nasıl! Aaahhhhhhh