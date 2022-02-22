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7/24 Dinle Latif Doğan

Latif Doğan

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

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01

Eşarbını Yan Bağlama

02

Küstüm

03

Kınalı Kuzu

04

Kınayı Getir

05

Yar Gelecek

... KAPAT
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Albümler

Küstüm Latif Doğan

Kurtulam Gitsin Latif Doğan

Yar Gelecek Latif Doğan

Çalma Listeleri

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

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