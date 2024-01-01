Deli Kuş Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan Bana senden, ellerinden söz etti hiç durmadan Gözüm sabır çiçeğine takıldı, gece büyümüş Kalktım su verdim Fısıldadım, küçük bir sır verdim Fısıldadım, küçük bir sır verdim Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda Bana bir şal almışsın salı pazarından Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda Bana bir şal almışsın salı pazarından Gözlerime pek yakışırmış Gözlerime pek yakışırmış Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan Bana senden, gözlerinden söz etti hiç durmadan Biraz susup yüreğini dinledim Hüzün sarmış, sevdim okşadım Fısıldadım, usulca okşadım Fısıldadım, sevdim okşadım Adalarda çay içmişsiniz birlikte Adalarda çay içmişsiniz birlikte Dalıp gitmişsin İstanbula doğru Gözlerinde keder varmış Gözlerinde keder varmış Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım

İlla Gözlerinin içine girdim, başka alemler gözledim Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa Beklemedim illa, beklemedim, sevdim Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa Beklemedim illa, beklemedim, sevdim Gölgelemedim bağını bahçesini Günü güneşi örtmedim Yapılanlar söylenmez ki her zaman Sömürmedim illa, sömürmedim illa Sömürmedim, sevdim Yapılanlar söylenmez ki her zaman Sömürmedim illa, sömürmedim illa Sömürmedim, sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim Yüreğine kulak verdim, nefes aldı, ben dinledim Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa Sır vermedim illa, sır vermedim, sevdim Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa Sır vermedim illa, sır vermedim sevdim Gölgelemedim bağını bahçesini Günü güneşi örtmedim Verilenler istenmez ki her zaman Dilenmedim illa, dilenmedim illa Dilenmedim, sevdim Verilenler istenmezki her zaman Dilenmedim illa, dilenmedim illa Dilenmedim, sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim

Memed Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Kara dağın tepesinde buldular Memed'i Elinde rakı şişesi Kara dağın tepesinde buldular Memed'i Elinde rakı şişesi Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Ay tutuldu dilim tutuldu Vakit geceye kaç var bilmem Deli de bozkır yüreğini dağlar Gözler kan ağlar Aman deli de bozkır yüreğini dağlar Gözler kan ağlar Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası Memed asker, Memed küser Memed aşık dahası Fikri düşer, hasret çeker Ağıt yakar babası

Gül Güzeli Elini son defa yanağıma koy İstemiyorsan giderim giderim Serin bir sonbahar akşamında söz İsmini unutur silerim silerim Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti Uğruna döktüğüm gözyaşları için Yağmurdan özür dilerim dilerim Kuruttuğum kızıl gülleri alıp Senin için senden geçerim geçerim Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti

Kandilli Kandillide bir çilingir sofrasi Balik roka bir de yaninda raki Insan hali saza söze merakli Marti uyur şişe dibi görünür Insan hali saza söze merakli Marti uyur şişe dibi görünür Aman muhterem, yaman muhterem Aman muhterem, yaman muhterem Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Denizde kürek karada direk Rumeli′nde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu'nda gezer felek Denizde kürek karada direk Rumelinde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu′nda gezer felek Ah Beyoglu'nda gezer felek Ah Beyoglu'nda gezer felek Marmara′dan esen yeller tez gelir Etekleri yere değmez kiz gelir Aşiklara dünya işi viz gelir Marti uyur şişe dibi görünür Aşiklara dünya işi viz gelir Marti uyur şişe dibi görünür Aman muhterem, yaman muhterem Aman muhterem, yaman muhterem Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Denizde kürek karada direk Rumelinde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu′nda gezer felek Denizde kürek karada direk Rumeli'nde atar yürek Süslü de bebek sarki demek Beyoglu′nda gezer felek Ah Beyoğlu'nda gezer felek Ah Beyoğlu′nda gezer felek Ah Beyoğlu'nda gezer felek

Sarılsam Üşür Müsünüz? Ardımda kaldı uzun yaz Yorgunum uzaktan geldim Yol bitti çoktan Yakanızdaki gül solmuş Sarılsam üşür müsünüz? Yakanızdaki gül solmuş Aşk bitti çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Yakanızdaki gül solmuş Sarılsam üşür müsünüz? Yakanızdaki gül solmuş Aşk bitti çoktan Konuşun benimle ah ne olur Sözler ürkütür geceyi Ay battı çoktan Karanlıklar hep Hep peşimde Silin yüzümden korkuyu Karanlıklar hep Hep peşimde Ay battı çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Gün bitti, yol bitti Ay battı, aşk bitti çoktan Yakanızdaki gül solmuş Sarılsam üşür müsünüz? Yakanızdaki gül solmuş Aşk bitti çoktan

Yarım Tende su dağlasın ah yansıyan asi gülüm Açar yara yürekte aksi bir düş ara Siyahlar paklar yine ah sardıkça sarar Bana kızma burda kalma yalvarsam bile git Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Serseri kelimeler döküldü dilden of Siyaha dödü yine acılı gözler boş Azat delirdi birden duygusuz eller boş Bak darılma burda kalma ah çektirme bana Ah rüçun suretini ah sevdim yarim Ah rüçun ah sevdiğim yarim Bak darılma burda kalma ah çektirme bana Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim

Laleler Yazin evvelinde Gence colunde Cixiblar yene de dize laleler Yagisdan islanan yarpaqlar Seribler dereye duze laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Xeyalimdan neler gelib ne kecer Yaz geler ellere durnalar kocer Bulaqlar simovar ag dasdan ceker Benzeyir cemende koze laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Meylim uzundeki qara xaldadir Hicranin elaci ilk vusaldadir Ne vaxtidir Residin gozu yoldadir Bir qonaq gelesiz bize laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler

Daha Gidecek Yolumuz Var Bir salkım söğüdün altında Sen bana ben sana kavuşalım Bedenimi ruhumu al, al ki kurtulsun bu can Benliğimi, her şeyimi al ki kurtulsun can Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Dağlar dağların ardında Ağlama su yüzlü sevdiceğim Yüreğimi aşkınla al, al ki kurtulsun bu can Ellerimi, gözlerimi al ki kurtulsun can Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim Daha gidecek yolumuz var

Ayrılığa Dayanamam Hep bir şeyi unutmuş gibi Gülü dalda kurutmuş gibi Yeni yetme çocukmuş gibi Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Hep bir şeyi unutmuş gibi Gülü dalda kurutmuş gibi Yeni yetme çocukmuş gibi Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Ağlarım için için Dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin Ayrılığa dayanamam Yolu buldum izi kaybettim Ben oldum bizi kaybettim Esasta gizi kaybettim Öyle gezerim, öyle gezerim Ayrılığa dayanamam Ağlarım için için Dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin Ayrılığa dayanamam Ayrılığa dayanamam