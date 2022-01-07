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7/24 Dinle Leman Sam

Leman Sam

Slow

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Gül Güzeli

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Deli Kuş

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Yarım

... KAPAT
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Albümler

Nereye Kadar Leman Sam

Eski Fotograflar@5900 Leman Sam

İlla... Leman Sam

İlla Leman Sam

Eski Fotoğraflar Leman Sam

Ayak Sesleri Leman Sam

Çağrı Leman Sam

Livaneli Şarkıları Leman Sam

Çalma Listeleri

Efsane Slow Şarkılar

Efsane Slow Şarkılar

Huzurlu Bir Akşam | 7/24 Müzik

Huzurlu Bir Akşam | 7/24 Müzik

Melankoli | Pop Müzik

Melankoli | Pop Müzik

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