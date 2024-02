Allah Kolaylık Versin Dur buraya kadar Sanma dişine göre Bir anda aslan kesilirim Yeri gelince Aşk ayağa düşmüş Bir oyun kimine göre Bak olan sana olur Beni kaybedince Bu, Kalbimin amansız feryadı Bu, yalnızca aşkımın son çağrısı Vay sevebilene Vay aşkolsun kırabilene Allah kolaylık versin Sevda bu delicesine Eyvallah olsun eyvah Sevdim ah körü körüne

Ağla Beni Vuruldum düşlerine tezden gelesen Serildim yollarına incinmeyesen Derisem 'gelmem' de, inanmayasan Ağla beni, ağla beni Ağla beni gelirsem yar ağla beni Vurur elin acır diye kapı ördüm güller ile Sofra kurdum şarab ile. Dokunur da doymam diye döşek serdim Kendim ile yastık ettim kolum ile Koklamadan saçlarını Tatmadan hiç şarabını Sarhoş oldum, sarhoş oldum. Bağla beni, bağla beni Bağla beni gelirsem yar bağla beni Sazımın ezgisi açmaz dalısın, Ezgimin dizesi naz dalımsın Gönlümün zor türküsü yollar bağısın Ağla beni, ağla beni Ağla beni gelirsem yar ağla beni

Ah Dağlar Ah dağlar serin dağlar Kuzular meler ağlar Dost aklıma gelende Yanar yüreğim sızlar Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma Karşıdan el eyleme Yar beni del'eyleme Öldürürsen sen öldür Kötüye kul eyleme Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma Koyun kuzu yayılır Yaylanın beleninden Nedir bu çektiklerim Şu feleğin elinden Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma Meler kuzular meler Yüreklerimi deler Uzaklaştım sıladan Hep düşmanlarım güler Yar vuruldum vuruldum Senin kara kaşına Ne yazılar yazılmış Ha bu garip başıma

Ele Eyvah Şu garip hâlimi dosta Desem de bir demesem de Dert yüküm var posta posta Dert yüküm var posta posta Gülsem de bir gülmesem de Gülsem de bir gülmesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de El, ayak çekildi benden Can gidiyor garip tenden Ömür geçti gurbet elden Ömür geçti, hey, gurbet elden Dönsem de bir dönmesem de Dönsem de bir dönmesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Elen eyvah, dilen eyvah Mızrap küsmüş telen, eyvah Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir demesem de Tükendim dostan, eyvallah Desem de bir...

Karaman 2 Karamanın Bayırına At Bağladım Aman Çayırına Bir Şeftali Versen Bana Anan Baban Aman Hayırına Karamanı Ayırsalar İçine Gül Aman Doldursalar Çirkinleri Öldürseler Güzelleri Aman Güldürseler Karamana Gideriken Ayağıma Battı Bir Diken O Dikeni Yola Döken Sana Yandım Çerkez Kızı

Lokman 2 Hele bakın şu yârimin bana ettiği işlere of Her yanımdan hançer gibi Zülüflerin saplıyor of Kaşı derman göz üstünde Gözü ferman lokman bile Hekim bile düşer derde of Ayrılık var diye gelir Bölük bölük şu turnalar of Aman lokman, canım lokman Ayrılmışa ilaç nedir? Şu yaralar öldürmeden Bize melhem getir lokman of Şu yaralar öldürmeden Bize melhem getir lokman of Aman lokman, canım lokman Ayrılmışa ilaç nedir? Şu yaralar öldürmeden Bize melhem getir lokman of Şu yaralar öldürmeden Bize melhem getir lokman of of Aman lokman, canım lokman Ayrılmışa ilaç nedir? Şu yaralar öldürmeden Bize melhem getir lokman of Şu yaralar öldürmeden Bize melhem getir lokman of of Hele bakın şu yârimin bana ettiği işlere of

Nalan'i Efkarım Bugün nalanı efkarım Ta arşa dayandı dilber Bugün nalanı efkarım Ta arşa dayandı dilber Ah çekerim hayalinle Bütün cismim yandı dilber Ah çekerim hayalinle Bütün cismim yandı dilber Bu aşk büyük bir beladır Mecnun'a sebep leyla'dır Bu aşk büyük bir beladır Mecnun'a sebep leyla'dır Gönlüm sana müpteladır Seni sayar sandı dilber Gönlüm sana müpteladır Seni sayar sandı dilber Bakma meluli halıma Niçin girdin vebalıma Bakma meluli halıma Niçin girdin vebalıma Acıram garip gönlüme Haydi sana yandı dilber Acıram garip gönlüme Haydi sana yandı dilber

Sarhoş Adayları Bugün sarhoş adayıyız birkaç arkadaş, getirin rakıyı mezeyi gardaş Bugün sarhoş adayıyız birkaç arkadaş, doldurun rakıyı içelim gardaş Bu akşam da felekten bir gece çalalım, sabaha dek zil zurna sarhoş olalım Bu akşam da felekten bir gece çalalım, sabaha dek zil zurna sarhoş olalım Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun Atın ölümü gardaş arpadan olsun Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun Atın ölümü gardaş arpadan olsun İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir İnceldiği yerden koparsa kopsun İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir İnceldiği yerden koparsa kopsun Bırakalım derdi bir bir kenara, dönelim o güzelim eski yıllara Bırakalım derdi bir bir kenara, dönelim o güzelim eski yıllara İşte buna içilir, sıhhatinize, iyi bakın dostlarım kendinize İşte buna içilir, sıhhatinize, iyi bakın dostlarım kendinize Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun Atın ölümü gardaş arpadan olsun Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun Atın ölümü gardaş arpadan olsun İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir İnceldiği yerden koparsa kopsun İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir İnceldiği yerden koparsa kopsun Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun Atın ölümü gardaş arpadan olsun Vur kadehi kadehlere, bir daha dolsun Atın ölümü gardaş arpadan olsun İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir İnceldiği yerden koparsa kopsun İp bi' yerde kalınlaşır, başka yerden incelir İnceldiği yerden koparsa kopsun

Sen Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen Sen Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen, sen Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Dağlar, dağlar İçimde yangın var, bu nasıl efkâr? Bir yâr sevdim, vurdu sırtımdan Aşk bana ağlar Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen Sen Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen Sen Seni yalan, seni hırsız Beni çalan be hayırsız Beni yakan sen değil misin? Sen, sen

Yaralı Ceylan Yaralı ceylanım Senden başkasına gönül vermem Yaralı ceylanım Senden başkasına gönül vermem Elin beslediği gülden Al bu canım sana dermem Elin beslediği gülden Al bu canım sana dermem Yandı yürek yana yana Savur külüm döne döne Yandı yürek yana yana Savur külüm döne döne Kurumadan elde kına Zülfün telin yere sermem Soğumadan elde kına Zülfün telin yere sermem Amman yare amman yare Hey pir ver bu derde çare Hey pir ver bu derde çare Amman yare amman yare Pirim ver bu derde çare Amman yare amman yare Hey pir ver bu derde çare Hey pir ver bu derde çare Amman yare amman yare Pirim ver bu derde çare Bir ok düştü yaralandım Dost elinden parelendim Bir ok değdi yaralandım Dost elinden parelendim Dar günümde karalandım Dil lal olur seni yermem Dar günümde karalandım Dil lal olur seni yermem Yandı yürek yana yana Savur külüm döne döne Yandı yürek yana yana Savur külüm döne döne Soğumadan elde kına Zülfün telin yere sermem Kurumadan elde kına Zülfün telin yere sermem Amman yare amman yare Hey pir ver bu derde çare Hey pir ver bu derde çare Amman yare amman yare Pirim ver bu derde çare Amman yare amman yare Hey pir ver bu derde çare Hey pir ver bu derde çare Amman yare amman yare Pirim ver bu derde çare

Bayramım Ol Senede bir günü bekleme, gülüm Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Yâr, senin aşkınla tükendi ömrüm Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Her seher yelinin estiği gibi Halil İbrahim′i kestiği gibi Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Hızır Pir Sultan′ı astığı gibi Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Ekberi′yim arı gibi dalına Dertli bülbül gibi gülün dalına Her zaman hazırım senin yoluna Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Her zaman hazırım senin yoluna Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, gul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, kul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola′m, sen bayramım ol Bir zaman gapında sakla, kul eyle Üzerimi çiğne, çiğne, yol eyle Al bıçağı, boğazıma çal eyle Ben gurbanın ola'm, sen bayramım ol Al bıçağı...