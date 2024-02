Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil