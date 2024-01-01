Mutlu Ol Yeter Şarkı Sözleri
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İstanbul′u dinliyorum
Gözlerim kapalı
İstanbul'u dinliyorum
Gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor
Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan
Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan
İstanbul′u dinliyorum gözlerim kapalı
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu
Loşkayı kaleleriyle bir yalı
Loşkayı kaleleriyle bir yalı
İstanbul'u dinliyorum
Gözlerim kapalı
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde
Alnın sıcak mı değil mi biliyorum
Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum
Kalbinin vuruşundan anlıyorum
İstanbul'u dinliyorum
İstanbul′u dinliyorum
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Yanar bu alem bütün caddeler
Aşıklar gör bak ne haldeler
Sensizlik bana ölümden beter
Beni boşver sen mutlu ol yeter
Yandım, göğüs gerip gençlik yaktım
Bütün olanlara dayandım
(Hep başa sardım)
Be-be-be-ben sadece sana kandım
Mutlu şiirler gibiydik
Hüzünlü bi şarkıyız artık
Hiç bi zaman olmadın da zaten
Bir vardın bir yoktun bazen
Kaçtın, çoktu bahanen
Çok sevdim ben duydu mahallem
Seni başkasıyla görmek de var
Uğruna dertler çekmek de
Bu yolda seninle sönmek de var
Ateşler içinde sevmek de
Hasım kurşunla ölmek de var
Seninle göz göze gelmek de
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
(Ben bunu sana yazdım)
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce tanrı sonra sensin
(Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin)
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Ben bunu sana yazdım
Döndün ilk mermini bana attın
Yavrum sen benim kara bahtım
Vurdun ölmedim yine kalktım (yeah)
Dik durdum hep kaldır başını
Aldılar cane can yoldaşımı
Kaybettim sana olan bu savaşı
Böylesi olmaz gitmen başarı
Artık uğurlar olsun
Serseri ağlar sil gözyaşını
U-u-uğruna verdim onca kayıplar
Vazgeçtim sen kendin ayıpla
Ölsem dönmem çıktı rayından
Vermem gönül payımdan
Katlanamıyorum yaptıklarına
Kahpeliklere o kandıklarına
Sahteliklere ve yattıklarına
Utandım yazdıklarıma
Sonrada benden bahset bir tanem
O adam sandıklarına
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
(Ben bunu sana yazdım)
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce tanrı sonra sensin
(Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin)
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
(Rody)
-
Yalan dünya sana sesleniyorum
Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum
Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Yalan dünya sana ne ettim, neyledim
Bir yar sevdim, sana gelin eyledim
Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
-
İsyan etmek boşuna
Geri gelmez gidenler
İsyan etmek boşuna
Geri gelmez gidenler
***
Sevenlerin ahını
Hiçe sayıp gülenler
Sevenlerin ahını
Hiçe sayıp gülenler
***
Oy Emine Emine
Geri gelmez gidenler
Ah aman aman aman aman
Ah aman aman aman aman
***
Kader bize gülmüyor
Elden bir şey gelmiyor
Kader bize gülmüyor
Elden bir şey gelmiyor
***
Zamanı çoktan geçti
Giden geri gelmiyor
Zamanı çoktan geçti
Giden geri gelmiyor
***
Oy Emine Emine
Giden geri gelmiyor
Ay aman aman aman aman aman
Ah aman aman aman aman
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-
Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem
Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem
***
Ellerde güzel çoktur virmezlerse ben nidem
Ellerde güzel çoktur virmezlerse ben nidem
***
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
***
Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül
Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül
***
Dagı taşı aşarsın guşlar gibi uçarsın
Dagı taşı aşarsın guşlar gibi uçarsın
***
Eski dert kapanmadan yengi dertler açarsın
Eski dert kapanmadan yengi dertler açarsın
***
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
***
Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül
Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül
***
Yazı yazdım kara söz derde düştüm çarasız
Yazı yazdım kara söz derde düştüm çarasız
***
Ben düştüm bir ataşa siz düşmeyin yanasız
Ben düştüm bir ataşa siz düşmeyin yanasız
***
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
***
Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül
Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül
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Daldalanım
Kardaş dalım yok, daldalanım ey
Ben feleğe neylemiştim
Koymadı kardaş sevdalanım
***
Esmer eliden yar
Güzel eliden nere gidim ben
Yaralıyam ah, nasıl edim oy oy oy
***
Dert sinemi
Çürüttü kardaş dert sinemi ey
Felek tahtın, tacın yıkılsın ee-eey
Senin her işin tersine mi ey
***
Garibin elinden, bilmezin elinden
Gözelin elinden nasıl edim ben
Yeter ağlattın beni