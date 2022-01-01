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7/24 Dinle Işık

Işık Şarkı Sözleri

Lara Işık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lara Işık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Işık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Lara

Lara

Işık

  • Uzaklardasın

  • Allah Versin

  • Ağla

  • Dilekler Tuttum

  • İstanbul

  • Yüreğimde Sen Varsın

  • Işık

  • Sana Susuzum

  • Sensiz Olmaz

  • Sabret

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