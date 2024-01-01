Sahte Sevgililer Şarkı Sözleri
Leman Sam Sahte Sevgililer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Sahte Sevgililer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sahte Sevgililer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Leman Sam
Sahte Sevgililer
-
Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için
Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için
Seher yeli yâr gözünden
Havadaki kuş izinden
Seher yeli yâr gözünden
Havadaki kuş izinden
Geceleyin gökyüzünden canım
Güneş topla benim için
Geceleyin gökyüzünden canım
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
-
Kalbimde Ümitler Bittiği Zaman
Geceler Boyunca Ağlayacaksın
Benim Yokluğumu Hissettiğin
Kahrından Ağlayıp Yalvaracaksın
***
Kalbimde Ümitler Bittiği Zaman
Geceler Boyunca Ağlayacaksın
Benim Yokluğumu Hissettiğin
Kahrından Ağlayıp Yalvaracaksın
***
Sahte Sevgililer Terk ettiğinde
Benim Yokluğumu Anlayacaksın
Beni Başkasıyla Her Görüşünde
Kaybettiklerine ağlayacaksın
***
Sahte Sevgililer Terk ettiğinde
Benim Yokluğumu Anlayacaksın
Beni Başkasıyla Her Görüşünde
Kaybettiklerine ağlayacaksın
***
Beni Dinlemeyip Terk ettin Diye
Umutsuz Yollarda Beklettin Diye
O Büyük Sevgiyi yok ettin Diye
Vefasız Kalbinden Utanacaksın
***
Beni Dinlemeyip Terk ettin Diye
Umutsuz Yollarda Beklettin Diye
O Büyük Sevgiyi yok ettin Diye
Vefasız Kalbinden Utanacaksın
***
Sahte Sevgililer Terk ettiğinde
Benim Yokluğumu Anlayacaksın
Beni Başkasıyla Her Görüşünde
Kaybettiklerine ağlayacaksın
***
Sahte Sevgililer Terk ettiğinde
Benim Yokluğumu Anlayacaksın
Beni Başkasıyla Her Görüşünde
Kaybettiklerine ağlayacaksın