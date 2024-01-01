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Latif Doğan Küstüm Kınayı Getir Kınayı getir aney Kınayı getir aney Parmağın batır aney Parmağın batır aney Bu gece misafirem Bu gece misafirem Koynunda yatır aney Koynunda yatır aney Bu gece misafirem Bu gece misafirem Koynunda yatır aney Koynunda yatır aney Söğüt dalı kuş dili Söğüt dalı kuş dili Oldum yarin düşkünü Oldum yarin düşkünü Baş açık yalın ayak Baş açık yalın ayak Yola düştüm kış günü Yola düştüm kış günü Baş açık yalın ayak Baş açık yalın ayak Yola düştüm kış günü Yola düştüm kış günü Havada var çeperler Havada var çeperler Çepere su serperler Çepere su serperler Irak yoldan geleni Irak yoldan geleni Terli terli öperler Terli terli öperler Irak yoldan geleni Irak yoldan geleni Terli terli öperler Terli terli öperler

Küstüm Senin yüzünden canıma Damarımdaki kanıma Kuranıma kitabıma Küstüm Daha seninle konuşmam Ne yaparsan yap barışmam Artık sana hiç karışmam Küstüm Küstüm Ekmeğimin tuzu olsan Kaderimde yazı olsan Padişahın kızı olsan Küstüm Küstüm Bitsin bu sevdamız bitsin Nereye giderse gitsin Konuşursam dilim kopsun Küstüm Küstüm kara gözlerine Küstüm acı sözlerine Gölgesine izlerine Küstüm Küstüm

Kınalı Kuzu Yayladan geliyorda lele Kınalı kuzu kınalı kuzu İçerime koyduda lele Ateşe közü zalımın kızıvayy.... vayy.... Sordum sual ettim kimin gelini Sallanı sallanı lele Öldürdü beni zalımın kızı vayy... vayy... Yaylada çalıyorda lele Davar yoğurdu davar yoğurdu Yel vurdu saçını lele Yana savurdu yana savurdu Ceylan gibi gözlerle le Yaktı kavurdu beni kavurdu Sallanı sallanı da lele Öldürdü beni zalımın kızı vay vay