Latif Doğan

Yar Gelecek Şarkı Sözleri
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Bir yar sevdim fidan boylu edalı
Sordum sualettim dedi nişanlı
Varmı benim gibi bahtı karalı
Garib anam yari unutamadım
Deligönlüme söz geçiremedim
Geceler boyunca çok içerlendim
Adına tüküler ağıtlar yaktım
Garib anam yari unutamadım
Unutamadım unutamadım
Ben ozalim yari unutamadım
Hasratiyle yanan bu deli gönlü
Ne ettimse anam avutamadım
Güzeldi gözleri kalemdi kaşı
Daha körpecikti gencidi yaşı
Yazar ağlarıdım her satır başı
Garib anam yari unutamadım
Deli gönlüme söz geçiremedim
Geceler boyunca çok içerlendim
Adına türküler ağıtlar yaktım
Garib anam yari unutamadım
Unutamadım unutamadım
Ben o zalim yari unutamadım
Hasretiyle yanan bu soyka gönlü
Ne etimse anam avutamadım
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bugün benim bayram günüm
haber salmış yar gelecek (yar gelecek)
öyle tahmin ediyorum
dünya bana dar gelecek (dar gelecek)
kınalı koç kesecegim
doya doya içecegim
onu hiç üzmeyecegim
haber salmış yar gelecek (yar gelecek)
odam boyansın sarıya
söyle bal yapsın arıya
bileti kesmiş salıya
çarşambaya yar gelecek (yar gelecek)
yar gelecek yar gelecek
dünya bana dar gelecek
ısmarladım bey dagından
tane tane kar gelecek (kar gelecek)
dügün alayı kurulsun
saz çalsın davul vurulsun (oy vurulsun)
gelinler kızlar yorulsun
biraz sonra yar gelecek (yar gelecek)
halı döşensin yollara
altın takılsın kollara
darısı bekar kullara
haber salmış yar gelecek (yar gelecek)
odam boyansın sarıya
söyle bal yapsın arıya
bileti kesmiş salıya
çarşambaya yar gelecek (yar gelecek)
bulatlara yatak serin
rüzgar essin serin serin
ne dert kaldı ne kederim
biraz sonra yar gelecek (yar gelecek)
yar gelecek yar gelecek
dünya bana dar gelecek (dar gelecek)
ısmarladım bey dagından
tane tane kar gelecek (kar gelecek)
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Öyle bir aşk yaşadık ki Aysel'im
Tüm masallar yanımızda halt etmiş
Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'sını
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Ah Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'sını
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Arabistan çöllerinde kaybetmiş
Kar altında çiçek açtı, yaz olduk
Dile düştük, şarkılara söz olduk
Nazarlıkta maviş maviş göz olduk
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Nazarlıkta maviş maviş göz olduk
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Takvimlere yazmadılar Aysel'im
Gökyüzünde parıl parıl parladık
Yeryüzünde şarıl şarıl şarladık
Aşkımızı ta güneşe yolladık
Yıldızları kıskandırdık Aysel'im
Yıldızları kıskandırdık Aysel'im
Aşkımızı ta Hüda'ya yolladık
Melekleri kıskandırdık Aysel'im
Melekleri kıskandırdık Aysel'im
Saçımıza aklar düştü, kar dedik
"Bu ayrılık vallahi bize zor", dedik
Yüzümüze gülenlere dost dedik
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Yüzümüze gülenlere dost dedik
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im
Ağaç olduk, meyve verdik dal verdik
Bulut olduk, yağmur verdik kar verdik
Arı olduk, petek petek bal verdik
Sofralara koymadılar Aysel'im
Kalbimizi birbirine bağladık
Bazen güldük, bazen oldu ağladık
Aşkımızı Rabb'imiz'e yolladık
Mahşer günü, mahşer günü buluşuruz Aysel'im
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İçimde bir yara vardı
Sarılmaz ki saram gardaş
Buralarda durmak zordur
Durulmaz ki duram gardaş
Kayboldu güneşim ayım
Sanki ışıksız dünyayım
Yıkıldı gönül sarayım
Kurulmaz ki kuram gardaş
Der Hüdai yandım düne
Çok acıdım geçen güne
Biri kırka kırkı bine
Yarılmaz ki yaram gardaş
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Dert deryasındayım anam gayık değilem
Çok içmişem baba bugün ayık değilem
Affet beni affet beni canım sevdiğim
Ben senin aşkına gülom layık değilem
Ayrılığı anlımıza kara yazmışlar
En acı dertleri bize reva görmüşler
Seni sevdim diye ban deli demişler
Ben senin aşkına gülom layık değilem
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Elaleminn gülü açtı
Benim gülüm goncalandı
40 günde yaz bitti aman
İçerimde acı kaldı ahhh
Dünya yalan ölüm gerçek
Çek benden elini çek
Senmi kaldın götürecek
Söyle felek ne bulacak
Hasta düştüm oyy yatak döşek
Baş ucumda anam (bacım) kaldı
Derviş derğah dolanıram ah
Her acıya katlanıram
Kör oldum açar ağlaram
Gözlerimde acı kaldı
Dünya yalan ölüm gerçek
Felek benden elini çek
Senmi kaldın götürecek
Söyle felek ne bulacak
Hasta düştüm oyy yatak döşek
Baş ucumda anam (bacım) kaldı
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Bilmem o yar delinmiydi mağlebi
Onun için kaybetmişim yolumu
Felek kırdı kanadımı kolumu
O yarin hasreti gözümde kaldı
Felek kırdı kanadımı kolumu
O yarin hasreti gözümde kaldı
Gözümde kaldı gözümde kaldı
Sevdiğim hasretin gözümde kaldı, gözümde kaldı
Gözümde kaldı le kurban, gözümde kaldı
O yarin hasreti gözümde kaldı, gözümde kaldı
Dedim gönül vazgeç sen bu sevdadan
Bir gün ölücem ben bu yaradan
Bir fayda görmedim yalan dünyadan
O yarin hasreti gözümde kaldı
Bir fayda görmedim yalan dünyadan
O yarin hasreti gözümde kaldı
Gözümde kaldı gözümde kaldı
Sevdiğim hasretin gözümde kaldı, gözümde kaldı
Gözümde kaldı le kurban, gözümde kaldı
O yarin hasreti gözümde kaldı, gözümde kaldı
Gözümde kaldı le kurban gözümde kaldı
Sevdiğim hasretin gözümde kaldı
Allah kimsenin gözünde birşey bırakmasın