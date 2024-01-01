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Bir rüya gibi geçip giden zamana bak
Saadet eski fotoğraflarda yanlızca
Bir ateş gibi yürek yangın sana
Terk edip gitme beni, vurgunum sana
Çilekeş geçer ömrüm
Kırgın bana
Uzuyor yollarım hep
Gidiyor sana
Soran olmuyor hâlimi
Soran olmuyor
Bir rüya desem hayra
Yoran olmuyor
Benim hâlimi, ah
Senin sevgini
Sümbüle hayat veren
Mavi rengini
Soran olmuyor hâlimi
Soran olmuyor
Bir rüya desem hayra
Yoran olmuyor
Benim hâlimi, ah
Senin sevgini
Sümbüle hayat veren
Mavi rengini
Bir ateş düşer zaten yanmış tene
Bu ateş aşkla yanar, karışır geceye
Bir pınar olur taşar gözyaşlarım
Her gece bir bilmece bu rüyalar
Çilekeş geçer ömrüm
Kırgın bana
Uzuyor yollarım hep
Gidiyor sana
Soran olmuyor hâlimi
Soran olmuyor
Bir rüya desem hayra
Yoran olmuyor
Benim hâlimi
Senin sevgini
Sümbüle hayat veren
Mavi rengini
Soran olmuyor hâlimi
Soran olmuyor
Bir rüya desem hayra
Yoran olmuyor
Benim hâlimi, ah
Senin sevgini
Sümbüle hayat veren
Mavi rengini
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Kuşlar uçuyordu uzakta bir yerde
Gözlerim bir hüzünlü bir deli orman
Ne eser durur hala aşiyan yollarında
Hatıraları aralayan rüzgar
Bakardım vurur gibi çıplak bir gurur gibi
Bir sırrı hem söyler hem korur gibi
Bir sırrı hem söyler hem korur gibi
Bir selamın izi bile kalmadı senden
Kırmızı bir sonbahardı geçti üstümüzden
Yarım kalmış sözler mahcup hayaller
Asılmıştı aramızda öyle
Gittin sanki döner gibi söylenmez keder gibi
Bir çınar gölgesini terk eder gibi
Bir çınar gölgesini terk eder gibi
Kurulmamış cümleler sanki salkım saçak
Şimdi artık susma vakti yağmur yağacak
Kurulmamış cümleler sanki salkım saçak
Şimdi artık susma vakti yağmur yağacak
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Ay durur menziliyle
Herkese ak yüzüyle
Sen aysan açık davran
Ya ondan ya bizimle
Oy far fara, far fara
Ateş düşer çarşılara
Oy far fara, far fara
Ateş düşer çarşılara
Ve bir gün şunu buldum
Aşka benzer neşesi
Yalnızdım çok yalnızdım
Aşk başka, mavi başka
Oy far fara, far fara
Herkes düştü yollara
Oy far fara, far fara
Herkes düştü yollara
Bi karpuzlar ve bostan
Kırk gün yaşanan destan
Su da önemli amma
Ateştir benim ustam
Oy far fara, far fara
Ateşli silahlara
Oy far fara, far fara
Ateşli silahlara
Ben seni kaç yıl sevdim
Ayağa kalktım ve sevdim
Yalnızdım çok yalnızdım
Ay başka, mavi başka
Oy far fara, far fara
Öldüm yalvara yalvara
Oy far fara, far fara
Öldüm yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara
Öldüm yalvara yalvara...
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Ben hep 17 yaşındayım, her ayak sesinde ürperirim
Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim
Her türlüsünü tattım acıların ayrılıkların, her şeye biraz alıştım
Bir seni beklerken kendimi yenemedim
Şu Metris′in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan, gerisi yalan
Hücremdeyim, hasretinle yanarım
Senin için her gün, her gün ağlarım
Kanım hep içime akar kanarım
Beni anlamadın ona yanarım
Kanım hep içime akar kanarım
Bizi anlamadın ona yanarım, ona yanarım
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Ne kadar nereye kadar
Sürecek hayat oyunu
Ne kadar daha ne kadar
İçeceğiz acı suyunu
Ne kadar nereye kadar
Gözlerim yola bakacak
Ne kadar daha ne kadar
Hasret içimi yakacak
Sözlerin mi gerçek
Gözlerin hep yalanda
Yar bana mı gelecek
Hiç beklemediğim anda
Sözlerin mi gerçek
Gözlerin hep yalanda
Yar bana mı gelecek
Hiç beklemediğim anda
Ne kadar nereye kadar
Geçecek günlerim böyle
Ne kadar daha ne kadar
Dayanır bu yürek söyle
Ne kadar nereye kadar
Susacak kara geceler
Ne kadar daha ne kadar
Sürer bu bilmeceler
Sözlerin mi gerçek
Gözlerin hep yalanda
Yar bana mı gelecek
Hiç beklemediğim anda
Sözlerin mi gerçek
Gözlerin hep yalanda
Yar bana mı gelecek
Hiç beklemediğim anda
Sözlerin mi gerçek
Gözlerin hep yalanda
Yar bana mı gelecek
Hiç beklemediğim anda
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Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Hâlâ bir doğum günü mum ışığı
Kelimeler hüzün, sen ve ben
Masum, sıradan, kırgın, üzgün
Uzanıp başımı göğsüne
Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Hâlâ yarım kadeh bir tebessüm
Anılar, gece, sen ve ben
Uzaktan uzağa bir şeyler duyar gibiyim
Uzanıp başımı göğsüne
Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Senden sonra ne değişecekti ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
Gitmek ne yazık, ne yapılacaktı ki, ne sanıyordun?
Boş ver, her şey yolunda
-
Sonsuz mu, ölüm var mı?
Ay doğar mı gün dönmeden geceye?
Dağlardan, nehirlerden
Yazdığımız şarkımızı söyle
Bir kısır döngü, bir kumar belki
Bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi?
Bu yoksunluk, bu dargınlık
Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi?
Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi?
Sonsuz mu, sıla var mı?
Sızın diner mi zaman dönmeden geriye?
Dilendiğimiz, sığındığımız
Unuttuğumuz şarkımızı söyle
Bir kısır döngü, bir kumar belki
Bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi?
Bu yoksunluk, bu dargınlık
Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi?
Bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi?
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Gözlerini eksik yaşanmış bir bahar gibi kullan
Gülüşünü as intihar koğuşlarına
Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
Üzülme, sakın dönme kendine
Tesellisi ol cehennemin
Cehennemin son meleği ol
Gülüşünü as intihar koğuşlarına
Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
Üzülme, sakın dönme kendine
Tesellisi ol cehennemin
Cehennemin son meleği ol
Gülüşünü as intihar koğuşlarına
Çelimsiz ruhlarda erken yağmurlar biriktir
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
Nasılsa taşra hep hazırdır aşka
-
Ölüm, ardıma düşüp de yorulma
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Akıbet alırsın, ko′mazsın beni
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Akıbet alırsın, ko'mazsın beni
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Çıkıp bozkırlara ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimle dostumla buluşamadım
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Eşimle dostumla buluşamadım
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Karac′oğlan der ki, "Konup göçerken
Ecel şerbetini tas tas içerken
Yine buldun beni senden kaçarken"
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Yine buldun beni senden kaçarken
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
Var git, ölüm, bir zamanda yine gel
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Ben bir şarkıcıyım, şarkının adıyım
Düşleri paylaşırım, aşkı anlatırım
Ağlatabilirim, güldürebilirim
Mutluluğa uçarım, şarkımı söylerim
Hayat kırılır bazen ince yerinden
Aşk ölür ve sonunda kapanır perde
Zaman akar ve tanınmaz olursun yeniden
Ve tanınmaz olursun neydi, nasıl ve neden
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar birer birer sönerler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar ayrılıktan beter ederler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar birer birer sönerler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar yalnızlıktan beter ederler
Ben bir şarkıcıyım, şarkının adıyım
Düşleri paylaşırım, aşkı anlatırım
Ağlatabilirim, güldürebilirim
Mutluluğa uçarım, şarkımı söylerim
Dudağıma teyellenmiş incecik bir tebessüm
Yârin dudağının değdiği son yeri özledim
Zaman dursa ve başlasak her şeye yeniden
Belki anlardık kimdi, neydi, nasıl ve neden
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar birer birer sönerler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar ayrılıktan beter ederler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar birer birer sönerler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar yalnızlıktan beter ederler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar birer birer sönerler
Ah, ışıklar, ışıklar birer birer
Işıklar yalnızlıktan beter ederler