Ah gidişler, sonsuz gelişler Beklenen düşler Ah gidişler, sonsuz gidişler Yıllanan düşler Dur birazcık, çok zamansız Bu kaçış a canım Gel birazcık, yok zamanım Dur biraz a canım Sorma nedir,nedir bu halim Bilsem ağlarım Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke Başı boş duygular, her yanda, her yanda Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke Gece her şeyi, her şeyi unutturmaya Gece sensizliğe, sensiz geçen ana Can yakan her şeye elveda, elveda Kim bilir sen nerde, kim bilir ben kimle Sürükler beni kapkara uçurumlara Ah gidişler, ah gidişler Durma sev a canım Gel birazcık, sev birazcık Durma sev a canım Ah gelişler, neden gidişler, Bilsem ağlarım Sorma nedir, nedir bu halim Bilsem ağlarım

Her gün sonbahar Sensiz üşüyorum Dinmek bilmiyor Yağmur fırtına Her gün karanlık Her gün bir ayrılık Bitmek bilmiyor Her gün aynı aynı sıkıntı Her gün gidiyorsun Sanki yeni baştan Bıktım artık yalnız uyanmaktan Günler geçmiyor sensiz Tükendim artık sevda çekmekten, gel Her gün pazartesi Her gün gidiyorsun Yaşanan hep aynı Aynı yalnızlık Her gün karanlık Her gün bir ayrılık Bitmek bilmiyor Her gün aynı aynı sıkıntı