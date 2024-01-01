Yanar bu alem bütün caddeler Aşıklar gör bak ne haldeler Sensizlik bana ölümden beter Beni boşver sen mutlu ol yeter Yandım, göğüs gerip gençlik yaktım Bütün olanlara dayandım (Hep başa sardım) Be-be-be-ben sadece sana kandım Mutlu şiirler gibiydik Hüzünlü bi şarkıyız artık Hiç bi zaman olmadın da zaten Bir vardın bir yoktun bazen Kaçtın, çoktu bahanen Çok sevdim ben duydu mahallem Seni başkasıyla görmek de var Uğruna dertler çekmek de Bu yolda seninle sönmek de var Ateşler içinde sevmek de Hasım kurşunla ölmek de var Seninle göz göze gelmek de *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin (Ben bunu sana yazdım) Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrı sonra sensin (Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin) Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Ben bunu sana yazdım Döndün ilk mermini bana attın Yavrum sen benim kara bahtım Vurdun ölmedim yine kalktım (yeah) Dik durdum hep kaldır başını Aldılar cane can yoldaşımı Kaybettim sana olan bu savaşı Böylesi olmaz gitmen başarı Artık uğurlar olsun Serseri ağlar sil gözyaşını U-u-uğruna verdim onca kayıplar Vazgeçtim sen kendin ayıpla Ölsem dönmem çıktı rayından Vermem gönül payımdan Katlanamıyorum yaptıklarına Kahpeliklere o kandıklarına Sahteliklere ve yattıklarına Utandım yazdıklarıma Sonrada benden bahset bir tanem O adam sandıklarına *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin (Ben bunu sana yazdım) Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrı sonra sensin (Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin) Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter (Rody)