Latif Doğan

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Dağlarda Maral Gezer
Zülfünü Tarar Gezer
Men Dosta Neylemişem Ay Balam
Dost Menden Uzak Gezer
Dağlarda Çiçek Ay Güne Batım
Doldur Ver Içek Ay Güne Batım
Ha Burdan Göçek Ay Güne Batım
Cigaram Yana Yana
Od Düşüp Şirin Cana
Bir Tas Su Ver Içem Ay Gelin
İçeyim Gana Gana
Dağlarda Çiçek Ay Güne Batım
Doldur Ver Içek Ay Güne Batım
Ha Bundan Göçek Ay Güne Batım
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Eşarbını yan bağlama
Eşarbını yan bağlama
Ben söyleyim, sen ağlama
Zalım anan bana virmez
Zalım anan bana virmez
Oturupta sen ağlama
Boyun büküp sen ağlama
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
Arık ince, geçilmiyor
Arık ince, geçilmiyor
Su bulanık, içilmiyor
Bana "yardan geç" diyorlar
Bana "yardan geç" diyorlar
Yar şirindir, geçilmiyor
Yar şirindir, geçilmiyo'
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
Ağaçlarda dal olaydım
Ağaçlarda dal olaydım
Petek petek bal olaydım
Bana göre yâr mı yoktu?
Bana göre yâr mı yoktu?
İstedim ki sen olaydın
İstedim ki sen olaydın
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
Hele n'olur, n'olur, n'olur?
Hele hele n'olur, n'olur, n'olur?
Yâr sen benim olsan n'olur?
Kız sen benim olsan n'olur?
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İçiyorum her gün dertten, kederden
Bugün farklı değil evvelki günden
Al canımı, ya Rab, bir gün ezelden
Gurtula'm bu dertten, gurtula'm gitsin
Al canımı, ya Rab, bir gün ezelden
Gurtula'm bu dertten, gurtula'm gitsin
Bitsin artık çektiğim bunca çileler
Hep yoklukla geçti bütün seneler
Üstüme çığ gibi çöken geceler
Son bulsun artık, gurtula'm gitsin
Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin
Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin
Usandım bu candan, gurtula'm gitsin
Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin
Baharı görmeden kışlar yaşarım
Ne ed'im, neyleyim ben de şaşarım
En sonunda bir delilik yaparım
Kıyarım bu cana, gurtula'm gitsin
En sonunda bir delilik yaparım
Kıyarım bu cana, gurtula'm gitsin
Bitsin artık çektiğim bunca çileler
Hep yoklukla geçti bütün seneler
Üstüme çığ gibi çöken geceler
Son bulsun artık, gurtula'm gitsin
Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin
Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin
Usandım bu candan, gurtula'm gitsin
Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin
Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin
Gurtula'm gitsin, gurtula'm gitsin
Usandım bu candan, gurtula'm gitsin
Bezmişim bu candan, gurtula'm gitsin
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Sinemde dinmez yarem var
El değdikçe durmaz kanar
Beni gören dostlar ağlar
Dağlar ben yorgunam
Çöller bben susuzam
Yollar mecalsizem
Sen olsan içmezmiydin
İçip hergün ölmezmiydin
Bir gün olsun gelmezmiydin
Dağlar ben yorgunam
Çöller bben susuzam
Yollar mecalsizem
Ben garibem çilem bitmez
Sabıra hiç gücüm yetmez
Yolları ırak o yar gelmez
Dağlar ben yorgunam
Çöller bben susuzam
Yollar mecalsizem
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Çok içmişim, başım duman duman
Ver bir kadeh Kekom, sarhoşum amman
Çok içmişim, başım duman duman
Ver bir kadeh Kekom, sarhoşum amman
Ah ile vah ile geçiyor zaman
Doldur kekom doldur, doldur içelim
Ah ile vah ile geçiyor zaman
Doldur kekom doldur, doldur içelim
Bugun ben felekten bir gece çaldım
Dağıttım kendimi, hırsımı aldım
Bugun ben felekten bir gece çaldım
Dağıttım kendimi, hırsımı aldım
Rezilce içmenin zevkine vardım
Doldur kekom doldur, doldur içelim
Rezilce içmenin tadına vardım
Doldur kekom doldur, doldur içelim
Dosta, arkadaşa dargınım şimdi
Kadere, talihe kırgınım şimdi
Dosta, arkadaşa dargınım şimdi
Kadere, talihe kırgınım şimdi
El vurma sarhoşum yorgunum şimdi
Doldur kekom doldur, doldur içelim
El vurma sarhoşum oyy oyy, yorgunum şimdi
Doldur kekom doldur, doldur içelim