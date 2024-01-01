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7/24 Dinle Ayak Sesleri

Ayak Sesleri Şarkı Sözleri

Leman Sam Ayak Sesleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Ayak Sesleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayak Sesleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Leman Sam

Leman Sam

Ayak Sesleri

  • İçime Sinmiyor

  • Lale

  • Sorgu

  • Rüzgar

  • Kıyamam Sana

  • Ayak Sesleri

  • Güceh Gızım

  • Kavak Yelleri

  • Yol Ver

  • Anladım

  • Sına Yar

  • Dünya umruna

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