Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Geceler geçmez olur hasret olunca Geceler geçmez olur sensiz olunca Her sabah yapraklarımda Beliren damlacıklara Sensiz gecelerimin gözyaşlarına Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Geceler geçmez olur hasret olunca Geceler geçmez olur sensiz olunca Her sabah yapraklarımda Beliren damlacıklara Sensiz gecelerimin gözyaşlarına Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar

Bir gün anlayacaksın Neden sessizce gittiğimi Senden vazgeçmek uğruna Nasıl bir savaş verdiğimi Mevsim kış olur hani Bir yudum güneş bulamazsın Sonsuz uçurumlarda ki Çiçeklere dokunamazsın Her sabah bir sayfa daha Eksilip gidiyor ömrümden Gönlümün yıkıntılarında Can çekişiyor umutlarım Ellerimde acı var ellerini tutamam Kıyamam kıyamam sana Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Bir gün anlayacaksın Neden sessizce gittiğimi Senden vazgeçmek uğruna Nasıl bir savaş verdiğimi Mevsim kış olur hani Bir yudum güneş bulamazsın Sonsuz uçurumlarda ki Çiçeklere dokunamazsın Her sabah bir sayfa daha Eksilip gidiyor ömrümden Gönlümün yıkıntılarında Can çekişiyor umutlarım Ellerimde acı var ellerini tutamam Kıyamam kıyamam sana Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana