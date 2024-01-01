İlla Gözlerinin içine girdim, başka alemler gözledim Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa Beklemedim illa, beklemedim, sevdim Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa Beklemedim illa, beklemedim, sevdim Gölgelemedim bağını bahçesini Günü güneşi örtmedim Yapılanlar söylenmez ki her zaman Sömürmedim illa, sömürmedim illa Sömürmedim, sevdim Yapılanlar söylenmez ki her zaman Sömürmedim illa, sömürmedim illa Sömürmedim, sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim Yüreğine kulak verdim, nefes aldı, ben dinledim Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa Sır vermedim illa, sır vermedim, sevdim Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa Sır vermedim illa, sır vermedim sevdim Gölgelemedim bağını bahçesini Günü güneşi örtmedim Verilenler istenmez ki her zaman Dilenmedim illa, dilenmedim illa Dilenmedim, sevdim Verilenler istenmezki her zaman Dilenmedim illa, dilenmedim illa Dilenmedim, sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa) İlla illa illa illa illa sevdim

Sarışınım Sarışınsın, sarısın, güzel Sen bir selvi dalısın, güzel Sen bir selvi dalısın *** Sana çirkin demişler, güzel, Allah Sana çirkin demişler, güzel Sen gönlümün malısın, güzel Sen gönlümün malısın *** Sarışınsın, sarısın, güzel Sen bir selvi dalısın, güzel Sen bir selvi dalısın *** Sana çirkin demişler, güzel Sana çirkin demişler, güzel Sen gönlümün malısın, güzel Sen gönlümün malısın *** Dama çıkma üşürsün, güzel Güzellikte menşursun, güzel Güzellikte menşursun *** Güzellik başa bela, güzel Güzellik başa bela, güzel Alemle konuşursun, güzel Alemle konuşursun

Hülya Yeşil gözlere yandım Benim olacak sandım Meğer vefasızmışsın Yazık, sana inandım *** Yeşil gözlere yandım Benim olacak sandım Meğer vefasızmışsın Yazık, sana inandım *** Hülya, Hülya, Hülya, Hülya (Hülya) Neden böyle? (Hülya) Derdini söyle (Hülya) Gönlünü eğle, Hülya *** Aşkın beni yakmasın Sana kimse bakmasın Tut gönül ırmağını Bize doğru akmasın *** Aşkın beni yakmasın Sana kimse bakmasın Tut gönül ırmağını Bize doğru akmasın *** Hülya, Hülya, Hülya, Hülya Hülya, neden böyle? Hülya, derdini söyle Hülya, gönlünü eğle, Hülya *** Hülya, Hülya, Hülya, Hülya (Hülya) Neden böyle? (Hülya) Derdini söyle (Hülya) Gönlünü eğle, Hülya

Allah Yalanı Sevmez Biraz yüz verdim diye havalara girme sen Biraz yüz verdim diye havalara girme sen Henüz aşık olmadım hoşlanıyorum senden Vallah aşık olmadım hoşlanıyorum senden *** Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden *** Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden Aşkımı söyleyemem ben karşılık görmeden Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden Korkma seni terk etmem hoşlanıyorum senden *** Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Seviyorum diye bir söz söyle duydun mu benden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden *** Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevmez hoşlanıyorum senden

Allah Allah Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek

Her Demet Her demet, her demet zalım felek sineme dokunma benim Ah her demet, ah her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim Her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim *** Ah aman ah aman aman aman aman aman aman amma zalım bir zaman Ah gider o yara habar, ah gider o yara habar Yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli *** Tenha gecelerde beni eyler mi teselli Baykuş sesini, baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem Tenha gecelerde beni eyler mi, teselli baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem

Ellere Var da Bize Yok mu Elma gibi yanaklardan kiraz gibi dudaklardan Elma gibi yanaklardan kiraz gibi dudaklardan Geçiyorsun uzaklardan Ellere var bize yok mi? Ellere var bize yok mi? Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah? *** Geçiyorsun uzaklardan geçiyorsun uzaklardan Ellere var bize yok mi? Ellere var bize yok mi? Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah? *** Saçlarının tellerinden Gerdandaki benlerinden Saçlarının tellerinden Gerdandaki benlerinden Gamzelerin güllerinden Ellere var bize yok mi? Ellеre var bize yok mi? Ellerе var bize yok mi vah, vah, vah, vah? *** Gerdandaki benlerinden Gamzelerin güllerinden Ellere var bize yok mi? Ellere var bize yok mi? Ellere var bize yok mi vah, vah, vah, vah?