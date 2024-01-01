Laleler Yazin evvelinde Gence colunde Cixiblar yene de dize laleler Yagisdan islanan yarpaqlar Seribler dereye duze laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Xeyalimdan neler gelib ne kecer Yaz geler ellere durnalar kocer Bulaqlar simovar ag dasdan ceker Benzeyir cemende koze laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Meylim uzundeki qara xaldadir Hicranin elaci ilk vusaldadir Ne vaxtidir Residin gozu yoldadir Bir qonaq gelesiz bize laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler Laleler laleler

Bal Böceği Seyyah oldum dolaştım şu alemi Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben Hayırsızı kitapsızı zalimi Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmedim ben Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum Bakmadın bana bal böceğim Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum Görmedin beni bal böceğim ** Seni gidi bal böceği Kim çözecek bu bilmeceyi Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane ** Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra da batırırım iğneyi) Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra da batırırım iğneyi) ** Nedir bu çektiğim senin elinden Ah güzelim, kurtar beni elalemin dilinden Bıktım usandım o bitmez nazından Bal böceğim, sabır teli koptu gönül sazından Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum Bakmadın bana bal böceğim Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum Görmedin beni bal böceğim ** Seni gidi bal böceği Kim çözecek bu bilmeceyi Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane ** Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra batırırım iğneyi) Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra da batırırım iğneyi) ** Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi)

En Büyük Mehmet Bizim Mehmet Öksüz doğdu Mehmet İte kaka büyüdü Mehmet On bir yaşına doğru Okula da gitti Mehmet Çaka çaka okudu da Mehmet Döne döne başı döndü Mehmet Diploma hak getire Mehmet Okumayı sökemedi ki Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet ** Bütün köy toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet, ula Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet ** Askere gitti Mehmet Eğitim gördü Mehmet Jandarma komando Doğuya da gitti Mehmet Alavere dalavere Mehmet Hadi yine yürü nöbete Mehmet Askerlik uzadı Mehmet Gelemedi tezkere Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet ** Bütün bölük toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet, ula Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet ** Bir kızı sevdi Mehmet Eridi de bitti Mehmet Ama başlık parasını Bulamadı gitti Mehmet Nuh dedi kız babası Mehmet Peygamber demedi Mehmet Kız eline kına yaktı Mehmet Babası paraya taktı Mehmet Olmadı gitti Mehmet Bir ömür bitti Mehmet Olmadı gitti Mehmet Bir ömür bitti Mehmet ** Bütün köy toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet, ula Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet

Gül Bebeğim Sen cennete uçtun ama Kokun sinmiş yatağıma, odama ** Derin derin soluyorum seni İçime hapsediyorum seni Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Geceler çok soğuk, geceler sessiz Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? ** Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen masum gözler? Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Göz yaşım karıştı yağmura Damla damla süzülüyor toprağa Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana Söyle nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? Seni benden ölüm bile ayıramadı işte Nasıl kıydın kendine, söyle, gül bebeğim? ** Dar geliyor bana bu yerler Kırılsın seni taşıyan bu eller ** Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen masum gözler? Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Sen cennete uçtun ama Kokun sinmiş yatağıma odama ** Derin derin soluyorum seni İçime hapsediyorum seni Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Dar geliyor bana bu yerler Yaşanmaz oldu kara geceler Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Dar geliyor bana bu yerler Yaşanmaz oldu kara geceler Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor

Yolla Yarim Tez Yolla Dağlar aştım hazar eyledim Her gördüğüm güzele nazar eyledim Hakikat sofrası kurulunca Bir salkım üzüme pazar eyledim ** Söylemeye varmıyor dilim Sazım çalmaz oldu, tutmuyor elim Ben ettim sen eyleme gülüm Ne olur affet beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Yolla, yolla Yolla, meleklere ver yolla Yolla, yolla Yeter beklettiğin beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Hasret kaldım seni sevmeye Sana gelip düğümleri çözmeye Usulca göğsüne yaslanıp Bir sabah vakti koynunda ölmeye ** Coştu gönlüm sel gibi çağlar Aramıza girmiş dumanlı dağlar Barış derdini söyler, ağlar Yeter affet beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Yolla, yolla Yolla, meleklere ver yolla Yolla, yolla Yeter beklettiğin beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Yolla, yolla Yolla, meleklere ver yolla Yolla, yolla

Müsaadenizle Çocuklar Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var Büyükler kös kös otururken, adam oluvermiş çocuklar Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş karamürsel sepetler Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine Kınalar yakalım elimize (Kınalar yakalım elimize) Sahip olalım dilimize (Sahip olalım dilimize) Aman dikkat belimize (Aman dikkat belimize) Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar İş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? (Wow) Eh Barış abi aşk olsun aç koynuna kuş konsun Çek ipini rahvan gitsin inceldiği yerden kopsun Kimileri kahve kaynatsın, kimi hala dansöz oynatsın Leyleğin ömrü iki lak lak değerler oldu tepetaklak El salla, el salla (El salla, el salla) Kol salla, kol salla (Kol salla, kol salla) Sağ gösterip sol salla (Sağ gösterip sol salla) Bir omuz at sağdan solla (Bir omuz at sağdan solla) El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz at sağdan solla Geliyor bir ahu afet, tepeden tırnağa zerafet (Öldür bizi letafet, bizim sonumuz felaket) (Hayırdır inşallah kızlar, ne diyor bu uçuk çılgınlar) Hayır mı şer mi göreceğiz artık, sabrın sonu selamet Kınalar yakalım elimize (Kınalar yakalım elimize) Sahip olalım dilimize (Sahip olalım dilimize) Aman dikkat belimize (Aman dikkat belimize) Şimdi müsaadenizle çocuklar Sıra bana geldi çocuklar İş başa düştü çocuklar Hazır mıyız? (Wow) El salla, el salla (El salla, el salla) Kol salla, kol salla (Kol salla, kol salla) Sağ gösterip sol salla (Sağ gösterip sol salla) Bir omuz at sağdan solla (Bir omuz at sağdan solla) El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz at sağdan solla Dandini dastana, dinolar bostana İyi bak hastana, sor beni ustana El salla, el salla (El salla, el salla) Dandini dastana, dinolar bostana İyi bak hastana, sor beni ustana El salla, el salla (El salla, el salla) El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla Bir omuz at sağdan solla El salla, el salla Kol salla, kol salla Sağ gösterip sol salla

Sarıl Bana Yıkılsın bütün duvarlar birer birer Açılsın bütün kapılar teker teker Yaklaş bana, gel, sokul bana Rüyama giriver bu gece Helalim oluver bu gece Koptu fırtına dört bir yanımda Ateşe at beni, sar kollarınla Çok yorgunum, sarıl bana, dokun bana ne olur Binlerce ok saplanıyor şu kalbime Alev alev ateşin yanıyor yüreğimde Yaklaş bana, gölgem ol benim Rüyama giriver bu gece Helalim oluver bu gece Koptu fırtına dört bir yanımda Ateşe at beni, sar kollarınla Çok yorgunum, sarıl bana, dokun bana ne olur Gururumu aldım ayaklar altına Geldim kapına yüz sürmek için Haydi artık sen de sil gözyaşlarını Süslen, boyan, giyin benim için Elimde pembe mavi soğuk bir çerçeve Tüm anılar sanki toplanmış hep o resimde Süzül oradan gel, sokul bana Rüyama giriver bu gece Helalim oluver bu gece Koptu fırtına dört bir yanımda Ateşe at beni, sar kollarınla Çok yorgunum, sarıl bana, dokun bana ne olur Sokul bana sarıl bana Yaklaş bana dokun bana

Benden Öte Benden Ziyade Bu akşam yine garip bir hüzün çöktü üstüme Hücrem soğuk, bir tek sen varsın düşlerimde Demir kapı yine kapandı ağır ağır üzerime Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreğime Derin derin soluyorum seni gecelerce Duvarlara kazıdım ismini her köşeye Dudakların şeker gibiydi: Baldan öte Baldan ziyade Pembe pembe yanakların: Gülden öte Gülden ziyade Sabret, gönül, sabret sakın isyan etme Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme Dört kitaptan başlayalım istersen, gel, söze Or'da öyle bir isim var ki kuldan öte Kuldan ziyade Onu düşün, ona sığın o senden öte Benden ziyade Bir sabah elbet güneş de doğacak penceremde Ama bil ki ateşin hâlâ yanacak yüreğimde Gözyaşlarım akıp gidecek: Selden öte Selden ziyade Bir canım var vereceğim: Maldan öte Maldan ziyade Sabret, gönül, sabret sakın isyan etme Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme Dört kitaptan başlayalım istersen, gel, söze Or'da öyle bir isim var ki kuldan öte Kuldan ziyade Onu düşün, ona sığın o senden öte Benden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade Bir ben var ki benim içimde: Benden öte Benden ziyade Bir sen var ki senin içinde: Senden öte Senden ziyade