Latif Doğan

Yar Gelecek bugün benim bayram günüm haber salmış yar gelecek (yar gelecek) öyle tahmin ediyorum dünya bana dar gelecek (dar gelecek) kınalı koç kesecegim doya doya içecegim onu hiç üzmeyecegim haber salmış yar gelecek (yar gelecek) odam boyansın sarıya söyle bal yapsın arıya bileti kesmiş salıya çarşambaya yar gelecek (yar gelecek) yar gelecek yar gelecek dünya bana dar gelecek ısmarladım bey dagından tane tane kar gelecek (kar gelecek) dügün alayı kurulsun saz çalsın davul vurulsun (oy vurulsun) gelinler kızlar yorulsun biraz sonra yar gelecek (yar gelecek) halı döşensin yollara altın takılsın kollara darısı bekar kullara haber salmış yar gelecek (yar gelecek) odam boyansın sarıya söyle bal yapsın arıya bileti kesmiş salıya çarşambaya yar gelecek (yar gelecek) bulatlara yatak serin rüzgar essin serin serin ne dert kaldı ne kederim biraz sonra yar gelecek (yar gelecek) yar gelecek yar gelecek dünya bana dar gelecek (dar gelecek) ısmarladım bey dagından tane tane kar gelecek (kar gelecek)

Ayselim Öyle bir aşk yaşadık ki Aysel'im Tüm masallar yanımızda halt etmiş Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'sını Arabistan çöllerinde kaybetmiş Arabistan çöllerinde kaybetmiş Ah Leyla Mecnun'unu, Mecnun Leyla'sını Arabistan çöllerinde kaybetmiş Arabistan çöllerinde kaybetmiş Kar altında çiçek açtı, yaz olduk Dile düştük, şarkılara söz olduk Nazarlıkta maviş maviş göz olduk Takvimlere yazmadılar Aysel'im Takvimlere yazmadılar Aysel'im Nazarlıkta maviş maviş göz olduk Takvimlere yazmadılar Aysel'im Takvimlere yazmadılar Aysel'im Gökyüzünde parıl parıl parladık Yeryüzünde şarıl şarıl şarladık Aşkımızı ta güneşe yolladık Yıldızları kıskandırdık Aysel'im Yıldızları kıskandırdık Aysel'im Aşkımızı ta Hüda'ya yolladık Melekleri kıskandırdık Aysel'im Melekleri kıskandırdık Aysel'im Saçımıza aklar düştü, kar dedik "Bu ayrılık vallahi bize zor", dedik Yüzümüze gülenlere dost dedik Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im Yüzümüze gülenlere dost dedik Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im Düşman çıktı, bilemedik Aysel'im Ağaç olduk, meyve verdik dal verdik Bulut olduk, yağmur verdik kar verdik Arı olduk, petek petek bal verdik Sofralara koymadılar Aysel'im Kalbimizi birbirine bağladık Bazen güldük, bazen oldu ağladık Aşkımızı Rabb'imiz'e yolladık Mahşer günü, mahşer günü buluşuruz Aysel'im

Gardaş İçimde bir yara vardı Sarılmaz ki saram gardaş Buralarda durmak zordur Durulmaz ki duram gardaş Kayboldu güneşim ayım Sanki ışıksız dünyayım Yıkıldı gönül sarayım Kurulmaz ki kuram gardaş Der Hüdai yandım düne Çok acıdım geçen güne Biri kırka kırkı bine Yarılmaz ki yaram gardaş

Dert Deryası Dert deryasındayım anam gayık değilem Çok içmişem baba bugün ayık değilem Affet beni affet beni canım sevdiğim Ben senin aşkına gülom layık değilem Ayrılığı anlımıza kara yazmışlar En acı dertleri bize reva görmüşler Seni sevdim diye ban deli demişler Ben senin aşkına gülom layık değilem

Acı Kaldı Elaleminn gülü açtı Benim gülüm goncalandı 40 günde yaz bitti aman İçerimde acı kaldı ahhh Dünya yalan ölüm gerçek Çek benden elini çek Senmi kaldın götürecek Söyle felek ne bulacak Hasta düştüm oyy yatak döşek Baş ucumda anam (bacım) kaldı Derviş derğah dolanıram ah Her acıya katlanıram Kör oldum açar ağlaram Gözlerimde acı kaldı Dünya yalan ölüm gerçek Felek benden elini çek Senmi kaldın götürecek Söyle felek ne bulacak Hasta düştüm oyy yatak döşek Baş ucumda anam (bacım) kaldı

Gözümde Kaldı Bilmem o yar delinmiydi mağlebi Onun için kaybetmişim yolumu Felek kırdı kanadımı kolumu O yarin hasreti gözümde kaldı Felek kırdı kanadımı kolumu O yarin hasreti gözümde kaldı Gözümde kaldı gözümde kaldı Sevdiğim hasretin gözümde kaldı, gözümde kaldı Gözümde kaldı le kurban, gözümde kaldı O yarin hasreti gözümde kaldı, gözümde kaldı Dedim gönül vazgeç sen bu sevdadan Bir gün ölücem ben bu yaradan Bir fayda görmedim yalan dünyadan O yarin hasreti gözümde kaldı Bir fayda görmedim yalan dünyadan O yarin hasreti gözümde kaldı Gözümde kaldı gözümde kaldı Sevdiğim hasretin gözümde kaldı, gözümde kaldı Gözümde kaldı le kurban, gözümde kaldı O yarin hasreti gözümde kaldı, gözümde kaldı Gözümde kaldı le kurban gözümde kaldı Sevdiğim hasretin gözümde kaldı Allah kimsenin gözünde birşey bırakmasın