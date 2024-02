Kandilli Kandillide bir çilingir sofrasi Balik roka bir de yaninda raki Insan hali saza söze merakli Marti uyur şişe dibi görünür Insan hali saza söze merakli Marti uyur şişe dibi görünür Aman muhterem, yaman muhterem Aman muhterem, yaman muhterem Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Denizde kürek karada direk Rumeli′nde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu'nda gezer felek Denizde kürek karada direk Rumelinde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu′nda gezer felek Ah Beyoglu'nda gezer felek Ah Beyoglu'nda gezer felek Marmara′dan esen yeller tez gelir Etekleri yere değmez kiz gelir Aşiklara dünya işi viz gelir Marti uyur şişe dibi görünür Aşiklara dünya işi viz gelir Marti uyur şişe dibi görünür Aman muhterem, yaman muhterem Aman muhterem, yaman muhterem Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek Denizde kürek karada direk Rumelinde atar yürek Süslü de bebek şarki demek Beyoğlu′nda gezer felek Denizde kürek karada direk Rumeli'nde atar yürek Süslü de bebek sarki demek Beyoglu′nda gezer felek Ah Beyoğlu'nda gezer felek Ah Beyoğlu′nda gezer felek Ah Beyoğlu'nda gezer felek

Dinle Dinle Bu şarkım sana dinle *** Söyle Nasıl sevdiğimi söyle *** Müptela oldum aşka seninle Kayboldum gözlerinde Uçurumsun sen bu bedende *** Her şeyi bırakıp bir köşeye Yanmaya hazırım ben Seninle ateşlerde *** Yanmışım sönmüşüm ellerinde Bitmişim tükenmişim gözlerinde *** Müptela oldum aşka seninle Kayboldum gözlerinde Uçurumsun sen bu bedende Her şeyi bırakıp bir köşeye *** Yanmaya hazırım ben Seninle ateşlerde Tutsak Bu gönül sana tutsak Yasak *** Başkası sana yasak Müptela oldum aşka seninle Kayboldum gözlerinde Uçurumsun sen bu bedende *** Her şeyi bırakıp bir köşeye Yanmaya hazırım ben Seninle ateşlerde Yanmışım sönmüşüm ellerinde Bitmişim tükenmişim gözlerinde *** Müptela oldum aşka seninle Kayboldum gözlerinde Uçurumsun sen bu bedende Her şeyi bırakıp bir köşeye Yanmaya hazırım ben Seninle ateşlerde

Gidiyor Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor, ah Bu gidiş beni kahrediyor *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor Bu gidiş beni kahrediyor *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Hislerim paramparça, duygularım kördüğüm Her gece rüyalarda yalnız sensin gördüğüm Ölümüne bir sevda, ölümüne bir tutku Bu yüzdendir her gece yanıp yanıp söndüğüm *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor, ah Bu gidiş beni kahrediyor *** Gidiyor Yüreğimde ateşler yanıyor Gidiyor Bedenimde depremler kopuyor Gidiyor Bu gidiş beni kahrediyor

Yüzyılın Aşkı Odamın unutulmuş bir köşesinde Sana hayaller kuruyorum, ağlıyorum Yüreğimin en kuytu diyarlarında Sana bir yer arıyorum, ağlıyorum *** Odamın unutulmuş bir köşesinde Sana hayaller kuruyorum, ağlıyorum Yüreğimin en kuytu diyarlarında Sana bir yer arıyorum, ağlıyorum *** Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay *** Lal la la la la la, lal lal la la la la La lay la la la la la, la lay la la la la la *** Rüyalarımın en tutkulu yerinde Kabuslarla uyanıyorum, korkuyorum Fırtınalar kopuyor sessizliğimde Hüzünlere dalıyorum, ağlıyorum *** Rüyalarımın en tutkulu yerinde Kabuslarla uyanıyorum, korkuyorum Fırtınalar kopuyor sessizliğimde Hüzünlere dalıyorum, ağlıyorum *** Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay *** Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay Yüzyılın aşkı bu, baştan sona olay Asırlar devirir bu, vazgeçmem öyle kolay

Ben Onu Arıyorum Hayal edip gönlümce Ne dünyalar yarattım Olmayacak duayla Hep kendimi aldattım Bana dar geldi dünya Sığmak için uğraştım Yıllarca bir ümitle *** Üzgün üzgün dolaştım Ateş nasıl yanarsa Ben öyle yanıyorum Yara nasıl kanarsa *** Ben öyle kanıyorum Gözler nasıl ağlarsa Ben öyle ağlıyorum Eğer mutluluk varsa *** Ben onu arıyorum Gözler nasıl ağlarsa Ben öyle ağlıyorum Eğer mutluluk varsa *** Ben onu arıyorum İçimdeki yangını su yok mu söndürecek Buna can dayanmıyor söylesene kim bilecek Kimseye rastlamadım *** Şu kalbimi verecek Bu hayat böyle bende Nasıl devam edecek Ateş nasıl yanarsa *** Ben öyle yanıyorum Yara nasıl kanarsa Ben öyle kanıyorum Gözler nasıl ağlarsa *** Ben öyle ağlıyorum Eğer mutluluk varsa Ben onu arıyorum Gözler nasıl ağlarsa *** Ben öyle ağlıyorum Eğer mutluluk varsa Ben onu arıyorum

Çapkın Aşk gülümüz solabilirim, soldurma gel Gözlerim yaş dolabilir, doldurma gel Sen kalbini bana sakla, çaldırma gel Kim ne derse desin boş ver, aldırma gel *** Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın Nerelere kaçtın vefasız? Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın Nerelere kaçtın vefasız? *** Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın Nerelere kaçtın vefasız? Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın Nerelere kaçtın vefasız? *** Umutlarım sana tutsak çarem sensin Her ne derdin varsa gönder bana gelsin Gece gündüz bekliyorum Senin için yaşıyorum bilmez misin? *** Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın Nerelere kaçtın vefasız Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın Nerelere kaçtın vefasız? *** Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın Yüreğimi yaktın Nerelere kaçtın vefasız Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın *** Nerelere kaçtın vefasız? Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın Nerelere kaçtın vefasız Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın *** Nerelere kaçtın vefasız? Seni gidi çapkın, yüreğimi yaktın Nerelere kaçtın vefasız Gözlerimde yaştın, yüreğime aktın Nerelere kaçtın vefasız?

Böyle mi Olacaktı Unutmamışsın çok uzun zaman oldu Eski resimler sarardı soldu Sevindim elbet seni gördüğüm vakit Unutmamışsın kaç sene oldu *** Gözüm dalardı uzak uzak denizlere Her gece senin gözlerin senin gözlerin *** Böyle mi olacaktık biz hayat yolunda senle Böyle mi olacaktık bu mu yazıldı kaderde Unuttum desen yalan acın hala yüreğimde Harcanıp gitti seneler ayrı ayrı yerlerde

Kanım Kaynadı Sana Kanım kaynadı sana Nedendir bilmem *** Kanım kaynadı sana Nedendir bilmem *** İçimde bir ateş Yanar derinden *** İçimde bir ateş Yanar derinden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden *** Senden uzakta mutsuz İnan derbederim ben *** Senden kopmam imkansiz Söyle ne gelir elden *** Senden uzakta mutsuz İnan derbederim ben *** Senden kopmam imkansiz Söyle ne gelir elden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** Dünyaları verirdim Gelse elimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden *** İşte seni seviyorum Anla halimden

Dinle Dinle, dinle beni canım Sensiz her şey kaldı yarım Senden başka hiç kimsem yok Sensin adresim mekanım *** Dinle, dinle beni canım Sensiz her şey kaldı yarım Senden başka hiç kimsem yok Sensin adresim mekanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin aşkıma dermanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin ömrüme fermanım *** Anla beni, anla canım Senle dolu dört bir yanım Sen nerdeysen ben ordayım Benim yerim senin yanın *** Anla beni, anla canım Senle dolu dört bir yanım Sen nerdeysen ben ordayım Benim yerim senin yanın *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin ömrüme fermanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin aşkıma dermanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin ömrüme fermanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin aşkıma dermanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin aşkına fermanım Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin

Yalana Bak Bir bardakta, bin fırtına Benim için, ölene bak Ölürüm, varmaz farkına Seviyormuş, yalana bak *** Bir bardakta, bin fırtına Benim için, ölene bak Ölürüm, varmaz farkına Seviyormuş, yalana bak *** Çok sevdin ha, yalana bak Kıskandın ha, yalana bak Tek bendim ha, yalana yalana Şu yalana bak *** Çok sevdim ha, yalana bak Kıskandın ha, yalana bak Tek bendim ha, yalana yalana Şu yalana bak *** Bir gün ayrı kalamazken Bensiz nefes alamazken Artık düştü gönül masken Beni bırak yoluna bak *** Bir gün ayrı kalamazken Bensiz nefes alamazken Artık düştü gönül masken Beni bırak yoluna bak *** Çok sevdin ha, yalana bak Kıskandın mı, yalana bak Gül dağıtma, sağına soluna Yoluna, yoluna bak *** Çok sevdin ha, yalana bak Kıskandın mı, yalana bak Gül dağıtma, sağına soluna *** Yoluna, yoluna bak Yoluna, yoluna bak Yoluna, yoluna bak

Çatılmış Kaşlarınla Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Gözünde yaşlarınla belli pişmân gibisin *** Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden *** Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin Ölsem bile unutmam şu mahsun kalbimdesin *** Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden *** Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Rastlarsan bir gün bana gizleme gözlerini *** Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden Kaderimiz böyleymiş, ah ayrıldık istemeden

Bir Sevda Geldi Başıma Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme ah *** Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum (seviyorum) Seviyorum (seviyorum) Seviyorum seni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum (seviyorum) Seviyorum (seviyorum) Seviyorum seni zalim *** Bir gün ümit veriyorsun Sonra gülüp geçiyorsun Sen beni öldürüyorsun, ah *** Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin *** Seviyorum (seviyorum) Seviyorum (seviyorum) Seviyorum seni zalim *** Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin *** Seviyorum (seviyorum) Seviyorum (seviyorum) Seviyorum seni zalim Seviyorum seni zalim Seviyorum seni zalim

Aklın Varsa Unutursun Gözyaşına kimse bakmaz Bir şekilde avunursun Senin gönlün yalnız kalmaz Aklın varsa unutursun Gözyaşına kimse bakmaz Bi' şekilde avunursun Senin gönlün yalnız kalmaz Aklın varsa unutursun Ben sonunu biliyorum Gör bak işte, gidiyorum Sana son kez söylüyorum Aklın varsa unutursun Ben sonunu biliyorum Gör bak işte, gidiyorum Sana son kez söylüyorum *** Aklın varsa unutursun Bile bile lades olmaz Sen gönlünü avutursun Böyle mutsuz saadet olmaz *** Aklın varsa unutursun Bile bile lades olmaz Sen gönlünü avutursun Böyle mutsuz saadet olmaz *** Aklın varsa unutursun Ben sonunu biliyorum Gör bak işte, gidiyorum Sana son kez söylüyorum *** Aklın varsa unutursun Ben sonunu biliyorum Gör bak işte, gidiyorum Sana son kez söylüyorum *** Aklın varsa unutursun Aklın varsa unutursun Aklın varsa unutursun