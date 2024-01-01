Latif Doğan

Maral Dağlarda Maral Gezer Zülfünü Tarar Gezer Men Dosta Neylemişem Ay Balam Dost Menden Uzak Gezer Dağlarda Çiçek Ay Güne Batım Doldur Ver Içek Ay Güne Batım Ha Burdan Göçek Ay Güne Batım Cigaram Yana Yana Od Düşüp Şirin Cana Bir Tas Su Ver Içem Ay Gelin İçeyim Gana Gana Dağlarda Çiçek Ay Güne Batım Doldur Ver Içek Ay Güne Batım Ha Bundan Göçek Ay Güne Batım

Eşarbını Yan Bağlama Eşarbını yan bağlama Eşarbını yan bağlama Ben söyleyim, sen ağlama Zalım anan bana virmez Zalım anan bana virmez Oturupta sen ağlama Boyun büküp sen ağlama Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Arık ince, geçilmiyor Arık ince, geçilmiyor Su bulanık, içilmiyor Bana "yardan geç" diyorlar Bana "yardan geç" diyorlar Yar şirindir, geçilmiyor Yar şirindir, geçilmiyo' Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Ağaçlarda dal olaydım Ağaçlarda dal olaydım Petek petek bal olaydım Bana göre yâr mı yoktu? Bana göre yâr mı yoktu? İstedim ki sen olaydın İstedim ki sen olaydın Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur? Hele n'olur, n'olur, n'olur? Hele hele n'olur, n'olur, n'olur? Yâr sen benim olsan n'olur? Kız sen benim olsan n'olur?

Kurtulam Gitsin İçiyorum her gün dertten, kederden Bugün farklı değil evvelki günden Al canımı, ya Rab, bir gün ezelden Gurtula'm bu dertten, gurtula'm gitsin Al canımı, ya Rab, bir gün ezelden Gurtula'm bu dertten, gurtula'm gitsin Bitsin artık çektiğim bunca çileler Hep yoklukla geçti bütün seneler Üstüme çığ gibi çöken geceler Son bulsun artık, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Usandım bu candan, gurtula'm gitsin Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin Baharı görmeden kışlar yaşarım Ne ed'im, neyleyim ben de şaşarım En sonunda bir delilik yaparım Kıyarım bu cana, gurtula'm gitsin En sonunda bir delilik yaparım Kıyarım bu cana, gurtula'm gitsin Bitsin artık çektiğim bunca çileler Hep yoklukla geçti bütün seneler Üstüme çığ gibi çöken geceler Son bulsun artık, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Usandım bu candan, gurtula'm gitsin Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin Usandım bu candan, gurtula'm gitsin Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin

Daglar Ben Yorgunam Sinemde dinmez yarem var El değdikçe durmaz kanar Beni gören dostlar ağlar Dağlar ben yorgunam Çöller bben susuzam Yollar mecalsizem Sen olsan içmezmiydin İçip hergün ölmezmiydin Bir gün olsun gelmezmiydin Dağlar ben yorgunam Çöller bben susuzam Yollar mecalsizem Ben garibem çilem bitmez Sabıra hiç gücüm yetmez Yolları ırak o yar gelmez Dağlar ben yorgunam Çöller bben susuzam Yollar mecalsizem