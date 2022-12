Herkesin bildiğini kimden saklıyorsun sen Adın çıkmış bir kere kimi haklıyorsun sen Her gün başka bir yerde her gün başka biriyle Gezdin tozdun reklam oldun tüm milletin dilinde *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin Son sözüm sana Allah versin *** Sen eski sen değilsin değiştin haline bak Bir öylesin bir böyle ne karasın ne de ak Olamam ben senin gibi yanar döner sevgili Sana kanmam hiç inanmam, çıkar aklından at beni *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin Son sözüm sana Allah versin

Yalnızlığım aldı götürdü beni Gözlerime yaşlar doldu bu gece Ne yaralı aşklar kaldı baharda Yüreğimde senin sevdan bambaşka Ne yaralı aşklar kaldı baharda Yüreğimde senin sevdan bambaşka *** Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin *** Güzel günler bize uzakta değil Yağmur gözlüm birtanem neredesin Biliyorsun senden ayrı duramam Ölürüm de senden ayrı yapamam Biliyorsun senden ayrı duramam Ölürüm de senden ayrı kalamam *** Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin *** Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezimsin Vazgeçilmezimsin