-
Senden öncesi vardı
Senden sonrası da olacak
Yalan aşkımla sanma ki bir ömür yaşanacak
Biliyorsun vedalar hüzünlendirir beni
Sende böyle biçare yalnız bıraktın beni
***
Artık gözüm açıldı kanmam yalan sözlere
Seni çok seven kalbim taşa döndü sayende
***
Oh olsun gururluydun ne oldun
Oh olsun benim aşkımdan oldun
Oh olsun öğretemedim sana
Oh olsun git ve gelme bir daha
-
Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok
Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok (hakkımız yok)
***
Bizim kaderimiz böyle (böyle böyle)
Bizim kaderimiz böyle (böyle böyle)
***
Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok
Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok
Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok
Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok (hakkımız yok)
***
Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez
Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez
Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez
Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez
Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez
Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez
***
Ne olacak bilmem halimiz
Kim mutlu kim hangimiz
Severiz ihanet görürüz
Yine aşk ister kalbimiz
***
Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok
Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok
Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok
Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok (hakkımız yok)
***
Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez
Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez
Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez
Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez
Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez
Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez
***
Ne olacak bilmem halimiz
Kim mutlu kim hangimiz
Severiz ihanet görürüz
Yine aşk ister kalbimiz
***
Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez
Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez
Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez
Adam gibi adam
-
İnsafın yok mu senin?
Hazır mıyım değil miyim sormadın
Aşık ettin kendine
Sonrada hiç oralı olmadın.
***
İnsafın yok mu senin?
Hazır mıyım değil miyim sormadın
Aşık ettin kendine
Sonrada hiç oralı olmadın.
***
Şimdi benden ne istersen
Benim sana hayrım yok
Tarafindan katledildim
Senin bana hayrın yok
***
Şimdi benden ne istersen
Benim sana hayrım yok
Tarafindan katledildim
Senin bana hayrın yok
Yoooooook
***
Aşkta dertler katmer katmer
Dertlenirsem (dellenirsem)
Hak ver hak ver
Şeytan diyor yol ver son ver
Sevenine bari son kere şans ver
***
Aşkta dertler katmer katmer
Dertlenirsem (dellenirsem)
Hak ver hak ver
Şeytan diyor yol ver son ver
Sevenine bari son kere şans ver.
-
Tövbekar ettin sensiz geçen zamana
Sıyrıldım sakın sanma senden kalan Lara'yla
Bak bana oğlum aşkla oyun oynama
Nasıl bir kader yazdım Tanrım ben bir başıma
***
Söyle sev sevelim ister öl de ölelim
Kurban al canım vereyim benden armağan sana
***
Dertli dertli ah anlat bana dertli
Gururdan mı onurdan mı yoksa derdi
Günahı çok sevabı yok sorma dertli
Sorun mu çok
Cevabın yok ağla dertli
***
Tövbekar ettin sensiz geçen zamana
Sıyrıldım sakın sanma senden kalan Lara'yla
Bak bana oğlum aşkla oyun oynama
Nasıl bir kader yazdım Tanrım ben bir başıma
***
Söyle sev sevelim ister öl de ölelim
Kurban al canım vereyim benden armağan sana
***
Dertli dertli ah anlat bana dertli
Gururdan mı onurdan mı yoksa derdi
Günahı çok sevabı yok sorma dertli
Sorun mu çok
Cevabın yok ağla dertli
-
Ah ağlatma çok ağladım
Gidenlerin arkasından
Zor günleri bir bir geçip güçlendim
Ama yüreğim yine aşka yenik
***
Kaybetmedim çok eksildim
Gidenlerin arkasından
Bütün acılarımı bir bir ezip güçlendim
Ama yüreğim aşka yenik
***
Bırak beni çok ağladım
Sevenlerin arkasından
Boş günleri bir bir silip güçlendim
Ama yüreğim yine aşka yenik
***
Kaybetmedim çok eksildim
Gidenlerin arkasından
Bütün acılarımı bir bir ezip güçlendim
Ama yüreğim aşka yenik
***
Kaybetmedim çok eksildim
Gidenlerin arkasından
Bütün acılarımı bir bir ezip güçlendim
Ama yüreğim aşka yenik
-
Vazgeçmem pes etmem
Gitsem de nasıl olsa yarına bırakılmış hesaplar var
Seviyor kızlar etrafında bu duruma alışık adam belli
Ne yapıp etmeli farkını göstermeli kaptım işi
***
Belki az daha işve belki az daha cilve
Belki az daha dans et belki az daha hisset
***
Dans et
aşk et
meşk et
beklet
Sanki yokmuş farz et
sabret
***
dans et
Ondan bundan bahset
sanki yokmuş farz et
Sabret
-
Bitiyor bak burda bitiyor
Hem suçlu hem güçlü kim konuşup kim susuyor
Yalvara yakara inandığım şu aşka sonunda gözlerim kin kusuyor
***
Daha kapanmadı bende açtığın yara
Zararından döndüm kâr mı hiç belli olmaz
Beni lütfen artık arkadaş gibi ara
Kararımdan döndüm senden sevgili olmaz
***
Kararımdan döndüm senden sevgili olmaz
***
Bitiyor bak burda bitiyor
Hem suçlu hem güçlü kim konuşup kim susuyor
Yalvara yakara inandığım şu aşka sonunda gözlerim kin kusuyor
***
Daha kapanmadı bende açtığın yara
Zararından döndüm kâr mı hiç belli olmaz
Beni lütfen artık arkadaş gibi ara
Kararımdan döndüm senden sevgili olmaz
-
Bendim hani ya senin her şeyindim
Karanlığın içine neden atıp gittin
***
Kaç gündür dargınım kendime
Bitmez tükenmez acılar içinde yalnızım
Bilmem nasıl sabah ederim .
***
Unutulmuş gecelerde
Bir yanımda sen
Bir yanımda hüznüm
Çarem sensin
Ne zaman seni arasam
Alıp başını gidersin ellere
-
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Beni şad et Şadiye başın için
***
Ada sahillerinde bekliyorum
Yârim seni seviyor, özlüyorum
Her zamanki yerimde bekliyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Ada sahillerinde bekliyorum
Yârim seni seviyor, özlüyorum
Her zamanki yerimde bekliyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Beni şad et Şadiye başın için
***
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
***
Ada sahillerinde bekliyorum
Her zaman yollarını gözlüyorum
Seni senden güzelim istiyorum
Beni şad et Şadiye başın için
Beni şad et Şadiye başın için
-
Kolay olmayacak elbet üzüleceğim
Mutlaka bir iz bırakacak
Belki de çocuk gibi sana küseceğim
Seneler sonra utanarak
***
Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara
Hatta belki ağlayacağım
Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma
Ne olursa olsun seni unutacağım
***
Seni sevdiğim unut sevişmelerimiz yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
O sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman
***
Ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
***
Kolay olmayacak elbet üzüleceğim
Mutlaka bir iz bırakacak
Belki de çocuk gibi sana küseceğim
Seneler sonra utanarak
***
Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara
Hatta belki ağlayacağım
Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma
Ne olursa olsun seni unutacağım
***
Seni sevdiğim unut sevişmelerimiz yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
O sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman
***
Ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
***
Seni sevdiğim unut sevişmelerimiz yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
O sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman
***
Ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan
Unut beni de her yalan gibi unut
Kolay olmayacak elbet üzüleceğim
-
Allah şaşırtırsa insanı senin gibi yoldan çıkar
Göz göre göre kendini ateşlere atar
***
Bıktım senden illallah bıktım yemin ederim
Bak ne hallere düştüm seni tebrik ederim
***
Hadi bana eyvallah mutluluklar dilerim
Seni nasıl kalbime yazdıysam öyle de seni silerim
***
Allah şaşırtırsa insanı senin gibi yoldan çıkartır
Göz göre göre kendini ateşlere atar
***
Bıktım senden illallah bıktım yemin ederim
Bak ne hallere düştüm seni tebrik ederim
***
Hadi bana eyvallah mutluluklar dilerim
Seni nasıl kalbime yazdıysam öyle de seni silerim
-
Ayrı ayrı yerlerde
Olmamızın anlamı var
Seni sevmem yanlıştı
Kârın yok hep zararın var
***
Geçen onca yıllara mı yanayım
Sahte sevgilerden değil
Gerçeklerden yanayım
***
İnan bana senden kalan
Her şeyi sana verdim
Senin yalan aşkını ben
Uyanmasaydım yerdim
-
Gerçekleri biliyor görmezden geliyorsun
Nasıl işine gelirse öyle kıvırıyorsun
***
Görmedim senin kadar kaygısız vurdumduymaz
Yaz arkadaş aşk bu kadar benden sana hoşça kal
***
Artık Tanrıya yakın benden uzak yerde kal
Sevdiğimi biliyor bilmezden geliyorsun
***
Gönül verdiğim sevdam ile beni oynatıyorsun
Görmedim senin kadar kaygısız vurdumduymaz
***
Yaz arkadaş aşk bu kadar benden sana hoşça kal
Artık Tanrıya yakın benden uzak yerde kal
-
Bir güneş doğar rüyalarıma
Gözlerini sevmiştim
Keşke hiç konuşmadan
Baksaydım gözlerine sadece
***
Bir ümit vardı gitmeden önce
Son bir şans ver ki
Sözlerin onları da beni de tüketti
***
Bir sonbahar rüzgarıyla
Savrulup bitti aşkımız
Bir ilkbahar meltemiyle dönmez ki geri
***
Sen küçük mutluluklar peşinde koşarken
Ben sana vurgunum desem
İnanma sakın
Sen küçük insanların oyuncağı oldun
Ben yeni aşkların mutlu galibi