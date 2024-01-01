Kar gibi örttün üstünü, içinde tüm çiçekler Birer birer titrediler Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler Teker teker döküldüler Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Yaşamak dopdoluydu akan pınarlar gibi İnanmayanlar beklediler Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı Dostların anlamadılar Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Nar gibi güzelliğin gizliydi, vereceklerin fazlaydı İnsanlar inanmadılar Sustun konuşmadın, sonra kaçtın arkana bakmadan İnsanlar şaşırdılar Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz