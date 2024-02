Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz İstersen al at beni İstersen yarat beni Dağ gibi deniz gibi Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz İstersen sevme beni İstersen bekle beni Taş gibi toprak gibi Ya seninle ya sensiz Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz