Küstüm Şarkı Sözleri
Latif Doğan Küstüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Latif Doğan Küstüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Küstüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Kınayı getir aney
Kınayı getir aney
Parmağın batır aney
Parmağın batır aney
Bu gece misafirem
Bu gece misafirem
Koynunda yatır aney
Koynunda yatır aney
Bu gece misafirem
Bu gece misafirem
Koynunda yatır aney
Koynunda yatır aney
Söğüt dalı kuş dili
Söğüt dalı kuş dili
Oldum yarin düşkünü
Oldum yarin düşkünü
Baş açık yalın ayak
Baş açık yalın ayak
Yola düştüm kış günü
Yola düştüm kış günü
Baş açık yalın ayak
Baş açık yalın ayak
Yola düştüm kış günü
Yola düştüm kış günü
Havada var çeperler
Havada var çeperler
Çepere su serperler
Çepere su serperler
Irak yoldan geleni
Irak yoldan geleni
Terli terli öperler
Terli terli öperler
Irak yoldan geleni
Irak yoldan geleni
Terli terli öperler
Terli terli öperler
-
Senin yüzünden canıma
Damarımdaki kanıma
Kuranıma kitabıma
Küstüm
Daha seninle konuşmam
Ne yaparsan yap barışmam
Artık sana hiç karışmam
Küstüm Küstüm
Ekmeğimin tuzu olsan
Kaderimde yazı olsan
Padişahın kızı olsan
Küstüm Küstüm
Bitsin bu sevdamız bitsin
Nereye giderse gitsin
Konuşursam dilim kopsun
Küstüm
Küstüm kara gözlerine
Küstüm acı sözlerine
Gölgesine izlerine
Küstüm Küstüm
-
Yayladan geliyorda lele
Kınalı kuzu kınalı kuzu
İçerime koyduda lele
Ateşe közü zalımın kızıvayy.... vayy....
Sordum sual ettim kimin gelini
Sallanı sallanı lele
Öldürdü beni zalımın kızı vayy... vayy...
Yaylada çalıyorda lele
Davar yoğurdu davar yoğurdu
Yel vurdu saçını lele
Yana savurdu yana savurdu
Ceylan gibi gözlerle le
Yaktı kavurdu beni kavurdu
Sallanı sallanı da lele
Öldürdü beni zalımın kızı vay vay