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7/24 Dinle Çağrı

Çağrı Şarkı Sözleri

Leman Sam Çağrı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Çağrı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çağrı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Leman Sam

Leman Sam

Çağrı

  • Alagöz

  • Ağıt

  • Ben Ağlarım Yane Yane

  • Çağrı

  • Menim Nazlı Yarim

  • Ayrılık

  • Tarla Kızları

  • Hey Yıllar

  • Gönül

  • Sana Bele N'oldu Yar

  • Toprak

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