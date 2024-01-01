Seni Sever Miydim Şarkı Sözleri
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Leman Sam
Seni Sever Miydim
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Ah gidişler, sonsuz gelişler
Beklenen düşler
Ah gidişler, sonsuz gidişler
Yıllanan düşler
Dur birazcık, çok zamansız
Bu kaçış a canım
Gel birazcık, yok zamanım
Dur biraz a canım
Sorma nedir,nedir bu halim
Bilsem ağlarım
Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke
Başı boş duygular, her yanda, her yanda
Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke
Gece her şeyi, her şeyi unutturmaya
Gece sensizliğe, sensiz geçen ana
Can yakan her şeye elveda, elveda
Kim bilir sen nerde, kim bilir ben kimle
Sürükler beni kapkara uçurumlara
Ah gidişler, ah gidişler
Durma sev a canım
Gel birazcık, sev birazcık
Durma sev a canım
Ah gelişler, neden gidişler, Bilsem ağlarım
Sorma nedir, nedir bu halim
Bilsem ağlarım
-
Kalbim, sende durum ne?
Söyle, hiç ümit yok mu?
Sevgime layık olmayan
İnsanları n'olur sevme olur mu?
***
Diyorlar, "Biri varmış
Kalbinde sevgi yasakmış"
Benimle geçirdiği günler
Aslında sadece bana rüyaymış
***
Ona rağmen
Aşka son bi' söz hakkı kalmış
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?
***
Diyorlar, "Biri varmış
Kalbinde sevgi yasakmış"
Benimle geçirdiği günler
Aslında sadece bana rüyaymış
***
Ona rağmen
Aşka son bi' söz hakkı kalmış
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Kalbime kazınanı bi' görseydin
Yine gider miydin?
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
***
Alnıma yazılanı silebilseydim
Geri döner miydin?
***
Hayatın kanununu yazabilseydim
Seni sever miydim?
Kalbime kazınanı görebilseydin
Yine gider miydin?