Kaçmak değildir her gidiş Gitmek gerekir bazen Son demek değildir her bitiş Baştan başlamalı bazen Son demek değildir her bitiş Baştan başlamalı bazen *** Belki bi' yerlerde son selam Belki bi' bakışta son kelam Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman Hoşça kal mecburi veda *** Belki bi' yerlerde son selam Belki bi' bakışta son kelam Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman Hoşça kal mecburi veda *** Kaçmak değildir her gidiş Gitmek gerekir bazen Son demek değildir her bitiş Baştan başlamalı bazen *** Kaçmak değildir her gidiş Gitmek gerekir bazen Son demek değildir her bitiş Baştan başlamalı bazen Son demek değildir her bitiş Baştan başlamalı bazen *** Belki bi' yerlerde son selam Belki bi' bakışta son kelam Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman Hoşça kal mecburi veda *** Belki bi' yerlerde son selam Belki bi' bakışta son kelam Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman Hoşça kal mecburi veda *** Belki bi' yerlerde son selam Belki bi' bakışta son kelam Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman Hoşça kal mecburi veda