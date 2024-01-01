Deli Balım Buz rengi ay ışığında Kıvrılıp giden yollar Sana mı uzanır, uzanır canım Yokluğuna mı yoksa Yüreğimin o güneşsiz O karanlık köşesinde Yeşeren umut filizine Gözüm gibi bakacağım İnan, inan, inan deli balım Bir yaban elde sen, bir yaban elde ben Düşte olsa razıyım sessizce çıkıp gelsen Günlerce gözlerinde erisem konuşmadan Yansam ateşlerinde tenine dokunmadan İnan, inan, inan deli balım Çok uzak bir aleve Uçan bir kelebek gibi Bilmem sana mı uçarım canım Yangınına mı yoksa Gün gelecek deli balım Bunca hasretten sonra Bir masalın sonu gibi Kollarında olacağım İnan, inan, inan deli balım

Aşık Olamam Sessiz gemi kalkar gibi ben gönlümü tutamam Senden bir haber gelir diye bekler duramam, durulamam Derdim bilen halimi gören bir dost bulamam Sensizliğime yalnızlığıma bir sebep uyduramam, anlayamam Hep dert gülü çektin bu yükü artık taşıyamam Yoksun yine sensiz niye ben mutlu olamam, aşık olamam Hep yokluğuna gögüs gerdim, artık dayanamam Yorgun düştüm savaşmaktan sensiz kazanamam, yapamam Derdim bilen halimi gören bir dost bulamam Sensizliğime yalnızlığıma bir sebep uyduramam, anlayamam Hep dert günü çektin bu yükü artık taşıyamam Yoksun yine sensiz niye ben mutlu olamam Hep dert günü çektin bu yükü artık taşıyamam Yoksun yine sensiz niye ben mutlu olamam, aşık olamam Aşık olamam

Gelin Altıma serdi de ipekten halı Önüme koydu da kaymağı balı Seni seven yiğit neylesin malı İnce belli şal kuşaklı gelin of Altıma serdi de ipekten halı Önüme koydu da kaymağı balı Seni seven yiğit neylesin malı İnce belli şal kuşaklı gelin of Hocasına vardım dersini okur Bahçesine vardım bülbüller şakır Güzelim içinde halılar dokur Elleri erdemli bir gelin of Altıma serdi de ipekten halı Önüme koydu da kaymağı balı Seni seven yiğit neylesin malı İnce belli şal kuşaklı gelin of Hocasına vardım dersini okur Bahçesine vardım bülbüller şakır Güzelim içinde halılar dokur Elleri erdemli bir gelin Hocasına vardım dersini okur Bahçesine vardım bülbüller şakır Güzelim içinde halılar dokur Elleri erdemli bir gelin of Hocasına vardım dersini okur Bahçesine vardım bülbüller şakır Güzelim içinde halılar dokur Elleri erdemli bir gelin Hocasına vardım dersini okur Bahçesine vardım bülbüller şakır Güzelim içinde halılar dokur Elleri erdemli bir gelin Hocasına vardım dersini okur Bahçesine vardım bülbüller şakır

Gittiğinden Beri Yokluğun yakın, varlığın uzak Gittiğinden beri geceler kör tuzak Göz göre göre gönderdim ellere Vazgeçmedin sen de döndün bu kalpsize Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yolunu gözlerim Kapandı kapılar açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar Yokluğun yeter bu çektiğim günah Gittiğimden beri geceler simsiyah Gözlerim nehir ağlar şehir şehir Sensiz bu yerlerde hatıralar zehir Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yaralı yüreğim Kapandı kapılar açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar Sonsuza bile giderdim seninle Hep vazgeçtin benden Şimdi sana güle güle Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yaralı yüreğim Kapandı kapılar açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar Soldu gözlerim ve bitti sözlerim Gittiğinden beri yaralı yüreğim Kapandı kapılar, açıldı yaralar Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar

Gör Göreceksen En dürüst dostum gece Bu haftalık yerini sabaha Ver vereceksen ne olur En dürüst dostum gece Bu haftalık yerini sabaha Ver vereceksen ne olur Yüreğimin zincirlerini gevşeten aydede İnat yapma, doğma fırsatı ver güneşe Göğsünü göğe ger, ger gereceksen Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur Göğsünü göğe ger, ger gereceksen Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur Sen de çok oldun be kader Gülmeye hasret kalmış yüzümüze Gül güleceksen ne olur Tanrım güldür soldurduğun yüzümüzü gül gibi Ve gamzelerimizde açan gülleri Gör göreceksen, gör göreceksen artık Gör göreceksen ne olur Gör göreceksen, gör göreceksen artık Gör göreceksen ne olur Tanrım güldür soldurduğun yüzümüzü gül gibi Ve gamzelerimizde açan gülleri Gör göreceksen, gör göreceksen artık Gör göreceksen ne olur Gör göreceksen, gör göreceksen artık Gör göreceksen ne olur Göğsünü göğe ger, ger gereceksen Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur Göğsünü göğe ger, ger gereceksen Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur

Gördüm Ötesini Kattım önüme rüzgârın neşesini Gömdüm içime dağların ateşini Toprağın gücünü, yağmurun nefesini Hep aldım yanıma, çıktım yoluma Gördüm güneşin altın sarısını Ağacın yeşilini, gecenin karasını Yıktım âlemin derdini, tasasını Bıraktım oluruna, devamdır yoluma Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Geçtim denizi, dağları, ovaları Aştım amansız fırtınaları Şafağın pusunu, ölüm korkusunu Çektim yoluma, ulaştım sonuna Kattım içime ayrılık acısın Kalanın hüznünü, derdini, tasasını Görevin hevesini, mutlak yasasını Hep aldım yanıma, çıktım yoluma Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım Kalktım, başucuma baktım, saati kapattım, nasibimi yaktım

Gözleri Bulut Muhtaçtı verdiğim bir yudum sevgiye Yudum yudum, damla damla aldı içine Muhtaçtı verdiğim bir yudum sevgiye Yudum yudum, damla damla aldı içine Gözleri bulut, sözleri umut Sanki bir çocuk doğdu içime Büyütmek bir fidanı bir yudum sevgiyle Yudum yudum, damla damla almak içine Bulutlu gözler, umutlu sözler O mutlu günler kaldı geride Gözleri bulut, sözleri umut Sanki bir çocuk doğdu içime, içime Gözleri bulut, sözleri umut Sanki bir çocuk doğdu içime Bulutlu gözler, umutlu sözler O mutlu günler kaldı geride, geride Gözleri bulut, sözleri umut Sanki bir çocuk doğdu içime Bulutlu gözler, umutlu sözler O mutlu günler kaldı geride, geride

Gözyaşım ve Ben (Akustik) İçimde durulmayan bir sızı kalır Göğsüme sızar Yüzümde görülmeyen bir acı kalır Kalbime sızar İçinde sen, gözyaşım ve ben Düne uzar Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Sesimde duyulmayan bir hüzün kalır Kalplere sızar Göğsümde doldurulmayan bir boşluk kalır Cennete uzar İçinde sen, gözyaşım ve ben Düne uzar Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan Gider herkes kalır Yürüyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göklere inat ozanır sana ellerin gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben

Gözyaşım ve Ben İçimde durulmayan bir sızı kalır Göğsüme sızar Yüzümde görülmeyen bir acı kalır Kalbime sızar İçinde sen, gözyaşım ve ben Düne uzar Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Sesimde duyulmayan bir hüzün kalır Kalplere sızar Göğsümde doldurulmayan bir boşluk kalır Cennete uzar İçinde sen, gözyaşım ve ben Düne uzar Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan Gider herkes kalır Yürüyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göklere inat ozanır sana ellerin gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben

Merhaba Dedim Güne Gözlerimi açtım Güneşi selamladım Dertlerimi giyindim kuşandım "Merhaba" dedim, güne "Zorlusun bugün yine" Gözlerimi açtım Güneşi selamladım Dertlerimi giyindim kuşandım "Merhaba" dedim, güne "Zorlusun bugün yine" Binlerce dostum uzaklarda Tanrı'ya, "Merhaba" dedi Bilmedikleri o yerlerde aklında düşüncelerle Yüzlerce kardeşim belki yakınlarda bi' ses bekledi Kim bilir kim duydu, kim koştu, belki de kimse bilmedi Gözlerimi kapadım Tanrı'yı selamladım Dertlerimi çıkardım "Elveda" dedim, güne Gezindim bugün yine Uzaklarda Uzaklarda Uzaklarda Uzaklarda Binlerce dostum uzaklarda Tanrı'ya, "Merhaba" dedi Bilmedikleri o yerlerde aklında düşüncelerle Yüzlerce kardeşim belki yakınlarda bi' ses bekledi Kim bilir kim duydu, kim koştu, belki de kimse bilmedi Uzaklarda Uzaklarda Uzaklarda Uzaklarda

Senin Hala Bu Kalp Yağmura muhtaç kuru toprak gibi Güneşi görmez olmuş mahkum gibi Alışmadım sensizliğe, dün gibi Aklımdasın hiç çıkmayan iz gibi Gül yüzün görmez oldum bile bile Sözlerin akar oldu sensizliğe Hep şarkılar yazdım durdum, sen duy diye Hiç biri yakışmaz senin güzelliğine Gözlerim yaşlı anam sorar "Kime yazdığın bu şarkılar?" Cevap veremem içim yanar Senin bu sevda Bense yalnızım senin gibi "Kim üzdü seni benim gibi" diye Ağlarım bir çocuk gibi Büyür bu sevda Senin hala bu kalp Bir günah işledim senin için Şimdi çok geç, anlamı yok özür için Bu sözlerin sahibi sen misin? diye Sorduğun gün anladım benden gittin Gözlerim yaşlı anam sorar "Kime yazdığın bu şarkılar?" Cevap veremem içim yanar Senin bu sevda Bense yalnızım senin gibi "Kim üzdü seni, benim gibi" diye. Ağlarım bi çocuk gibi Büyür bu sevda Senin hala bu kalp Gözlerim yaşlı anam sorar "Kime yazdığın bu şarkılar?" Cevap veremem içim yanar Senin bu sevda Ben de yalnızım senin gibi "Kim üzdü seni, benim gibi" diye. Ağlarım bi çocuk gibi Büyür bu sevda Şimdi yalnızım senin kadar "Kim üzdü seni, benim kadar" diye Ağlarım, okyanus kadar derin bu sevda Senin hala bu kalp

Sesimi Hatırlar Mısın? Gözler seni arar gibi Herkes bana sorar seni Yarım kalan aşkın sebebini Gözler seni arar gibi Herkes bana sorar seni Yarım kalan aşkın sebebini Yıllardan sonra bir gün Çıkınca karşına Bakar mısın gözlerime? Seslensem, eskisi gibi Duyar mısın? Sesimi hatırlar mısın? Şimdi sensiz yatağımda Anılar var kucağımda Sevişirim senle rüyalarda Yıllardan sonra bir gün Çıkınca karşına Bakar mısın gözlerime? Seslensem, eskisi gibi Duyar mısın? Sesimi hatırlar mısın? Yıllardan sonra bir gün Çıkınca karşına Bakar mısın gözlerime? Seslensem, eskisi gibi Duyar mısın? Sesimi hatırlar mısın? Sesimi hatırlar mısın? Sesimi hatırlar mısın? Sesimi hatırlar mısın?