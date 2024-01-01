-
Gözüm baharlara
Yüzüm yağmurlara
Hüznüm dağlara küs
Gözüm sabahlara
Ömrüm topraklara
Hüznüm dağlara küs
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Geceden karanlık sebebim
Geceden mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Beni soracaklar
Beni bulacaklar
Beni yoracaklar yar
Beni tutacaklar
Beni yakacaklar
Bana kıyacaklar yar
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
Korkarım güzelim korkarım
Sorulur karanlık sebebim
Vurulur mülteci kederim
Korkarım dönmez yüreğim
-
Söylerem, ozan kimin
Kalp kaynar, kazan kimin
Söylerem, ozan kimin
Kalp kaynar, kazan kimin
***
Elin elimde olsa
Gezerem kızan kimin
Elin elimde olsa
Gezerem kızan kimin
***
Ay eshanım, eshanım
Çık, eyvanda gez hanım
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
***
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
***
Yazman uci çevirme
Saçın yana devirme
Yazman uci çevirme
Saçın yana devirme
***
Men senin heyranınam
Yüzün benden çevirme
Men senin heyranınam
Yüzün benden çevirme
***
Ay eshanım, eshanım
Çık, eyvanda gez hanım
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
***
Aziz misafir gelmiş
Şeker şerbet ez hanım
-
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, kötü günde hane
***
Aahh cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Bendım buraların şahı, ağası, şahı, ağası
Viran olmuş gitmiş Harran ovası, Harran ovası
İyi günün dostu sürmüş sefası, sürmüş sefası
İyi günün dostu dar günde hani, kötü günde hani
***
Aahh cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, dar günde hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Ey ağalar, begler size de kalmaz, size de kalmaz
Dönenler dönse de pir sultan dönmez, pir sultan dönmez
Hak yoluna giden yigitler ölmez, yigitler ölmez
Canım dostum diyen dostlarım hani, kötü günde hani
***
Aahh cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdeler hane, kötü günde hane
***
Cane, cane, cane
İşte meydaney
İyi günün dostu
Nerdesin hane, nerdesin hane
-
Yerden aldım keseri
Vuramadım ben seni
Vuramadım ben seni
***
Yerden aldım keseri
Vuramadım ben seni
Vuramadım ben seni
***
Bir babanın gönlünü
Yapamadın serseri
Yapamadın serseri
***
Bir babanın gönlünü
Yapamadın serseri
Yapamadın serseri
***
Haman Gül Alim
Canım Gül Alim
Çal bana Gül Alim
Oyna bana Gül çal
***
Gül Alimin saçları
Pırıl pırıl parlıyor
Pırıl pırıl parlıyor
***
Gül Alimin saçları
Pırıl pırıl parlıyor
Pırıl pırıl parlıyor
***
Gül Alimi görenler
İçin için ağlıyor
İçin için ağlıyor
***
Gül Alimi görenler
İçin için ağlıyor
İçin için ağlıyor
***
Aman Gül Alim
Canım Gül Alim
Oyna bana Gül Alim
Çal bana Gül çal
-
Gideceğim Bu Ellerden
Gayrı Duramam
Verin Benim Sevdiğimi
Onsuz Olamam
***
Bu Canım Canansız olmaz
Onsuz Olamam
Bu Canım Canansız olmaz
Onsuz Olamam
***
Verin Benim Sevdiğimi
Artık Duramam
Gideceğim Bu Ellerden
Gayrı Kalamam
***
Güneş Batar Gün Doğmaz
Bu Can Canansız Olmaz
Canana Can Adadım
Ecelden Gayrı Olmaz
***
Güneş Batar Gün Doğmaz
Bu Can Canansız Olmaz
Canana Can Adadım
Ecelden Gayrı Olmaz
-
Gülüm seni koparmışlar, hoyrat ele fırlatmışlar
Adına türkü yakmışlar, hesabım var
Gülüm seni koparmışlar hoyrat ele fırlatmışlar
Adına türkü yakmışlar, hesabım var
***
Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman
Günler gelir geçer zaman, hesabım var
Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var
***
Gülüm yine dünya güzel hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var
***
Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur
Sevenler elbet kavuşur, hesabım var
Uğraş biter gün savuşur, sanma duvarlar konuşur
Sevenler bir gün kavuşur, hesabım var
***
Gece çöker halim yaman, resmin gözyaşımda duman
Günler gelir geçer zaman, hesabım var
Gülüm dünya yine güzel, hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var, var
***
Gülüm yine dünya güzel, hayat yaşamaya değer
Ölmez sağ kalırsam eğer, hesabım var var, hesabım var
Gülüm dünya yine güzel hayat yaşamaya değer
-
Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş
Ayrılık her aşkın kaderinde var
Ne mecnun ne kerem bir çare bulmuş
Ayrılık her aşkın kaderinde var
***
Kendini zorlama tatlı sözlerle
Teselli etmenin ne faydası var
Kendini zorlama tatlı sözlerle
Teselli etmenin ne faydası var
Teselli etmenin ne faydası var
***
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
***
Gözümden yaşları silecek misin
Ağlama demenin ne faydası var
***
Buraya kadarmış yolumuz demek
Acıyla bağlanmış sonumuz demek
Buraya kadarmış yolumuz demek
Acıyla bağlanmış sonumuz demek
***
Tek çare tanrıdan sabır dilemek
Kadere sitemin ne faydası var
Tek çare tanrıdan sabır dilemek
Kadere sitemin ne faydası var
Kadere sitemin ne faydası var
***
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
Sanki bir gün çıkıp gelecek misin
Sensiz ne haldeyim bilecek misin
***
Gözümden yaşları silecek misin
Ağlama demenin ne faydası var
-
Saçların sarısına, gözlerin mavısına
Ben ömrümü harcadım esmerin sevdasına
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya
***
Görünce eriyorum, görmezsem ölüyorum
Gönlüm sana sevdalı ne yapsam bilmiyorum
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya...
***
Senin gibi bir güzel ömrümde göremem ki
Abayı yakmışım sana yolumdan dönemem ki...
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya
***
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
Ne güzel gözlerin var, ne şirin sözlerin var
***
Sevmek aklımda yokken aklıma düşürdün ya
Sevmeyi bilmez iken aklıma düşürdün ya
-
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum, seni seviyorum
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum, seni seviyorum
***
Gül yüzlüm melek soylum
İnce bel servi boylum
Gül yüzlüm melek soylum
İnce bel servi boylum
Deryada kaybolmuşum
Bul beni güzel huylum
Deryada kaybolmuşum
Bul beni güzel huylum
***
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Mecnunun leylası gibi
Keremin aslısı gibi
Sevenin sevdası gibi
Bende yanmışım
Sevdalanmışım
***
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum seni seviyorum
***
Yağmur çiselerken gel
Seni bekler bu gönlüm
Bulutlar ağlarken gel
Sana ıslak bu gönlüm
Geceler olmadan gel
Sensiz yatmadan gönlüm
Geceler olmadan gel
Sensiz yatmadan gönlüm
***
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Mecnunun leylası gibi
Keremin aslısı gibi
Sevenin sevdası gibi
Bende yanmışım
Sevdalanmışım
***
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum seni seviyorum
-
Küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun
Küçüksün küçücüksün açmamış tomurcuksun
Sevda senin neyine daha sen bir çocuksun
Sevda senin neyine daha sen bir çocuksun
***
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
***
Gözlerime dalmışsın aşktan nasip almışsın
Gözlerime dalmışsın aşktan nasip almışsın
Ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın
Ya ben erken doğmuşum ya sen geç kalmışsın
***
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
***
Canımsın cananımsın ömrümün fermanısın
Canımsın cananımsın gönlümün dermanısın
Aşkın yaşı sorulmaz sen benim belalımsın
Aşkın yaşı sorulmaz sen benim belalımsın
***
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
Tomurcuk tomurcuk gözleri boncuk boncuk
Yaşıtım değilsin sen sevimli tatlı çocuk
-
Eyvanına vardım, eyvanı çamur
Odasına vardım, elleri hamur
***
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
***
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vah
***
İpek köynek giymiş, ayna dizinde
Sıralı benleri o mah yüzünde
***
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
***
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
-
-
Perşembe gününde çeşme başında gözüm
Bir alagöz
Bir alagöz hanıma düştü
Kaşın oynattı gözünde güldü gülende
Kadası canıma düştü
***
Eleskerem her derdi de hallıyam
Eleskerem her derdi de hallıyam
***
Hanım sen dertlisen
Hanım sen dertlisen ben yaralıyam
Dedi nişanlıyam, dedi nişanlıyam özge malıyam
Kırıldı kol kanadım yanıma düştü
-
Lele le canım, lele le gülüm lele
Düşürdü aşkı beni dillere
Lele le canım, lele le gülüm lele
Düşürdü aşkı beni dillere
***
Bir şeytanmış onu melek sandım
Sözlerine gözlerine kandım
Bir gün beni güldürecek sandım
Gözümden yaşlar döndü sellere
***
Lele le canım, lele le gülüm lele
Düşürdü aşkı beni dillere
***
Lele le canım, lele le gülüm lele
Aşkımı destan etti dillere
Lele le canım, lele le gülüm lele
Aşkımı destan etti dillere
***
Cilveleri işveleri başka
Görür görmez hemen düştüm aşka
Hele bir bakışı var ki bambaşka
Vazgeçmem ondan sevdim bir kere
Lele le canım, lele le gülüm lele
Aşkımı destan etti dillere
***
Lele le canım, lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Lele le canım, lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
***
Ceylanlara benziyor gözleri
Baldan daha tatlıdır sözleri
Dünyada yoktur onun benzeri
Ölürüm vermem onu ellere
***
Lele le canım, lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Lele le canım, lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
Lele le canım, lele le gülüm lele
Gül idim diken oldum gözlere
-
Ah, eman, eman, eman, eman
***
Benim ipek yaglıgım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
Benim ipek yaglıgım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
***
Güzellere men sataram
Almaga gelin
Güzellere men sataram
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
***
Benim naylon daragım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
Benim naylo tarağım var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
***
Uzun saçlara sataram
Almaga gelin
Uzun saçlara sataram
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
***
Benim elvan güllerim var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
Benim elvan güllerim var
Görmaga gelin, güzel, görmaga gelin
***
Gelinlere men sataram
Almaga gelin
Gelinlere men sataram
Almaga gelin, güzel, almaga gelin
Almaga gelin, güzel, almaga gelin