Rüzgar Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar Yabancısın buralara Nerelerden geliyorsun Otur dinlen başucuma Belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlığı anlat bana Senin gibi esmeliyim Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlığı anlat bana Senin gibi esmeliyim Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar Yabancısın buralara Nerelerden geliyorsun Otur dinlen başucuma Belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlığı anlat bana Senin gibi esmeliyim Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlığı anlat bana Senin gibi esmeliyim Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat

Lale Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Geceler geçmez olur hasret olunca Geceler geçmez olur sensiz olunca Her sabah yapraklarımda Beliren damlacıklara Sensiz gecelerimin gözyaşlarına Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Ben bir beyaz laleyim Var sana diyeceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Tut beni ellerimden Gidersen öleceğim Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Bahçeler bensiz olmaz Sevenler yarsız olmaz Geceler geçmez olur hasret olunca Geceler geçmez olur sensiz olunca Her sabah yapraklarımda Beliren damlacıklara Sensiz gecelerimin gözyaşlarına Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar Şebnem diyorlar, ah bilmiyorlar

Sorgu Ağaçlar bir sabah sessizliğinde Önce güneşe durdular Ağaçlar bir sabah sessizliğinde Önce güneşe durdular Yapraklarında kahır Filizlerinde sabır Doğrulup ağır ağır Kesenlerini vurdular Yapraklarında kahır Filizlerinde sabır Doğrulup ağır ağır Kesenlerini vurdular Balıklar bir sabah sessizliğinde Önce karaya vurdular Balıklar bir sabah sessizliğinde Önce karaya vurdular Yüreklerinde kahır Ciğerlerinde sülfür Doğrulup ağır ağır Trolcüleri vurdular Yüreklerinde kahır Ciğerlerinde sülfür Doğrulup ağır ağır Trolcüleri vurdular Martılar bir sabah sessizliğinde Ziftlere bulandılar Martılar bir sabah sessizliğinde Ziftlere bulandılar Kanatlarında kahır Gagalarında zehir Doğrulup ağır ağır Kirletenleri vurdular Kanatlarında kahır Gagalarında zehir Doğrulup ağır ağır Kirletenleri vurdular Çocuklar bir sabah sessizliğinde Önce tarihe durdular Çocuklar bir sabah sessizliğinde Önce tarihe durdular Omuzlarında kahır Yaşamları ya sabır Doğrulup ağır ağır Vuranlarını sordular Omuzlarında kahır Yaşamları ya sabır Doğrulup ağır ağır Vuranlarını sordular Omuzlarında kahır Yaşamları ya sabır Doğrulup ağır ağır Vuranlarını sordular Omuzlarında kahır Yaşamları ya sabır Doğrulup ağır...

Kıyamam Sana Bir gün anlayacaksın Neden sessizce gittiğimi Senden vazgeçmek uğruna Nasıl bir savaş verdiğimi Mevsim kış olur hani Bir yudum güneş bulamazsın Sonsuz uçurumlarda ki Çiçeklere dokunamazsın Her sabah bir sayfa daha Eksilip gidiyor ömrümden Gönlümün yıkıntılarında Can çekişiyor umutlarım Ellerimde acı var ellerini tutamam Kıyamam kıyamam sana Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Bir gün anlayacaksın Neden sessizce gittiğimi Senden vazgeçmek uğruna Nasıl bir savaş verdiğimi Mevsim kış olur hani Bir yudum güneş bulamazsın Sonsuz uçurumlarda ki Çiçeklere dokunamazsın Her sabah bir sayfa daha Eksilip gidiyor ömrümden Gönlümün yıkıntılarında Can çekişiyor umutlarım Ellerimde acı var ellerini tutamam Kıyamam kıyamam sana Yollarımda ayaz var yaklaşma yollarıma Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana Karanlık gecelere ortak edemem seni Kıyamam kıyamam sana

Ayak Sesleri Ardımda ayak sesleri geçmişin şarkısı gibi Nedir bu, nedir bu adım adım yaklaşan Nedir bu korku her akşam İçimi acıtıyor zaman Kalamam bu yerde artık Geçemem bu sokaklardan Ne olur sus konuşma, karışma Gidiyorum kalamam Son gayreti belki de bu ömrümün Gölgeler bırakmıyor peşimi Çekilin bu kabus burda bitmeli Yok olun ayak sesleri Kendi halime bırakın beni Yok olun ayak sesleri Kendi halime bırakın beni Ardımda ayak sesleri geçmişin şarkısı gibi Nedir bu, nedir bu adım adım yaklaşan Nedir bu korku her akşam İçimi acıtıyor zaman Duramam bu evde artık Bakamam bu eşyalara Ne olur karşı çıkma, dokunma Yüreğime, kalamam Son gayreti belki de bu ömrümün Gölgeler bırakmıyor peşimi Çekilin bu kabus burda bitmeli Yok olun ayak sesleri Kendi halime bırakın beni Yok olun ayak sesleri Kendi halime bırakın beni Yok olun ayak sesleri Kendi halime bırakın beni

Güceh Gızım Güzlerimin ışıghı Sevincim neşem gızım Saçları ipeh gızım Ay güceh gızım Saflıhta sen inci ol, sen inci ol Her galbin sevinci ol, sevinci ol Sevinci, sevinci ay güceh gızım Gül bu gençlik çağında Gül açsın yanagında Her türlü çiçeh gızım Ay güceh gızım Gızım bilmeden keder Bilmeden keder Çoh yaşa akşam seher Akşam seher Sevinci sevinci ay gaşeng gızım Sevinci, sevinci ay güceh gızım

İçime Sinmiyor İnceden bir sızı sarıyor gönlümü İsmini söylemeye dilim varmıyor Sen olmayınca akşamlar içime sinmiyor Olmuş olacak ne varsa umurumda değil Ölüm bile yokluğundan daha ağır gelmiyor Sen olmayınca yaşamak içime sinmiyor Sana ait ne varsa yakıp yıksaydım keşke Anıların kelepçesini söküp atsaydım keşke Ne çare gücüm yetmiyor Bu dört duvar bu sessizlik her gün biraz daha uzun Kapımda bekleyen umut dolu bahar bile Sensiz içime sinmiyor Sana ait ne varsa yakıp yıksaydım keşke Anıların kelepçesini söküp atsaydım keşke Ne çare gücüm yetmiyor Camlarda ağlayan nazlı yağmur seni sorar gibi Bu öyle bir hasret ki yüreğime sığmıyor Sen olmayınca yaşamak İçime sinmiyor İçime sinmiyor İçime sinmiyor

Kavak Yelleri Biz bir dalın üzümüyüz aslında Birimiz şişede şarap Birimiz kadehte şampanya İkimiz ömür boyu çakır keyif Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin Adam sen de, keyfimiz yerinde Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin Adam sen de, keyfimiz yerinde Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Biz bir dağın bulutuyuz aslında İçimiz buselik Dışımız hüzünler içinde İkimiz ömür boyu birlikte Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin Adam sen de, keyfimiz yerinde Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin Adam sen de, keyfimiz yerinde Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Biz bir günün gecesiyiz aslında Özümüz gökteki yıldızlar Sözümüz sevmeler üstüne Hepimiz ömür boyu sevdalı Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin Adam sen de, keyfimiz yerinde Başımızda kavak yelleri esiyormuş, essin Adam sen de, keyfimiz yerinde Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay

Yol Ver Yol ver insafsız kederlere Dertlere yol ver Yol ver terk edip gidenlere Yol ver gitsin Bir gün bütün acılara Gülüp geçeceksin Kahkahayla yol ver gitsin ürkek gözyaşlarına Yarın dünyaya başka gözlerle bak Bırak geçmişin hesabını bırak Ne bekliyorsun gülmek için hala Ne olsun daha umutların var ya Yol ver insafsız kederlere Dertlere yol ver Yol ver yarım kalan sözlere Yol ver gitsin Bir gün korkak yalanlara Gülüp geçeceksin kahkahayla Yol ver gitsin Tükenmiş sevdalara Yarın dünyaya başka gözlerle bak Bırak geçmişin hesabını bırak Ne bekliyorsun gülmek için hala Ne olsun daha umutların varya Yol ver, insafsız kederlere Dertlere yol ver Yol ver yarım kalan sözlere Yol ver gitsin Bir gün korkak yalanlara Gülüp geçeceksin kahkahayla Yol ver gitsin Tükenmiş sevdalara

Anladım Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe Sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim Tanıdık bir huzur aradım şaşkın bakışlarında dün Bildik bir söz bekledim eskiden kalma öylesine Konuştu bir şeyler söyledi beklediğim sözler bunlar değil Yüzüme baktı gözlerime ama senin gibi değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar umuduma yol değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin gibi canımdan öte can değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil