Beyaz çöller bahrenizdir Sonsuz çaydır bir denizdir Tan yerinin kızartısı Sizin göyçek çehrenizdir Beyaz çöller bahrenizdir Sonsuz çaydır bir denizdir Tan yerinin kızartısı Sizin göyçek çehrenizdir Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Öneminiz işiniz bir Dileğiniz yaşınız bir Hansınıza gönül açım Baharınız kışınız bir Öneminiz işiniz bir Dileğiniz yaşınız bir Hansınıza gönül açım Baharınız kışınız bir Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne gözel tarla kızları Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Saf aşginiz coşkun deniz Gerebedir her törpeniz Gerebedir her törpeniz Bu toprağa yaraşırdı Kızım sizin elleriniz Kızım sizin elleriniz Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne geşenk tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları Ne güzelsiz ne güzelsiz tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları Ne güzelsiz ne güzel tarla kızları