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Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim
Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim
Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün
Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine
Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil
Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil
Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe
Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim
Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün
Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine
Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil
Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil
Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil
-
Ben bir beyaz laleyim
Var sana diyeceğim
Ben bir beyaz laleyim
Var sana diyeceğim
Tut beni ellerimden
Gidersen öleceğim
Tut beni ellerimden
Gidersen öleceğim
Bahçeler bensiz olmaz
Sevenler yarsız olmaz
Bahçeler bensiz olmaz
Sevenler yarsız olmaz
Geceler geçmez olur hasret olunca
Geceler geçmez olur sensiz olunca
Her sabah yapraklarımda
Beliren damlacıklara
Sensiz gecelerimin gözyaşlarına
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Ben bir beyaz laleyim
Var sana diyeceğim
Ben bir beyaz laleyim
Var sana diyeceğim
Tut beni ellerimden
Gidersen öleceğim
Tut beni ellerimden
Gidersen öleceğim
Bahçeler bensiz olmaz
Sevenler yarsız olmaz
Bahçeler bensiz olmaz
Sevenler yarsız olmaz
Geceler geçmez olur hasret olunca
Geceler geçmez olur sensiz olunca
Her sabah yapraklarımda
Beliren damlacıklara
Sensiz gecelerimin gözyaşlarına
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar
-
Ağaçlar bir sabah sessizliğinde
Önce güneşe durdular
Ağaçlar bir sabah sessizliğinde
Önce güneşe durdular
Yapraklarında kahır
Filizlerinde sabır
Doğrulup ağır ağır
Kesenlerini vurdular
Yapraklarında kahır
Filizlerinde sabır
Doğrulup ağır ağır
Kesenlerini vurdular
Balıklar bir sabah sessizliğinde
Önce karaya vurdular
Balıklar bir sabah sessizliğinde
Önce karaya vurdular
Yüreklerinde kahır
Ciğerlerinde sülfür
Doğrulup ağır ağır
Trolcüleri vurdular
Yüreklerinde kahır
Ciğerlerinde sülfür
Doğrulup ağır ağır
Trolcüleri vurdular
Martılar bir sabah sessizliğinde
Ziftlere bulandılar
Martılar bir sabah sessizliğinde
Ziftlere bulandılar
Kanatlarında kahır
Gagalarında zehir
Doğrulup ağır ağır
Kirletenleri vurdular
Kanatlarında kahır
Gagalarında zehir
Doğrulup ağır ağır
Kirletenleri vurdular
Çocuklar bir sabah sessizliğinde
Önce tarihe durdular
Çocuklar bir sabah sessizliğinde
Önce tarihe durdular
Omuzlarında kahır
Yaşamları ya sabır
Doğrulup ağır ağır
Vuranlarını sordular
Omuzlarında kahır
Yaşamları ya sabır
Doğrulup ağır ağır
Vuranlarını sordular
Omuzlarında kahır
Yaşamları ya sabır
Doğrulup ağır ağır
Vuranlarını sordular
Omuzlarında kahır
Yaşamları ya sabır
Doğrulup ağır...
-
Penceremin perdesini havalandıran rüzgar
Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar
Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar
Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar
Yabancısın buralara
Nerelerden geliyorsun
Otur dinlen başucuma
Belli ki çok yorulmuşsun
Bana esmeyi anlat
Bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Esip geçmeyi anlat
Anlat ki çözülsün dilim
Ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana
Senin gibi esmeliyim
Anlat ki çözülsün dilim
Ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana
Senin gibi esmeliyim
Bana esmeyi anlat
Bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Esip geçmeyi anlat
Penceremin perdesini havalandıran rüzgar
Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar
Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar
Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar
Yabancısın buralara
Nerelerden geliyorsun
Otur dinlen başucuma
Belli ki çok yorulmuşsun
Bana esmeyi anlat
Bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Esip geçmeyi anlat
Anlat ki çözülsün dilim
Ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana
Senin gibi esmeliyim
Anlat ki çözülsün dilim
Ben rüzgarım demeliyim
Rüzgarlığı anlat bana
Senin gibi esmeliyim
Bana esmeyi anlat
Bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Esip geçmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Esip geçmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Bana sevmeyi anlat
Bana esmeyi anlat
Esip geçmeyi anlat
-
Bir gün anlayacaksın
Neden sessizce gittiğimi
Senden vazgeçmek uğruna
Nasıl bir savaş verdiğimi
Mevsim kış olur hani
Bir yudum güneş bulamazsın
Sonsuz uçurumlarda ki
Çiçeklere dokunamazsın
Her sabah bir sayfa daha
Eksilip gidiyor ömrümden
Gönlümün yıkıntılarında
Can çekişiyor umutlarım
Ellerimde acı var ellerini tutamam
Kıyamam kıyamam sana
Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma
Kıyamam kıyamam sana
Karanlık gecelere ortak edemem seni
Kıyamam kıyamam sana
Karanlık gecelere ortak edemem seni
Kıyamam kıyamam sana
Bir gün anlayacaksın
Neden sessizce gittiğimi
Senden vazgeçmek uğruna
Nasıl bir savaş verdiğimi
Mevsim kış olur hani
Bir yudum güneş bulamazsın
Sonsuz uçurumlarda ki
Çiçeklere dokunamazsın
Her sabah bir sayfa daha
Eksilip gidiyor ömrümden
Gönlümün yıkıntılarında
Can çekişiyor umutlarım
Ellerimde acı var ellerini tutamam
Kıyamam kıyamam sana
Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma
Kıyamam kıyamam sana
Karanlık gecelere ortak edemem seni
Kıyamam kıyamam sana
Karanlık gecelere ortak edemem seni
Kıyamam kıyamam sana
Karanlık gecelere ortak edemem seni
Kıyamam kıyamam sana
Karanlık gecelere ortak edemem seni
Kıyamam kıyamam sana
-
Ardımda ayak sesleri geçmişin şarkısı gibi
Nedir bu, nedir bu adım adım yaklaşan
Nedir bu korku her akşam
İçimi acıtıyor zaman
Kalamam bu yerde artık
Geçemem bu sokaklardan
Ne olur sus konuşma, karışma
Gidiyorum kalamam
Son gayreti belki de bu ömrümün
Gölgeler bırakmıyor peşimi
Çekilin bu kabus burda bitmeli
Yok olun ayak sesleri
Kendi halime bırakın beni
Yok olun ayak sesleri
Kendi halime bırakın beni
Ardımda ayak sesleri geçmişin şarkısı gibi
Nedir bu, nedir bu adım adım yaklaşan
Nedir bu korku her akşam
İçimi acıtıyor zaman
Duramam bu evde artık
Bakamam bu eşyalara
Ne olur karşı çıkma, dokunma
Yüreğime, kalamam
Son gayreti belki de bu ömrümün
Gölgeler bırakmıyor peşimi
Çekilin bu kabus burda bitmeli
Yok olun ayak sesleri
Kendi halime bırakın beni
Yok olun ayak sesleri
Kendi halime bırakın beni
Yok olun ayak sesleri
Kendi halime bırakın beni
-
Güzlerimin ışıghı
Sevincim neşem gızım
Saçları ipeh gızım
Ay güceh gızım
Saflıhta sen inci ol, sen inci ol
Her galbin sevinci ol, sevinci ol
Sevinci, sevinci ay güceh gızım
Gül bu gençlik çağında
Gül açsın yanagında
Her türlü çiçeh gızım
Ay güceh gızım
Gızım bilmeden keder
Bilmeden keder
Çoh yaşa akşam seher
Akşam seher
Sevinci sevinci ay gaşeng gızım
Sevinci, sevinci ay güceh gızım
-
İnceden bir sızı sarıyor gönlümü
İsmini söylemeye dilim varmıyor
Sen olmayınca akşamlar içime sinmiyor
Olmuş olacak ne varsa umurumda değil
Ölüm bile yokluğundan daha ağır gelmiyor
Sen olmayınca yaşamak içime sinmiyor
Sana ait ne varsa yakıp yıksaydım keşke
Anıların kelepçesini söküp atsaydım keşke
Ne çare gücüm yetmiyor
Bu dört duvar bu sessizlik her gün biraz daha uzun
Kapımda bekleyen umut dolu bahar bile
Sensiz içime sinmiyor
Sana ait ne varsa yakıp yıksaydım keşke
Anıların kelepçesini söküp atsaydım keşke
Ne çare gücüm yetmiyor
Camlarda ağlayan nazlı yağmur seni sorar gibi
Bu öyle bir hasret ki yüreğime sığmıyor
Sen olmayınca yaşamak
İçime sinmiyor
İçime sinmiyor
İçime sinmiyor
-
Biz bir dalın üzümüyüz aslında
Birimiz şişede şarap
Birimiz kadehte şampanya
İkimiz ömür boyu çakır keyif
Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin
Adam sen de, keyfimiz yerinde
Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin
Adam sen de, keyfimiz yerinde
Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay
Biz bir dağın bulutuyuz aslında
İçimiz buselik
Dışımız hüzünler içinde
İkimiz ömür boyu birlikte
Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin
Adam sen de, keyfimiz yerinde
Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin
Adam sen de, keyfimiz yerinde
Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay
Biz bir günün gecesiyiz aslında
Özümüz gökteki yıldızlar
Sözümüz sevmeler üstüne
Hepimiz ömür boyu sevdalı
Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin
Adam sen de, keyfimiz yerinde
Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin
Adam sen de, keyfimiz yerinde
Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay
-
Yol ver insafsız kederlere
Dertlere yol ver
Yol ver terk edip gidenlere
Yol ver gitsin
Bir gün bütün acılara
Gülüp geçeceksin
Kahkahayla yol ver gitsin ürkek gözyaşlarına
Yarın dünyaya başka gözlerle bak
Bırak geçmişin hesabını bırak
Ne bekliyorsun gülmek için hala
Ne olsun daha umutların var ya
Yol ver insafsız kederlere
Dertlere yol ver
Yol ver yarım kalan sözlere
Yol ver gitsin
Bir gün korkak yalanlara
Gülüp geçeceksin kahkahayla
Yol ver gitsin
Tükenmiş sevdalara
Yarın dünyaya başka gözlerle bak
Bırak geçmişin hesabını bırak
Ne bekliyorsun gülmek için hala
Ne olsun daha umutların varya
Yol ver, insafsız kederlere
Dertlere yol ver
Yol ver yarım kalan sözlere
Yol ver gitsin
Bir gün korkak yalanlara
Gülüp geçeceksin kahkahayla
Yol ver gitsin
Tükenmiş sevdalara
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Ay ışıhlı göy ulduzlu yolaydı
Könlüm evi çırağandır bu gece
Ne bir çiçeh ne bir yaprah solaydı
Ne inciyip yardan küsen olaydı
Her möhnete dözerem, dözerem
Sına mene, sına yar, sına yar
Ehte çıhsan vefasız, vefasız
Onda meni kına yar, kına yar
Bizi bir gün ayrı görse yagılar
Kölüm senin hasretinle dagılar
Künde yüz yol sene gurban olardım
Gorhuram ki diyeler çoh az olar
Yar yolunda duman nedir
Çen nedir
Ellerinin harareti mendedir
Dünya alem bütün gözele dönse
Menim gönlüm
Menim gözüm sendedir
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