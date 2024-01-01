Ah gidişler, sonsuz gelişler Beklenen düşler Ah gidişler, sonsuz gidişler Yıllanan düşler Dur birazcık, çok zamansız Bu kaçış a canım Gel birazcık, yok zamanım Dur biraz a canım Sorma nedir,nedir bu halim Bilsem ağlarım Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke Başı boş duygular, her yanda, her yanda Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke Gece her şeyi, her şeyi unutturmaya Gece sensizliğe, sensiz geçen ana Can yakan her şeye elveda, elveda Kim bilir sen nerde, kim bilir ben kimle Sürükler beni kapkara uçurumlara Ah gidişler, ah gidişler Durma sev a canım Gel birazcık, sev birazcık Durma sev a canım Ah gelişler, neden gidişler, Bilsem ağlarım Sorma nedir, nedir bu halim Bilsem ağlarım

Kalbim, sende durum ne? Söyle, hiç ümit yok mu? Sevgime layık olmayan İnsanları n'olur sevme olur mu? *** Diyorlar, "Biri varmış Kalbinde sevgi yasakmış" Benimle geçirdiği günler Aslında sadece bana rüyaymış *** Ona rağmen Aşka son bi' söz hakkı kalmış *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Alnıma yazılanı silebilseydim Geri döner miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Kalbime kazınanı görebilseydin Yine gider miydin? *** Diyorlar, "Biri varmış Kalbinde sevgi yasakmış" Benimle geçirdiği günler Aslında sadece bana rüyaymış *** Ona rağmen Aşka son bi' söz hakkı kalmış *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Alnıma yazılanı silebilseydim Geri döner miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Kalbime kazınanı görebilseydin Yine gider miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Kalbime kazınanı bi' görseydin Yine gider miydin? Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? *** Alnıma yazılanı silebilseydim Geri döner miydin? *** Hayatın kanununu yazabilseydim Seni sever miydim? Kalbime kazınanı görebilseydin Yine gider miydin?