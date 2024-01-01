Ayselim Şarkı Sözleri
Latif Doğan Ayselim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Latif Doğan Ayselim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayselim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Öyle bir aşk yaşadık ki Aysel'im
Tüm masallar yanımızda halt etmiş
Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'sını
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Ah Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'sını
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Kar altında çiçek açtı, yaz olduk
Dile düştük, şarkılara söz olduk
Nazarlıkta maviş maviş göz olduk
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Nazarlıkta maviş maviş göz olduk
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Gökyüzünde parıl parıl parladık
Yeryüzünde şarıl şarıl şarladık
Aşkımızı ta güneşe yolladık
Yıldızları kıskandırdık Aysel'im
Yıldızları kıskandırdık Aysel'im
Aşkımızı ta Hüda'ya yolladık
Melekleri kıskandırdık Aysel'im
Melekleri kıskandırdık Aysel'im
Saçımıza aklar düştü, kar dedik
"Bu ayrılık vallahi bize zor", dedik
Yüzümüze gülenlere dost dedik
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Yüzümüze gülenlere dost dedik
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Ağaç olduk, meyve verdik dal verdik
Bulut olduk, yağmur verdik kar verdik
Arı olduk, petek petek bal verdik
Sofralara koymadılar Aysel'im
Kalbimizi birbirine bağladık
Bazen güldük, bazen oldu ağladık
Aşkımızı Rabb'imiz'e yolladık
Mahşer günü, mahşer günü buluşuruz Aysel'im