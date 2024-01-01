Latif Doğan

Kurtulam Gitsin İçiyorum her gün dertten, kederden Bugün farklı değil evvelki günden Al canımı, ya Rab, bir gün ezelden Gurtula'm bu dertten, gurtula'm gitsin Al canımı, ya Rab, bir gün ezelden Gurtula'm bu dertten, gurtula'm gitsin Bitsin artık çektiğim bunca çileler Hep yoklukla geçti bütün seneler Üstüme çığ gibi çöken geceler Son bulsun artık, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Usandım bu candan, gurtula'm gitsin Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin Baharı görmeden kışlar yaşarım Ne ed'im, neyleyim ben de şaşarım En sonunda bir delilik yaparım Kıyarım bu cana, gurtula'm gitsin En sonunda bir delilik yaparım Kıyarım bu cana, gurtula'm gitsin Bitsin artık çektiğim bunca çileler Hep yoklukla geçti bütün seneler Üstüme çığ gibi çöken geceler Son bulsun artık, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Usandım bu candan, gurtula'm gitsin Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Usandım bu candan, gurtula'm gitsin Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin

Eşarbını Yan Bağlama Eşarbını yan bağlama Eşarbını yan bağlama Ben söyleyim, sen ağlama Zalım anan bana virmez Zalım anan bana virmez Oturupta sen ağlama Boyun büküp sen ağlama Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Arık ince, geçilmiyor Arık ince, geçilmiyor Su bulanık, içilmiyor Bana "yardan geç" diyorlar Bana "yardan geç" diyorlar Yar şirindir, geçilmiyor Yar şirindir, geçilmiyo' Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Ağaçlarda dal olaydım Ağaçlarda dal olaydım Petek petek bal olaydım Bana göre yâr mı yoktu? Bana göre yâr mı yoktu? İstedim ki sen olaydın İstedim ki sen olaydın Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur?

Daglar Ben Yorgunam Sinemde dinmez yarem var El değdikçe durmaz kanar Beni gören dostlar ağlar Dağlar ben yorgunam Çöller bben susuzam Yollar mecalsizem Sen olsan içmezmiydin İçip hergün ölmezmiydin Bir gün olsun gelmezmiydin Dağlar ben yorgunam Çöller bben susuzam Yollar mecalsizem Ben garibem çilem bitmez Sabıra hiç gücüm yetmez Yolları ırak o yar gelmez Dağlar ben yorgunam Çöller bben susuzam Yollar mecalsizem

Doldur Kekeom Çok içmişim, başım duman duman Ver bir kadeh Kekom, sarhoşum amman Çok içmişim, başım duman duman Ver bir kadeh Kekom, sarhoşum amman Ah ile vah ile geçiyor zaman Doldur kekom doldur, doldur içelim Ah ile vah ile geçiyor zaman Doldur kekom doldur, doldur içelim Bugun ben felekten bir gece çaldım Dağıttım kendimi, hırsımı aldım Bugun ben felekten bir gece çaldım Dağıttım kendimi, hırsımı aldım Rezilce içmenin zevkine vardım Doldur kekom doldur, doldur içelim Rezilce içmenin tadına vardım Doldur kekom doldur, doldur içelim Dosta, arkadaşa dargınım şimdi Kadere, talihe kırgınım şimdi Dosta, arkadaşa dargınım şimdi Kadere, talihe kırgınım şimdi El vurma sarhoşum yorgunum şimdi Doldur kekom doldur, doldur içelim El vurma sarhoşum oyy oyy, yorgunum şimdi Doldur kekom doldur, doldur içelim