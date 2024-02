Aman yine telli durnam yarelenmişsin of Bilmiyorum yaren nerende durnam, durnam Yoksa sende bahtı karalımısın Bilmiyorum yaren nerende durnam, durnam Yoksa sende bahtı karalımısın Bilmiyorum yaren nerende durnam Aman aşamazsın bizim dağlar meşeli İçi çeşit çeşit gül menekşeli Hayli oldu yardan ayrı düşeli Bugün efkarlıyım burada durnam of Hayli oldu yardan ayrı düşeli Bugün efkarlıyım burada durnam of

Derde düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yar imiş meğer Yari arar iken yardan ıradım Yardan ayrı kalmak Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost ya dost Zorumuş meğer Zorumuş meğer Yari arar iken yardan ıradım Yardan ayrı kalmak Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Zorumuş meğer Turab olup yare varayım dedim Ayağına yüzüm süreyim dedim O yarin sırrına ereyim dedim Arifler keşfeder Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Sır imiş meğer Sır imiş meğer O yarin sırrına ereyim dedim Arifler keşfeder Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Sır imiş meğer Coşkun sel gibiydim yoruldum gayrı Çok bulanık aktım duruldum gayrı Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı Hakikatte gönül Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Bir imiş meğer Bir imiş meğer Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı Hakikatte gönül Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Bir imiş meğer Gurbet ellerinde garip olanın Yarin aşkı ile derde dalanın Yanılıp da yarden ayrı kalanın Her günü her anı Ya dost ya dost Ya dost ya dost Ya dost ya dost ya dost Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer Zar imiş meğer

Sakin ol ha insanoğlu i̇ncitme canı incitme Her can bir kalp hakk'a bağlı İncitme canı incitme Yaralama bir tek teli güneş gözü mah-cemali Çekemem onun vebali i̇ncitme canı incitme Bir gün olup öleceksin ettiğinden bulacaksın Tekrar geri geleceksin i̇ncitme canı incitme Bir gün olup öleceksin ettiğinden bulacaksın Tekrar geri geleceksin i̇ncitme canı incitme Suçun sorumlusu ruhtur vücudun günahı yoktur Şüphesiz ki her can hak'tır İncitme canı incitme Bir gün olup öleceksen eğer geri geleceksen Tekrar insan olacaksan i̇ncitme canı incitme Garip canın yakma nara cehennemde düşen dara Bak ibret al hayvanlara i̇ncitme canı incitme Garip canın yakma nara cehennemde düşen dara Bak ibret al hayvanlara i̇ncitme canı incitme