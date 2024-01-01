Memed Şarkı Sözleri
Leman Sam Memed şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Memed şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Memed sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Kara dağın tepesinde buldular Memed'i
Elinde rakı şişesi
Kara dağın tepesinde buldular Memed'i
Elinde rakı şişesi
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Deli de bozkır yüreğini dağlar
Gözler kan ağlar
Aman deli de bozkır yüreğini dağlar
Gözler kan ağlar
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası