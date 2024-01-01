Ayrılığa Dayanamam Şarkı Sözleri
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Leman Sam
Ayrılığa Dayanamam
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Hep bir şeyi unutmuş gibi
Gülü dalda kurutmuş gibi
Yeni yetme çocukmuş gibi
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Hep bir şeyi unutmuş gibi
Gülü dalda kurutmuş gibi
Yeni yetme çocukmuş gibi
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Ağlarım için için
Dertlerim biçim biçim
Hepsi başım üstüne lakin
Ayrılığa dayanamam
Yolu buldum izi kaybettim
Ben oldum bizi kaybettim
Esasta gizi kaybettim
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Ağlarım için için
Dertlerim biçim biçim
Hepsi başım üstüne lakin
Ayrılığa dayanamam
Ayrılığa dayanamam