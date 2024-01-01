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Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Efkârlıyım, efkârlıyım
Elini ver, nerde elin?
Efkârlıyım, efkârlıyım
Elini ver, nerde elin?
Memleket mi, yıldızlar mı
Gençliğim mi daha uzak?
Memleket mi, yıldızlar mı
Gençliğim mi daha uzak?
Kayınların arasında
Bir pencere, sarı, sıcak
Kayınların arasında
Bir pencere, sarı, sıcak
Ben ordan geçerken biri
Amca, dese, gir içeri
Ben ordan geçerken biri
Amca, dese, gir içeri
Girip yerden selâmlasam
Hane içindekileri
Girip yerden selâmlasam
Hane içindekileri
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
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Gökyüzünde yeryüzünde
Gün doğdu mu her gün ilk gün
Her gün aydınlıktır
Yoksa ümit her yer loş karanlıktır
Yar gurbette can yürekte
Bir kafeste ne amansız
Sonsuz ayrılıktır geçmez zaman
Her gece hep aynıdır
Fırtınada, ak ayazda
Sürgün her yerde hep yalnızdır
Gül açsa da, kuş uçsa da
Görmez dargındır
Her durakta, her uykuda
Sürgün her nefeste yalnızdır
Her şafakta, her yudumda
Hasret sancıdır
Yol alsa da, ses duysa da, dağ aşsa da
Her adım son, her an son adımdır
Tek başına yalnızlık
Bir yankıdır
Fırtınada, ak ayazda
Sürgün her yerde hep yalnızdır
Gül açsa da, kuş uçsa da
Görmez dargındır
Her durakta, her uykuda
Sürgün her nefeste yalnızdır
Her şafakta, her yudumda
Hasret sancıdır
Her durakta, her uykuda
Sürgün her nefeste yalnızdır
Her şafakta, her yudumda
Hasret sancıdır
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Çözülen bir yün yumağı
Akıp giden günlerimiz
Mezar taşlarından suskun
Sessiz sitemsiz
Savrulan yapraklar gibi
Akıp giden günlerimiz
Cenaze törenlerinde
Sessiz sitemsiz
Savrulan yapraklar gibi
Akıp giden günlerimiz
Cenaze törenlerinde
Sessiz sitemsiz
Bir suçluyu aklar gibi
Akıp giden günlerimiz
Sanki bir sır saklar gibi
Sessiz sitemsiz
Bir kitaba başlar gibi
Koşarken yavaşlar gibi
Ölen arkadaşlar gibi
Sessiz sitemsiz
Bir kitaba başlar gibi
Koşarken yavaşlar gibi
Ölen arkadaşlar gibi
Sessiz sitemsiz
Sessiz sitemsiz
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Okulda defterime, sırama ağaçlara
Yazarım adını, okunmuş yapraklara
Bembeyaz sayfalara yazarım adını
Yaldızlı imgelere toplara tüfeklere
Kralların tacına en güzel gecelere
Günü ak ekmeğine yazarım adını
Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına
Gölgede değirmene yazarım
Uyanmış patikaya serilip giden yola
Hınca hınç meydanlara adını
Ey özgürlük...
Kapımın eşiğine kabıma kacağıma
İçimdeki aleve camların oyununa
Uyanık dudaklara yazarım adını
Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime
Derdimin duvarına arzu duymaz yokluğa
Çırçıplak yalnızlığa yazarım adını
Geri gelen sağlığa geçen her tehlikeye
Yazarım ben adını yazarım
Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata
Senin için doğmuşum haykırmaya
Ey özgürlük
Ey özgürlük...
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İstanbul′u dinliyorum
Gözlerim kapalı
İstanbul'u dinliyorum
Gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor
Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan
Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan
İstanbul′u dinliyorum gözlerim kapalı
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu
Loşkayı kaleleriyle bir yalı
Loşkayı kaleleriyle bir yalı
İstanbul'u dinliyorum
Gözlerim kapalı
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde
Alnın sıcak mı değil mi biliyorum
Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum
Kalbinin vuruşundan anlıyorum
İstanbul'u dinliyorum
İstanbul′u dinliyorum
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Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Leylim ley
Seher yeli dağıt beni kır beni
Leylim ley
Götür tozlarımı burdan uzağa
Leylim ley
Yarin çıplak ayağına sar beni
Leylim ley
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Leylim ley
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Leylim ley
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Leylim ley
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Leylim ley
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Leylim ley
Dert ortağı aramadım derdime
Leylim ley
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Leylim ley
Kula değil yüreğine sor beni
Leylim ley
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On dört yaşım diken ile kaplanmış
Göz ucuma karıncalar toplanmış
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne
Alın yazım okur gibi saplanmış
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne
Alın yazım okur gibi saplanmış
Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Dağı dağa kavuşturan ben idim
Suyu suya eriştiren can idim
Yükledim mi gece vakti kaçağı
Karanlıkta ışılayan gün idim
Yükledim mi gece vakti kaçağı
Karanlıkta ışılayan gün idim
Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü
Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü
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Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için
Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için
Seher yeli yâr gözünden
Havadaki kuş izinden
Seher yeli yâr gözünden
Havadaki kuş izinden
Geceleyin gökyüzünden canım
Güneş topla benim için
Geceleyin gökyüzünden canım
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
Güneş topla benim için
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Sus söyleme bir şey söyleme artık
Sus söyleme her şey gereksiz artık
Bana düşen dönüp de gitmek
Sonun da elimde kalan bir avuç hüzün ve keder
Yeter yeter söyleme söyleme artık
Kelimeler kanatır yarayı gözlerin anlatıyor
Mutlu aşk yoktur yoktur
Oysa ben sana neler adamıştım
İçli şarkılar kırık ezgiler
Yüreğimden süzülüp gelen
Bırakıp gittin beni
Bir gün yollarda yollarda
Yeter yeter söyleme söyleme artık
Kelimeler kanatır yarayı
Gözlerin anlatıyor mutlu aşk yoktur yoktur
Yeter yeter söyleme söyleme artık
Kelimeler kanatır yarayı
Gözlerin anlatıyor
Mutlu aşk yoktur yoktur
Sus söyleme her şey ortada artık
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Yalnız insan merdivendir
Hiçbir yere ulaşmayan
Sürülür yabancı diye
Dayandığı kapılardan
Yalnız insan merdivendir
Hiçbir yere ulaşmayan
Sürülür yabancı diye
Dayandığı kapılardan
Yalnız insan deli rüzgâr
Ne zevk alır ne haz verir
Yalnız insan deli rüzgâr
Ne zevk alır ne haz verir
Dokunduğu küldür, uçar
Sunduğu tozdur, silinir
Dokunduğu küldür, uçar
Sunduğu tozdur, silinir
Yalnız insan, yok ki yüzü
Yağmur çarpan bir camekan
Ve gözünden sızan yaşlar
Bir parçadır manzaradan
Yalnız insan, yok ki yüzü
Yağmur çarpan bir camekan
Ve gözünden sızan yaşlar
Bir parçadır manzaradan
Yalnız insan kayıp mektup
Adresi mi yanlış nedir?
Yalnız insan kayıp mektup
Adresi mi yanlış nedir?
Sevgilerden fırlatılır
Kim bilir kim tarafından
Sevgilerden fırlatılır
Kim bilir kim tarafından
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İşte geldik gidiyoruz
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz çakılından aldık
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz masmavi tuzundan
Hoşça kal kardeşim deniz
Sonsuzluğundan birazcık
Hoşça kal kardeşim deniz
Birazcık da kederinden
Hoşça kal kardeşim deniz
Bir şeyler anlattın bize
Hoşça kal kardeşim deniz
Denizliğin kaderinden
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz daha umutluyuz
Hoşça kal kardeşim deniz
Biraz daha adam olduk
Hoşça kal kardeşim deniz
İşte geldik gidiyoruz
Hoşça kal kardeşim deniz