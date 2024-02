Aşiyan Kuşlar uçuyordu uzakta bir yerde Gözlerim bir hüzünlü bir deli orman Ne eser durur hala aşiyan yollarında Hatıraları aralayan rüzgar Bakardım vurur gibi çıplak bir gurur gibi Bir sırrı hem söyler hem korur gibi Bir sırrı hem söyler hem korur gibi Bir selamın izi bile kalmadı senden Kırmızı bir sonbahardı geçti üstümüzden Yarım kalmış sözler mahcup hayaller Asılmıştı aramızda öyle Gittin sanki döner gibi söylenmez keder gibi Bir çınar gölgesini terk eder gibi Bir çınar gölgesini terk eder gibi Kurulmamış cümleler sanki salkım saçak Şimdi artık susma vakti yağmur yağacak Kurulmamış cümleler sanki salkım saçak Şimdi artık susma vakti yağmur yağacak

Bir Rüya Gibi Bir rüya gibi geçip giden zamana bak Saadet eski fotoğraflarda yanlızca Bir ateş gibi yürek yangın sana Terk edip gitme beni, vurgunum sana Çilekeş geçer ömrüm Kırgın bana Uzuyor yollarım hep Gidiyor sana Soran olmuyor hâlimi Soran olmuyor Bir rüya desem hayra Yoran olmuyor Benim hâlimi, ah Senin sevgini Sümbüle hayat veren Mavi rengini Soran olmuyor hâlimi Soran olmuyor Bir rüya desem hayra Yoran olmuyor Benim hâlimi, ah Senin sevgini Sümbüle hayat veren Mavi rengini Bir ateş düşer zaten yanmış tene Bu ateş aşkla yanar, karışır geceye Bir pınar olur taşar gözyaşlarım Her gece bir bilmece bu rüyalar Çilekeş geçer ömrüm Kırgın bana Uzuyor yollarım hep Gidiyor sana Soran olmuyor hâlimi Soran olmuyor Bir rüya desem hayra Yoran olmuyor Benim hâlimi Senin sevgini Sümbüle hayat veren Mavi rengini Soran olmuyor hâlimi Soran olmuyor Bir rüya desem hayra Yoran olmuyor Benim hâlimi, ah Senin sevgini Sümbüle hayat veren Mavi rengini

Mavi Tango Ay durur menziliyle Herkese ak yüzüyle Sen aysan açık davran Ya ondan ya bizimle Oy far fara, far fara Ateş düşer çarşılara Oy far fara, far fara Ateş düşer çarşılara Ve bir gün şunu buldum Aşka benzer neşesi Yalnızdım çok yalnızdım Aşk başka, mavi başka Oy far fara, far fara Herkes düştü yollara Oy far fara, far fara Herkes düştü yollara Bi karpuzlar ve bostan Kırk gün yaşanan destan Su da önemli amma Ateştir benim ustam Oy far fara, far fara Ateşli silahlara Oy far fara, far fara Ateşli silahlara Ben seni kaç yıl sevdim Ayağa kalktım ve sevdim Yalnızdım çok yalnızdım Ay başka, mavi başka Oy far fara, far fara Öldüm yalvara yalvara Oy far fara, far fara Öldüm yalvara yalvara Öldüm yalvara yalvara Öldüm yalvara yalvara...

Metris Ben hep 17 yaşındayım, her ayak sesinde ürperirim Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim Her türlüsünü tattım acıların ayrılıkların, her şeye biraz alıştım Bir seni beklerken kendimi yenemedim Şu Metris′in önü bir uzun alan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek seni sevdim, gerisi yalan, gerisi yalan Hücremdeyim, hasretinle yanarım Senin için her gün, her gün ağlarım Kanım hep içime akar kanarım Beni anlamadın ona yanarım Kanım hep içime akar kanarım Bizi anlamadın ona yanarım, ona yanarım

Nereye Kadar Ne kadar nereye kadar Sürecek hayat oyunu Ne kadar daha ne kadar İçeceğiz acı suyunu Ne kadar nereye kadar Gözlerim yola bakacak Ne kadar daha ne kadar Hasret içimi yakacak Sözlerin mi gerçek Gözlerin hep yalanda Yar bana mı gelecek Hiç beklemediğim anda Sözlerin mi gerçek Gözlerin hep yalanda Yar bana mı gelecek Hiç beklemediğim anda Ne kadar nereye kadar Geçecek günlerim böyle Ne kadar daha ne kadar Dayanır bu yürek söyle Ne kadar nereye kadar Susacak kara geceler Ne kadar daha ne kadar Sürer bu bilmeceler Sözlerin mi gerçek Gözlerin hep yalanda Yar bana mı gelecek Hiç beklemediğim anda Sözlerin mi gerçek Gözlerin hep yalanda Yar bana mı gelecek Hiç beklemediğim anda Sözlerin mi gerçek Gözlerin hep yalanda Yar bana mı gelecek Hiç beklemediğim anda

Senden Sonra Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Hâlâ bir doğum günü mum ışığı Kelimeler hüzün, sen ve ben Masum, sıradan, kırgın, üzgün Uzanıp başımı göğsüne Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Hâlâ yarım kadeh bir tebessüm Anılar, gece, sen ve ben Uzaktan uzağa bir şeyler duyar gibiyim Uzanıp başımı göğsüne Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun? Boş ver, her şey yolunda

Sonsuz Sonsuz mu, ölüm var mı? Ay doğar mı gün dönmeden geceye? Dağlardan, nehirlerden Yazdığımız şarkımızı söyle Bir kısır döngü, bir kumar belki Bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi? Bu yoksunluk, bu dargınlık Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Sonsuz mu, sıla var mı? Sızın diner mi zaman dönmeden geriye? Dilendiğimiz, sığındığımız Unuttuğumuz şarkımızı söyle Bir kısır döngü, bir kumar belki Bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi? Bu yoksunluk, bu dargınlık Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi?

Taşra Gözlerini eksik yaşanmış bir bahar gibi kullan Gülüşünü as intihar koğuşlarına Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir Nasılsa taşra hep hazırdır aşka Nasılsa taşra hep hazırdır aşka Üzülme, sakın dönme kendine Tesellisi ol cehennemin Cehennemin son meleği ol Gülüşünü as intihar koğuşlarına Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir Nasılsa taşra hep hazırdır aşka Nasılsa taşra hep hazırdır aşka Üzülme, sakın dönme kendine Tesellisi ol cehennemin Cehennemin son meleği ol Gülüşünü as intihar koğuşlarına Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir Nasılsa taşra hep hazırdır aşka Nasılsa taşra hep hazırdır aşka Nasılsa taşra hep hazırdır aşka

Var Git Ölüm Ölüm, ardıma düşüp de yorulma Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Akıbet alırsın, ko′mazsın beni Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Akıbet alırsın, ko'mazsın beni Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Çıkıp bozkırlara ulaşamadım Yalan dünya sana çıkışamadım Eşimle dostumla buluşamadım Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Eşimle dostumla buluşamadım Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Karac′oğlan der ki, "Konup göçerken Ecel şerbetini tas tas içerken Yine buldun beni senden kaçarken" Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Yine buldun beni senden kaçarken Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Var git, ölüm, bir zamanda yine gel Var git, ölüm, bir zamanda yine gel