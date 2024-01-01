Bilsem Ağlarım Ah gidişler, sonsuz gelişler Beklenen düşler Ah gidişler, sonsuz gidişler Yıllanan düşler Dur birazcık, çok zamansız Bu kaçış a canım Gel birazcık, yok zamanım Dur biraz a canım Sorma nedir,nedir bu halim Bilsem ağlarım Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke Başı boş duygular, her yanda, her yanda Gece geçmez böyle, gece sonsuz ülke Gece her şeyi, her şeyi unutturmaya Gece sensizliğe, sensiz geçen ana Can yakan her şeye elveda, elveda Kim bilir sen nerde, kim bilir ben kimle Sürükler beni kapkara uçurumlara Ah gidişler, ah gidişler Durma sev a canım Gel birazcık, sev birazcık Durma sev a canım Ah gelişler, neden gidişler, Bilsem ağlarım Sorma nedir, nedir bu halim Bilsem ağlarım

Eski Fotoğraflar Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı Elbet vardır demiş büyükler Sulanmış akşamüstü bahçelerinde Dostluk kokan kahveler içmişler Ah çok mu zor karşıki komşuya Serin sabahlarda bir günaydın demek Ah çok mu zor eve dönüşlerde Yoldan geçenlere iyi akşamlar demek Yok artık her gün son seferde geçerken Tüm yalıları selamlayan kaptan Ya da ince bir tebessümle balıkçıdan Küçücük paketini alan madam Arıyorum nerde o bahçeler Dostluk dumanıyla tütsülü geceler Kaybetmeyin bu fotoğrafları Kaybolan dünümün son yadigarları Karanlıkta kaybolmuşsa eğer zaman Yoksa aşk için konuşmaya bir an Utanırsam bir gün eğer ağlamaktan Düş olup akarım camlardan

Terki Diyar Ben bir türlü kıramadım Yar şu kara bahtımı Sevdalarda yenildim Alamadım tadını Her sevdanın sonu aynı Hep acı ve hep efkar Her sevda sonrası sancı Aynı dertler yaralar Yine yollar yolculuklar Yine terki diyar Bilinen son ayrılıklar Yine terki diyar Yine yollar yolculuklar Yine ayrılıklar Bilinen son yalnızlıklar Yine terki diyar

Al Fadimem Evlerinin önü yoldur Yolun sonu karakoldur Kurban olam suna gelin Gel testini bizden doldur. Şu dağların burcu musun? Yar boynumun borcu musun? Kurban olam suna gelin Sen kötünün harcı mısın? Al fadimem,bal fadimem Yanakları gül fadimem Uyan uyan sabah oldu Su başına gel fadimem

Her gün Pazartesi Her gün sonbahar Sensiz üşüyorum Dinmek bilmiyor Yağmur fırtına Her gün karanlık Her gün bir ayrılık Bitmek bilmiyor Her gün aynı aynı sıkıntı Her gün gidiyorsun Sanki yeni baştan Bıktım artık yalnız uyanmaktan Günler geçmiyor sensiz Tükendim artık sevda çekmekten, gel Her gün pazartesi Her gün gidiyorsun Yaşanan hep aynı Aynı yalnızlık Her gün karanlık Her gün bir ayrılık Bitmek bilmiyor Her gün aynı aynı sıkıntı

Allah Kolaylık Versin Dur buraya kadar Sanma dişine göre Bir anda aslan kesilirim Yeri gelince Aşk ayağa düşmüş Bir oyun kimine göre Bak olan sana olur Beni kaybedince Bu, Kalbimin amansız feryadı Bu, yalnızca aşkımın son çağrısı Vay sevebilene Vay aşkolsun kırabilene Allah kolaylık versin Sevda bu delicesine Eyvallah olsun eyvah Sevdim ah körü körüne

Aşkımdan Vazgeçme taşırım ben hasretin yükünü acılarım koynumda sır gibi açarım baharda çiçek gibi dolarım içine gün gibi yeter ki sen üzülme kendine dert etme varsın uzasın yollar sen aşkımdan vazgeçme yeter ki sen üzülme kendine dert etme seni bir ömür beklerim sen aşkımdan vazgeçme karışır hüzünlenirim sen aldırma susar dillerim yanarım ben aşkınla karışır hüzünlenirim sen aldırma içimde taşırım sesini hala

Ceyran Bilmem Meni Neycün Atmış Unutmuş Ehdi Peymanına Gurban Olduğum Yoksa Özgesine Üzünü Tutmuş Yeni Sevdasına Gurban Olduğum Men Dilberi Sordum Gelib Gedenden Dediler Küsmüştür Barışmaz Senden Men Iltifat Ettim O Gacdı Menden Gaçgın Edasına Gurban Olduğum O Menim Sevgilim O Menim Sonam Onsuz Üzüm Gülmez Açılmaz Aynam Bilmem Harda Galdı O Nazlı Durnam O Hoş Sedasına Gurban Olduğum Hicranı Galbimi Yandırar Yakar Gözlerim Yollara Bakar Hey Bakar Müşvig Seni Anar Sensiz Odlanar Bitmiş Hayalına Gurban Olduğum Arakçının Mendedir Ceyran Sermişem Çemendedir Ceyran Alem Gözele Dönse Ceyran Menim Gözüm Sendedir Ceyran Aşığın Çokdur Senin Çokdur Kipriğin Okdur Senin Okdur Derdinden Men Deliyem Heç Haberin Yokdur Senin Yokdur Derdinden Men Deliyem Ceyran Haberin Yokdur Senin Ceyran Sene Men Gül Demerem Ceyran Gülün Ömrü Az Olar Ceyran Sene Bülbül Deyerem Ceyran Bülbül Hoş Avaz Olar Ceyran

Deli Balım Buz rengi ay ışığında Kıvrılıp giden yollar Sana mı uzanır, uzanır canım Yokluğuna mı yoksa Yüreğimin o güneşsiz O karanlık köşesinde Yeşeren umut filizine Gözüm gibi bakacağım İnan, inan, inan deli balım Bir yaban elde sen, bir yaban elde ben Düşte olsa razıyım sessizce çıkıp gelsen Günlerce gözlerinde erisem konuşmadan Yansam ateşlerinde tenine dokunmadan İnan, inan, inan deli balım Çok uzak bir aleve Uçan bir kelebek gibi Bilmem sana mı uçarım canım Yangınına mı yoksa Gün gelecek deli balım Bunca hasretten sonra Bir masalın sonu gibi Kollarında olacağım İnan, inan, inan deli balım

Sevdaya İnanmışsan Eğer Ben kuytularda öylece yalnız Her şeyin farkında çaresiz Ben çırılçıplak ben yaralanmış Sevgiye tutsak bırakılmış Her gün dalgalı bir deniz olsam Yalandan adacıklar kursam Ak saçlı bilge bir ermiş olsam Umutlu bir öykü anlatsam Bir ağacın gölgesinde gündüz boyanır gece Kendinden korkmuyorsan eğer Bir balıkçı teknesinde yıldızlar masmavileşir Sevdaya inanmışsan eğer Ben akşamlarda öylece üzgün Gün batımında yanar yüzüm Eski bir aşktır tüm çıkarlarım Açar kapıyı uğurlarım Her gün sevdalı bir bulut olsam Dağların sırtına yaslansam Başı göklerde uçurtma olsam Penceresiz evleri sarsam