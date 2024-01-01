Haydi Söyle Şarkı Sözleri
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İşte geldik gidiyoruz
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz çakılından aldık
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz masmavi tuzundan
Hoşça kal kardeşim deniz
Sonsuzluğundan birazcık
Hoşça kal kardeşim deniz
Birazcık da kederinden
Hoşça kal kardeşim deniz
Bir şeyler anlattın bize
Hoşça kal kardeşim deniz
Denizliğin kaderinden
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz daha umutluyuz
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz daha adam olduk
Hoşça kal kardeşim deniz
İşte geldik gidiyoruz
Hoşça kal kardeşim deniz
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Omuzumda sevda yükü
Yollarda seni aradım
Beste beste türkü türkü
Tellerde seni aradım
***
Girdim yeşilden sarıya
Sordum ölüye diriye
Çiçeği verdim ariya
Ballarda seni aradım
***
Bahçem çiçek bağım gazel
Birleşir ebetle ezel
Ayırmadım çirkin güzel
Kullarda seni aradım
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Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki
Vurdun kapıyı gittin
Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi
İnsan bir şey söyler
***
Sevmek dedin sevmedik mi
Aşka boyun eğmedik mi
Bütün kötü huyları hatta güzel dostları
Senin için terk etmedik mi
***
Bugün yine bana bana ayrılmak düşer
Deli gibi döne döne savrulmak düşer
Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of
***
Bugün yine bana bana ağlamak düşer
Çıra gibi yana yana kül olmak düşer
Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah
***
Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki
Vurdun kapıyı gittin
Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi
İnsan bir şey söyler
***
Sevmek dedin sevmedik mi
Aşka boyun eğmedik mi
Bütün kötü huyları hatta güzel dostları
Senin için terk etmedik mi
***
Bugün yine bana bana ayrılmak düşer
Deli gibi döne döne savrulmak düşer
Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of
***
Bugün yine bana bana ağlamak düşer
Çıra gibi yana yana kül olmak düşer
Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah
***
Boş ver be gitsin
Allah büyük
Her acının bir ahı vardır
Bir of çekersin biter her şey of of of of
***
Bugün yine bana bana ayrılmak düşer
Deli gibi döne döne savrulmak düşer
Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah-
-
Nere baksam gözlerim seni arıyor
Çapkın edasına kurban olduğum
Çapkın edasına kurban olduğum
Duydum sen birine sevdalanmışşın
O seven gönlüne kurban olduğum
Duydum sen birine sevdalanmışşın
***
O seven gönlüne kurban olduğum
Hasretinle inan döndüm deliye
Bu gözyaşı bana senden hediye
Bu gözyaşı bana senden hediye
Yeminler etmiştin ayrılmam diye
Yalan yeminine kurban olduğum
Yeminler etmiştin ayrılmam diye
Yalan yeminine kurban olduğum
***
Mevlam kara yazmış alın yazımı
Aşkınla çalarım dertli sazımı
Aşkınla çalarım dertli sazımı
Her zaman çekerim bebek senin nazını
O tatlı nazına kurban olduğum
Her zaman çekerim senin nazını
O tatlı nazına kurban olduğum
***
Kurban olduğum kurban olduğum
Seni yaradana kurban olduğum
-
Seni gördüğüm zaman
Dilim neden tutulur?
Seni gördüğüm zaman
Güller elimde kurur
***
Seni gördüğüm zaman
Hayat sanki son bulur
Gözlerine bakınca
Dünyalar benim olur
***
Susma, gönlüm, sen söyle
Haydi, gönlüm, sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
***
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
***
onu nasıl sevdiğimi
(Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü
(Haydi söyle) uykusuz gecelerimi
(Haydi söyle)
***
Seni gördüğüm zaman
Beni bir ateş sarar
Seni gördüğüm zaman
Yanar yüreğim, yanar
***
Seni gördüğüm zaman
Canlanır tüm anılar
Seni gördüğüm zaman
Durur bütün zamanlar
***
Susma, gönlüm, sen söyle
Haydi, gönlüm, sen söyle
Aşkımı sevgiliye
Derdimi sevgiliye
***
Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi
Haydi söyle rüyalarda gördüğümü
Haydi söyle uykusuz gecelerimi
Haydi söyle
***
onu nasıl sevdiğimi
(Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü
(Haydi söyle) uykusuz gecelerimi
(Haydi söyle)
***
onu nasıl sevdiğimi
(Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü
(Haydi söyle) uykusuz gecelerimi
Haydi söyle...
-
Hasret kaldım gülüşüne
O sıcacık öpüşüne
Seviyorum deyişine
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
Seviyorum deyişine
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
***
Boynu bükük duruşuna
Ardım sıra bakışına
Kollarımda yatışına
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
Kollarımda yatışına
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
***
Usul usul sokulmana
İçin için ağlamana
Canım deyip sarılmana
Hasret kaldım sevgilim
Canım deyip sarılmana
Hasret kaldım, hasret kaldım
Hasret kaldım sevgilim
***
Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek
Ey benim hasret kokan sevgilim
Bu ayrılığa dayanır mı yürek?
Gel desem gelemezsin biliyorum
Ama ben seni yaşıyorum
Seninleyim ve tek
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Maraş Maraş'ta derler
Bu nasıl Maraş bu nasıl Maraş
Al kızıl kan içinde can veren kardeş
***
Kardeş kalk gidelim yoldaş kal gidelim
Bizim iller kırçıllıdır geçilmez yollar
Çamur kurusunda gidelim burdan gidelim
***
Ufak taşınan bina yapılmaz
Valla bir ben ölmeyinen Maraş yıkılmaz
Kardeş kalk gidelim yoldaş kal gidelim
***
Yollar çamur kurusun da gidelim
Lale sümbül büyüsünde gidelim
Kardeş gidelim ay ay
-
Bugün bize pir geldi gülleri teze geldi
Önü sira kamberi ali yel murteza geldi
Eyvallah sahim eyvallah Hak Lailahe Illallah
Eyvallah pirim eyvallah adi güzeldir güzelsah
Sen alisin güzelsah sahim eyvallah eyvallah
Ali bizim sahimiz kabe kible gahimiz
Mihraçtaki Muhammet o bizim padisahimiz
Eyvallah sahim eyvallah hak Lailahe Illallah
Eyvallah pirim eyvallah adi güzeldir güzelsah
Padisahim yaradan okur aktan karadan
Ben pirimden ayrilmam bin yil geçse aradan