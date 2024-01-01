Her gün Pazartesi Şarkı Sözleri
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Leman Sam
Her gün Pazartesi
Tüm Şarkıları
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Her gün sonbahar
Sensiz üşüyorum
Dinmek bilmiyor
Yağmur fırtına
Her gün karanlık
Her gün bir ayrılık
Bitmek bilmiyor
Her gün aynı aynı sıkıntı
Her gün gidiyorsun
Sanki yeni baştan
Bıktım artık yalnız uyanmaktan
Günler geçmiyor sensiz
Tükendim artık sevda çekmekten, gel
Her gün pazartesi
Her gün gidiyorsun
Yaşanan hep aynı
Aynı yalnızlık
Her gün karanlık
Her gün bir ayrılık
Bitmek bilmiyor
Her gün aynı aynı sıkıntı