Ayrılık Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Ayrılık ayrılık aman ayrılık Herbir dertten ala yaman ayrılık Uzundur hicrimden kara geceler Bilmirem ben geldim hara geceler Uzundur hicrimden kara geceler Bilmirem ben geldim hara geceler Buruktur kelbime yara geceler Buruktur kelbime yara geceler Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık

Ağıt Ne oldu çocuk sana Yok olup gittin birden Ne oldu çocuk sana Yok olup gittin birden Nasıl kıydılar sana Ne zor büyüttüm seni ben Nasıl kıydılar sana Ne zor büyüttüm seni ben Ninni çocuk uyu çocuk Ölüm yalan dön gel çocuk Ninni çocuk uyu çocuk Ölüm yalan dön gel çocuk Zincirlerde çiçek açmış Ellerinin yarası Zincirlerde çiçek açmış Ellerinin yarası Sevgisiz kefensiz kaldın Soğuktur şimdi orası Sevgisiz kefensiz kaldın Soğuktur şimdi orası Ninni çocuk uyu çocuk Ölüm yalan dön gel çocuk Ninni çocuk uyu çocuk Ölüm yalan dön gel çocuk En kolay katlanılan Başkasının acısı En kolay katlanılan Başkasının acısı Ben anayım ağzındaki Tükürdüğün kan tadı Ben anayım ağzındaki Tükürdüğün kan tadı Ninni çocuk uyu çocuk Ölüm yalan dön gel çocuk Ninni çocuk uyu çocuk Ölüm yalan dön gel çocuk

Ben Ağlarım Yane Yane Ben ağlarım yane yane Aşk boyadı beni kane Ne akilem ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gah eserim yeller gibi Gah tozarım yollar gibi Gah akarım seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Ben Yunus′u biçareyim Aşk elinde avareyim Baştan ayağa yareyim Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi

Çağrı Çağrım bütün insanlara Bu çağrı aşka dostluğa Yıllardır bir garip öfke sözlerimizde Söylenir oldu oldu da ne oldu Yıllardır bitmeyen o hırs gözlerimizde Saklanır oldu oldu da ne oldu Toprağın küskün yüzünden Başka ne kaldı bizlere Biz bozduk ellerimizle Renkli çiçekler soldu da ne oldu Kayboldu mavi bulutlar Kapkara bir sis çöktü de ne oldu Çağrım bütün insanlara Bu çağrı aşka dostluğa Yıllardır kaç savaş oldu Hiç sonu gelmez kavgalar oldu Oldu da ne oldu Dertlerle kaç gece geçti Mutlu yarınlar özlenir oldu Oldu da ne oldu Paramparça hayatlardan Başka ne kaldı bizlere Biz yıktık ellerimizle Sustu yürekler sustu da ne oldu Dünya'da bir acı türkü Söylenir oldu oldu da ne oldu

Menim Nazlı Yarim Mən ilhamı sendən almışam yar Öz eşkimi sabi qalmışam yar Mən ilhamı sendən almışam yar Öz eşkimi sabi qalmışam yar Odur ki, məndən Ay, sevgilim sən Qaçmaq istərsən Qaça bilməsən sən məndən ey yar Odur ki, məndən Ay, sevgilim sən Qaçmaq istəsən Qaça bilməsən sən məndən ey yar Məndən, məndən Məndən qaça bilməsən yar Məndən, məndən Məndən qaça bilməsən yar Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Şirin sözlü yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Şirin sözlü yarım Düz əhdimiz, düz ilqarımız var Arzum budur, biz olaq bəhtiyar Düz əhdimiz, düz ilqarımız var Arzum budur, biz olaq bəhtiyar Odur ki, məndən Ay, sevgilim sən Qaçmaq istərsən Qaça bilməsən sən məndən ey yar Odur ki, məndən Ay, sevgilim sən Qaçmaq istəsən Qaça bilməsən sən məndən ey yar Məndən, məndən Məndən qaça bilməsən yar Məndən, məndən Məndən qaça bilməsən yar Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Şirin sözlü yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Şirin sözlü yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Mənim nazlı yarım, hoş avazlı yarım Şirin sözlü yarım

Tarla Kızları Beyaz çöller bahrenizdir Sonsuz çaydır bir denizdir Tan yerinin kızartısı Sizin göyçek çehrenizdir Beyaz çöller bahrenizdir Sonsuz çaydır bir denizdir Tan yerinin kızartısı Sizin göyçek çehrenizdir Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Öneminiz işiniz bir Dileğiniz yaşınız bir Hansınıza gönül açım Baharınız kışınız bir Öneminiz işiniz bir Dileğiniz yaşınız bir Hansınıza gönül açım Baharınız kışınız bir Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne gözel tarla kızları Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları Ne güzelsiz ne güzelsiz tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları

Hey Yıllar Yine gece ve ben baş başayım anılarla Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde Hey yıllar yenilmedim size Umutlarım yine aynı Sessizlik geceyi sarsa da Her gün bir yarın var ya Hey yıllar yenilmedim size Rüyalarım yine aynı Bir tutku yaşıyorum yine Aynı telaş içimde Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar Kolay mıydı silip atmak sanki korkuları Hey yıllar yenilmedim size Benim için bahar aynı Aynı o ılık rüzgar Yine esiyor ellerimde Hey yıllar yenilmedim size Hatalarım bile aynı Hep aynı sevgiye hasretim Duygularım hep aynı Bilmez kimse nasıl zordu gülmek zaman zaman Uçup gitti hayat yavaş yavaş avuçlarımdan Hey yıllar yenilmedim size Benim için bahar aynı Aynı o ılık rüzgar Yine esiyor ellerimde Hey yıllar yenilmedim size Hatalarım bile aynı Hep aynı sevgiye hasretim Duygularım hep aynı Hey yıllar yenilmedim size Benim için bahar aynı Aynı o ılık rüzgar Yine esiyor ellerimde Hey yıllar yenilmedim size Hatalarım bile aynı Hep aynı sevgiye hasretim Duygularım hep aynı

Alagöz Alagözlüm senden ayrı geceler Bilirki mi uzun olur neyleyim Bahçamızda kızıl güller her seher Tezden açıp bahtsız solur neyleyim Bahçamızda kızıl güller her seher Tezden açıp bahtsız solur neyleyim Nergislerin gözü yaşla dolanda Menekşeler bakıp kendi olanda Karanfilin gözü yolda kalanda Yasemenler saçın yolur neyleyim Karanfilin gözü yolda kalanda Yasemenler saçın yolur neyleyim Çiçeklerin çekir gözü intizar Ayrılıktan beter Dünya'da ne var Çiçeklerin çekir gözü intizar Ayrılıktan beter Dünya'da ne var Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hazin hazin yada salır neyleyim Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hazin hazin yada salır neyleyim Tez gelesen belki ilaç veresen Sümbüllerin saçın yüğup öresen Çiçeklerin gelip özüm deresen Yolda kalıp bakışları neyleyim Çiçeklerin gelip özüm deresen Yolda kalıp bakışları neyleyim Çiçeklerin çekir gözü intizar Ayrılıktan beter Dünya'da ne var Çiçeklerin çekir gözü intizar Ayrılıktan beter Dünya'da ne var Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hazin hazin yada salır neyleyim Yaz akşamı seni bil ki bu nigar Hazin hazin yada salır neyleyim Hazin hazin yada salır neyleyim Alagözlüm senden ayrı geceler

Gönül Bunca yıl herkesten kaçtın En sonunda buldum sandın Ansızın içini açtın Yapma dedim yaptın gönül Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim yaptın gönül O bir yolcu sen bir hancı Gördüğün en son yalancı İçinde ki derin sancı Gitmez dedim kaldı gönül Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedin En sonunda bende sevdim Şimdi beni kurtar gönül Gözlerin bakar da görmez Ellerin tutar da bilmez Gece gündüz fark edilmez Demedim mi sana gönül Sabahın tam üçündesin Dertlerin en gücündesin Hâlâ onun peşindesin Gitme dedim gittin gönül Böylesi sevdiğin için Bir kördüğüm oldu için Ağlıyorsun için için Demedim mi sana gönül Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim En sonun da bende sevdim Şimdi beni kurtar gönül

Sana Bele N'oldu Yar Meni attın ay gız ay gız ataşa Beslemekti eşgini daim peşem Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin Doldur eşgi şerbet kimi ver içim Söyle söyle sene bele n'oldu yar Atacağdın meni sevdin söyle bes niçin Doldur eşgi şerbet kimi ver içim Söyle söyle sene bele n'oldu yar Çağırıram gel haralarda galmışan Meni incitme yalvarıram yar Meni atma terketme Getmek isteyirsen, behanesiz get Uyartma mürgülü hatireleri Sesin hemin sesdi, bakışın ögey Gedirsen sesin de yad olsun bari Sen deniz goynuna atılmış çiçek üstüne dalgalar atılacakdır Sahta mehebbetin sahta sened tek Ne vakıtsa üstünde tutulacakdır Yollar tek döşenip ayaklarına Sene yalvarım mı, bu mümkün değil Goymaram kalbim tek, gururum sina Alçalıp yaşamak, ömür-gün değil. Demirem sen uca bir dağsan, eğil Demirem el açım kalıptır sene Ne sende mehebbet para pul değil Ne men dilenciyem, el açim sene Neyimi sevmişdin deye bilmedin Indiyse yüz eyib görürsen mende Gözüm yolda galdı galdı ay gözel Payiz oldu yaprahlar oldu hezel Yollarına baha baha daldı gözlerim Sene çatsın üreğimdeki sözlerim Söyle söyle sene bele n'oldu yar Yollarına baha baha daldı gözlerim Sene çatsın üreğimdeki sözlerim Söyle söyle sene bele n'oldu yar