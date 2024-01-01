Latif Doğan

-
Elaleminn gülü açtı
Benim gülüm goncalandı
40 günde yaz bitti aman
İçerimde acı kaldı ahhh
Dünya yalan ölüm gerçek
Çek benden elini çek
Senmi kaldın götürecek
Söyle felek ne bulacak
Hasta düştüm oyy yatak döşek
Baş ucumda anam (bacım) kaldı
Derviş derğah dolanıram ah
Her acıya katlanıram
Kör oldum açar ağlaram
Gözlerimde acı kaldı
Dünya yalan ölüm gerçek
Felek benden elini çek
Senmi kaldın götürecek
Söyle felek ne bulacak
Hasta düştüm oyy yatak döşek
Baş ucumda anam (bacım) kaldı
-
Bir mum yaktığım o akşam seni andım
Korkuyu savdığım her anı hatırladım
***
Gittiğin günden şimdiye her şey aynı sadece
Çok özledim her kahraman gibi erken gittin
***
Gördüğüm en son ışık parıltı sendin
Hep parladın
Dinlendiğin o sarmaşık sonra soldu
Hep uçtun ateşe yakın
***
Bir kayık iki kürek
Ay parlak asil yürek
Biraz rakı biraz azık
Belki hayat bu demek
***
Göçtüğün gün ben
Tesadüfen düşümde gördüm veda ederken
***
Çok özledim her kahraman gibi erken gittin
***
Gördüğüm en son ışık parıltı sendin
Hep parladın
Dinlendiğin o sarmaşık sonra soldu
Hep uçtun ateşe yakın
-
En son gördüğüm rüya
En son yazdığım şarkı
***
Hepsini sana anlatamazsam
Hepsini sana söyleyemezsem
Hepsini seninle paylaşamazsam
Eğer sen duymazsan
***
Yarım kalırlar
Yetim kalırlar
Küskün kalırlar
Aynı sen ve ben gibi
***
Sen ben bitmeyen şiir
Sen ben bitmeyen şarkı
***
Boynunun omzunla buluştuğu
Hem serin hem ılık çukurdan
Yavaş yavaş yudum yudum su içtim
Sonra kayboldum
***
Bazı aşklar
Yarım kalırlar
Yetim kalırlar
Küskün kalırlar
Aynı sen ve ben gibi
-
İçimden geçeceksen eğer
Buradayım yürü üzerime
Ateş şiir hepsi benim hazırım ben
Gel gel gel gel
***
İstersen dinlen içimde
Köklerimden bir şarkı var dilimde
Çıplak ayaklarla gez her köşemde
Gel gel gel gel
***
Benim adım orman
Örtü yaptım yapraklardan
Serdim herkesin üstüne
Biz hepimiz uyuduk bittik yalnızlıktan
***
Yeşildim olabildiğince
Yaşlandım maviye değince
Hem gündüz hem gece aklına düşünce
Gel gel gel gel
***
Benim adım orman
Örtü yaptım yapraklardan
Serdim herkesin üstüne
Sür yüzünü yüzüme korkma yalnızlıktan
-
Eski bir şiir
Eski bir hikaye
Eski bir ezgi
Var aklımda
***
Herkes hayattaydı
Bildiğim herkes
Hiç korku yoktu
Yoktu aklımda
***
Eski bir kitap
Eskimiş resimler
Eski bir şarkı
Var aklımda
***
Sevdiğim birini
Hiç kaybetmemiştim
Kaybetmek yoktu
Yoktu aklımda
***
Sıradan basit bir günün uğruna
Hiç dua etmemiş hiç yalvarmamıştım
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın
***
Eski bir oyun
Eski bir sokakta
Eski bir hırka
Var omzumda
***
Aşka inanırdım
Her hücremle
Hiç bir yük yoktu
Yoktu omzumda
***
Sıradan güzel bir günün uğruna
Hiç dua etmemiş henüz yalvarmamıştım
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın
-
Kalbimin topraklarına mezarlar kazdın
Her birinin üstüne gökdelenler koydun
Aklımın yapraklarını bir bir kopardın
Binaların üst katlarına süslü teraslar yaptın
***
Geçer gider sandım
Geçmedi gitti
***
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
***
Aklımın sokaklarını arar sorarken
Kim bilir ben kaç kalp kırdım
Zamanın istasyonunu trenler geçerken
Kim bilir kaç kez kaçırdım
***
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
***
Uykumun masallarını her gece anlattın
Dinledim defalarca seni kahraman yaptım
Kurduğun mahallenin her sokağında
Utanmadım gecelerce sövdüm saydım
***
Geçer gider sandım
Geçmedi gitti
***
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
***
Aklımın sokaklarını arar sorarken
Kim bilir ben kaç kalp kırdım
Zamanın istasyonunu trenler geçerken
Kim bilir kaç kez kaçırdım
***
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
-
Eğer olduğun gibi geleceksen
Olduğum gibi seveceksen
Merhaba, zamanın ellerinden
Merhaba, tut vakit kaybetmeden
***
Dünyanın bütün günlerinden
En güzel günü bugün olsun
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Eğer olduğun gibi geleceksen
Olduğun gibi görüneceksen
Merhaba, zamanın gözlerinden
Merhaba, bak vakit kaybetmeden
***
Dünyanın bütün nehirlerinden
Sözlerimiz seslerimiz aksın
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Tam olduğun gibi tam göründüğün gibi
Tam hissettiğin gibi istediğin gibi
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
-
Güneş batınca fark ettim
Bütün hayallerim caddeye uzanmış
Tüm doğru bildiklerim asfalta akmış
Hepsi serapmış
***
Birileri var önümde gerimde
Her yanımda yüreğimde
Kalabalığın içinde dışında
Her yerde yalnızlığımda
***
Karaya oturmuş eski bir gemide
Gölgesinden sıkılmış söğütte
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış biri var
***
Ellerinden içilmiş şarapta
Gözlerinden okunmuş şiirde
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış birileri var
***
Güneş batınca fark ettim
Bütün hayatım caddeye uzanmış
Yolun tam yarısında asfalta akmış
Her şey serapmış
***
Birileri var önümde gerimde
Her yanımda yüreğimde
Kalabalığın içinde dışında
Her yerde yalnızlığımda
***
Karaya oturmuş eski bir gemide
Gölgesinden sıkılmış söğütte
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış biri var
***
Ellerinden içilmiş şarapta
Gözlerinden okunmuş şiirde
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış birileri var
-
Gelmişim,
Geçmişim,
***
Birden, aniden buharlaştık
Bol kitaplı bir odada
Dünya yavaşça önümde uzandı
***
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
***
Yel değirmeni rüzgarla, rüzgar uçurtmayla geldi.
Uçurtma bir çocuğun gözünden dünyayı korkuyla seyretti
***
Kaldırımda bir güvercin
Birden yüz üstü yere uzandı
Kundağında kundaklanan bir ruh
Vicdanlardan göğe taştı
***
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
***
Yel değirmeni rüzgarla, rüzgar uçurtmayla geldi
Uçurtma bir çocuğun gözünden dünyayı korkuyla seyretti
-
Kim bilir neler neler geçti başından
Kimse böyle yalnız olamaz
Anlat birer birer, tut ellerimden
Kimse böyle küskün olamaz
***
Çizgi çizgi yüzünde, gölgeli gözlerinde
Ağır sessizliğinde neler neler var?
Ne hikayeler var?
***
Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi
Kopmayı, koparılmayı anlat
Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı
Kahpe dünyayı anlat, anlat
***
Titreyen çenende dünya devrilmiş
Kimse böyle üzgün olamaz
Gözlerin dolu dolu, hayatın da öyle
Kimse böyle yorgun olamaz
***
Hep göz pınarında duran o gözyaşında
Akmaya hazırlanan neler neler var?
Ne hikayeler var?
***
Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi
Kopmayı, koparılmayı anlat
Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı
Kahpe dünyayı anlat, anlat
***
Uzaklara dalıp gitme
Gözlerin de dolmasın
Kimse böyle yalnız olmasın
***
Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi
Kopmayı, koparılmayı anlat
Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı
Kahpe dünyayı anlat, anlat
-
Aynıydı gökyüzümüz
Savrulduk her birimiz
İnsanlığa ne oldu
***
Masumdu gözlerimiz
Adildi kalplerimiz
İnsanlığa ne oldu
***
Ormandık kül olduk
İnsandık kul olduk
Kaybettik savrulduk
Ayrıldık ayrı kaldık
Bittik artık
***
Farklıydı seslerimiz
Aynıydı gerçeğimiz
İnsanlığa ne oldu
***
Berraktı umutlarımız
Çekingendi hırslarımız
İnsanlığa ne oldu?
***
Ormandık kül olduk
İnsandık kul olduk
Kaybettik savrulduk
Ayrıldık ayrı kaldık
***
Ormandık kül olduk
İnsandık kul olduk
İnsanlığın kalbinde
Alnında kurşun olduk
Bittik artık
-
Alnımdan akan ter
Sana hiç değmedi
Gözümden damlayan yaş
Denizi bulmadı.
***
Bir sokak gördüm rüyalarımda gecelerce
Hiç sana çıkmadı.
Sadece yarım saat tutuştuk el ele
O saat durmadı.
***
Düşünüyorum,
Ne kadar sevmiş olabilirim?
Düşünüyorum,
Sen ben gece ve bir yol.
Başka bir şey
Yok elimde hafızamda.
Düşünüyorum,
Ne kadar yer etmiş olabilir ?
***
İstiklal caddesi kadar.
İstiklal caddesi kadar.
***
Anları birer birer
Topladım sakladım.
Tarihin ortasında
Gelecek aradım.
***
Hücreme girdin, dokundun hücrelerime
Buluttum, damladım
Cümleler kaçtı dağıldı dört bir tarafa,
Sadece noktayım.
***
Düşünüyorum,
Ne kadar sevmiş olabilirim?
Düşünüyorum,
Sen, ben, gece ve bir yol
Başka bir şey
Yok elimde hafızamda
Düşünüyorum,
Ne kadar yer etmiş olabilir ?
***
İstiklal caddesi kadar
İstiklal caddesi kadar
-
Eski bir şiir
Eski bir hikaye
Eski bir ezgi
Var aklımda
***
Herkes hayattaydı
Bildiğim herkes
Hiç korku yoktu
Yoktu aklımda
***
Eski bir kitap
Eskimiş resimler
Eski bir şarkı
Var aklımda
***
Sevdiğim birini
Hiç kaybetmemiştim
Kaybetmek yoktu
Yoktu aklımda
***
Sıradan basit bir günün uğruna
Hiç dua etmemiş hiç yalvarmamıştım
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın
***
Eski bir oyun
Eski bir sokakta
Eski bir hırka
Var omzumda
***
Aşka inanırdım
Her hücremle
Hiç bir yük yoktu
Yoktu omzumda
***
Sıradan güzel bir günün uğruna
Hiç dua etmemiş henüz yalvarmamıştım
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın