Mecburi Veda Şarkı Sözleri
Lara Mecburi Veda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lara Mecburi Veda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mecburi Veda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kaçmak değildir her gidiş
Gitmek gerekir bazen
Son demek değildir her bitiş
Baştan başlamalı bazen
Son demek değildir her bitiş
Baştan başlamalı bazen
***
Belki bi' yerlerde son selam
Belki bi' bakışta son kelam
Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman
Hoşça kal mecburi veda
***
Belki bi' yerlerde son selam
Belki bi' bakışta son kelam
Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman
Hoşça kal mecburi veda
***
Kaçmak değildir her gidiş
Gitmek gerekir bazen
Son demek değildir her bitiş
Baştan başlamalı bazen
***
Kaçmak değildir her gidiş
Gitmek gerekir bazen
Son demek değildir her bitiş
Baştan başlamalı bazen
Son demek değildir her bitiş
Baştan başlamalı bazen
***
Belki bi' yerlerde son selam
Belki bi' bakışta son kelam
Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman
Hoşça kal mecburi veda
***
Belki bi' yerlerde son selam
Belki bi' bakışta son kelam
Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman
Hoşça kal mecburi veda
***
Belki bi' yerlerde son selam
Belki bi' bakışta son kelam
Bilemiyorum nerde, nasıl, ne zaman
Hoşça kal mecburi veda