Hep bir şeyi unutmuş gibi Gülü dalda kurutmuş gibi Yeni yetme çocukmuş gibi Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Hep bir şeyi unutmuş gibi Gülü dalda kurutmuş gibi Yeni yetme çocukmuş gibi Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Ağlarım için için Dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin Ayrılığa dayanamam Yolu buldum izi kaybettim Ben oldum bizi kaybettim Esasta gizi kaybettim Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Ağlarım için için Dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin Ayrılığa dayanamam Ayrılığa dayanamam