Daha İyi Şarkı Sözleri
Leman Sam Daha İyi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Daha İyi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Daha İyi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Kandillide bir çilingir sofrasi
Balik roka bir de yaninda raki
Insan hali saza söze merakli
Marti uyur şişe dibi görünür
Insan hali saza söze merakli
Marti uyur şişe dibi görünür
Aman muhterem, yaman muhterem
Aman muhterem, yaman muhterem
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Denizde kürek karada direk
Rumeli′nde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu'nda gezer felek
Denizde kürek karada direk
Rumelinde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu′nda gezer felek
Ah Beyoglu'nda gezer felek
Ah Beyoglu'nda gezer felek
Marmara′dan esen yeller tez gelir
Etekleri yere değmez kiz gelir
Aşiklara dünya işi viz gelir
Marti uyur şişe dibi görünür
Aşiklara dünya işi viz gelir
Marti uyur şişe dibi görünür
Aman muhterem, yaman muhterem
Aman muhterem, yaman muhterem
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Denizde kürek karada direk
Rumelinde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu′nda gezer felek
Denizde kürek karada direk
Rumeli'nde atar yürek
Süslü de bebek sarki demek
Beyoglu′nda gezer felek
Ah Beyoğlu'nda gezer felek
Ah Beyoğlu′nda gezer felek
Ah Beyoğlu'nda gezer felek
-
Yalan değil, iyi değilim, delirir gibi
Fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru
Yalan değil, çalan kapıya, telefona
Sen sanıp koşa koşa gittiğim doğru
***
Yalan değil, yalan değil, yalan değil
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
Yalan değil, iyi değilim, delirir gibi
Fotoğraflara sarılıp ağladığım doğru
Yalan değil, çalan kapıya, telefona
Sen sanıp koşa koşa gittiğim doğru
***
Yalan değil, yalan değil, yalan değil
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
Sana bir şans daha vermek
Sonuma imza olur
Elini bi' daha tutmaktansa
Ölürüm daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi
***
'Dön' diye ölüyorum ama
Dönmesen daha iyi
Hâlâ çok seviyorum, çok seviyorum ama
Sevmesem daha iyi