-
Dur buraya kadar
Sanma dişine göre
Bir anda aslan kesilirim
Yeri gelince
Aşk ayağa düşmüş
Bir oyun kimine göre
Bak olan sana olur
Beni kaybedince
Bu, Kalbimin amansız feryadı
Bu, yalnızca aşkımın son çağrısı
Vay sevebilene
Vay aşkolsun kırabilene
Allah kolaylık versin
Sevda bu delicesine
Eyvallah olsun eyvah
Sevdim ah körü körüne
-
Seni yağmalamışlar, kuytularda
Korkuların nefes nefese
Yüreğinden bıçaklanan, sevdalarda
Pişman mısın kendine?
Pişman mısın kendine?
***
Hep yanlış sevdalara çiçeklenmiş
Koruyup, savrulmuşsun
Özlemin çıldırıyor, anılara
Gecelere, sığmıyorsun
***
Ağlıyor, ağlıyorsun
Ağlıyor, ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Ağlıyor, ağlıyorsun
Ağlıyor, ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Yorgunsun biliyorum
Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya
Saçlarım ellerini özlüyor
Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında
Seni anlıyorum
***
O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar
Hangi yasak umudun ihanetidir
Birer birer koparmışlar bütün çiçekleri
Ağlıyor musun?
***
Ağlıyor, ağlıyorsun
Ağlıyor, ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Şu yoksul duvarların dili olsa
Anlatsa neler çektiğimi
Buz gibi yastıklara sarılıp da sabahı zor ettiğini
Sabahı zor ettiğini
***
Hep yanlış sevdalara çiçeklenmiş
Kuruyup savrulmuşsun
Hasretin çıldırıyor gecelere
Anılara sığmıyorsun
***
Ağlıyor, ağlıyorsun
Ağlıyor, ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Ağlıyor, ağlıyorsun
Ağlıyor, ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Yaprak döken gençliğinin satır aralarında
Altı kırmızı ile çizilmiş ve tırnak izine alınmış suskunluğunun baş harflerisin
Şehirler uyurken
Boğazına sarılırken öfkeler
Bu gizli gülmelerin
Bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?
Sen hangi mevsimin yağmurusun?
Ağlıyor musun?
***
Ağlıyor, ağlıyorsun
Ağlıyor, ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
-
Vay göresim geldi sevdiğim seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Nasıl unuturum körpe yavrumu
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Bizim elin yiğitleri bol olur
Çalar kapıları dizgin dol’olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Bir garip aşığım vay beni beni
Vay dünya yalancı ikrarın hani
Vay göresim geldi sevdiğim seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
-
Hani en sevdiğini kaybettiğinde
İçin yanar yanar yanar yanar ah
Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi
***
İçim yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar ah
Canım yanar yanar yanar yanar ah
***
İçim yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar ah
Canım yanar yanar yanar yanar ah
***
Ben senin hasretine alışamadım
İçimdeki kavgamla barışamadım
Uçup gitti mutluluk kavuşamadım
***
İçim yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar ah
Canım yanar yanar yanar yanar ah
***
İçim yanar yanar yanar yanar ah
İçim yanar yanar yanar yanar ah
Canım yanar yanar yanar yanar ah
***
Hani en sevdiğini kaybettiğinde içim yanar ya
Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi
İçim yanar, canım yanar, ben senin hasretine alışamadım
İçimdeki kavgamla barışamadım
Uçup gitti mutluluk kavuşamadım
İçim yanar, canım yanar, içim yanar
-
Gözüm yolda kendim darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
-
Parsel parsel eylemişler dünyayı
Bir dikili taştan gayrı nem kaldı
Dost köyünden ayağımı kestiler
Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
***
Nice dertler gördüm derman çıktılar
Çok Aliler gördüm Osman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Gözyaşımdan başka bana nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
***
Başım alım çekip gitsem dağlara
Rast gelsem de avcı vurmuş marala
Hediyem yoktur ki versem dostlara
Bir kaçtadır dertten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Dertlerimden başka bana nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
-
Sandım ki her gönül sevmeyi bilir
Onun için sevdim sevmez olaydım
İstemeden oldu elden ne gelir
Kapıldım bir kere sevmez olaydım
***
Sandım ki her gönül sevmeyi bilir
Onun için sevdim sevmez olaydım
İstemeden oldu elden ne gelir
Kapıldım bir kere sevmez olaydım
***
Gözlerime doğdu sanki gözlerin
Ruhumu ısıttı sanki sözlerin
Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim
Onun için sevdim sevmez olaydım
***
Gözlerime doğdu sanki gözlerin
Ruhumu ısıttı sanki sözlerin
Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim
Onun için sevdim sevmez olaydım
***
İncindim kırıldım dillere düştüm
Sevinçten uçarken yerlere düştüm
Yalnız sana değil herşeye küstüm
Aldandım ne yazık sevmez olaydım
***
İncindim kırıldım dillere düştüm
Sevinçten uçarken yerlere düştüm
Yalnız sana değil herşeye küstüm
Aldandım ne yazık sevmez olaydım
***
Gözlerime doğdu sanki gözlerin
Ruhumu ısıttı sanki sözlerin
Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim
Onun için sevdim sevmez olaydım
***
Gözlerime doğdu sanki gözlerin
Ruhumu ısıttı sanki sözlerin
Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim
Onun için sevdim sevmez olaydım
***
Gözlerime doğdu sanki gözlerin
Ruhumu ısıttı sanki sözlerin
Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim
Onun için sevdim sevmez olaydım
Onun için sevdim sevmez olaydım
-
Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına
***
Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yanına, yanına
Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yanına, yanına
***
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
***
Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın
Ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, can alınmasın
-
Daha senden gayrı, aşık mı yoktur
Nedir bu telaşın vay deli gönül
Hele düşün devri Adem'den beri
Kimler geldi geçti say deli gönül
***
Gördüm iki kişi, mezar eşiyor
Gam gasavet gelmiş, boydan aşıyor
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Gel de bu rüyayı yor deli gönlüm
***
Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun
Bu nefsin elinden kaçamıyorsun
Ruhsati dünyadan geçemiyorsun
Topraklar başına vay deli gönül
-