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Ardımda kaldı uzun yaz
Yorgunum uzaktan geldim
Yol bitti çoktan
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
Konuşun benimle ah ne olur
Sözler ürkütür geceyi
Ay battı çoktan
Karanlıklar hep
Hep peşimde
Silin yüzümden korkuyu
Karanlıklar hep
Hep peşimde
Ay battı çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Gün bitti, yol bitti
Ay battı, aşk bitti çoktan
Yakanızdaki gül solmuş
Sarılsam üşür müsünüz?
Yakanızdaki gül solmuş
Aşk bitti çoktan
-
Gözlerinin içine girdim, başka alemler gözledim
Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa
Beklemedim illa, beklemedim, sevdim
Ben bunlarla övünmedim, beklemedim illa
Beklemedim illa, beklemedim, sevdim
Gölgelemedim bağını bahçesini
Günü güneşi örtmedim
Yapılanlar söylenmez ki her zaman
Sömürmedim illa, sömürmedim illa
Sömürmedim, sevdim
Yapılanlar söylenmez ki her zaman
Sömürmedim illa, sömürmedim illa
Sömürmedim, sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
Yüreğine kulak verdim, nefes aldı, ben dinledim
Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa
Sır vermedim illa, sır vermedim, sevdim
Duyduklarım anlatılmaz, sır vermedim illa
Sır vermedim illa, sır vermedim sevdim
Gölgelemedim bağını bahçesini
Günü güneşi örtmedim
Verilenler istenmez ki her zaman
Dilenmedim illa, dilenmedim illa
Dilenmedim, sevdim
Verilenler istenmezki her zaman
Dilenmedim illa, dilenmedim illa
Dilenmedim, sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
İlla illa (illa illa) illa illa (illa illa)
İlla illa illa illa illa sevdim
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Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Kara dağın tepesinde buldular Memed'i
Elinde rakı şişesi
Kara dağın tepesinde buldular Memed'i
Elinde rakı şişesi
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Ay tutuldu dilim tutuldu
Vakit geceye kaç var bilmem
Deli de bozkır yüreğini dağlar
Gözler kan ağlar
Aman deli de bozkır yüreğini dağlar
Gözler kan ağlar
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
Memed asker, Memed küser
Memed aşık dahası
Fikri düşer, hasret çeker
Ağıt yakar babası
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Elini son defa yanağıma koy
İstemiyorsan giderim giderim
Serin bir sonbahar akşamında söz
İsmini unutur silerim silerim
Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri
Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim
Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına
Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti
Uğruna döktüğüm gözyaşları için
Yağmurdan özür dilerim dilerim
Kuruttuğum kızıl gülleri alıp
Senin için senden geçerim geçerim
Tuttuğum kalem olsa, yüreğinin elleri
Bir defa daha yazsa, bebeğim bebeğim bebeğim
Eğer bir masal perisi, girerse rüyalarına
Öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti
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Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan
Bana senden, ellerinden söz etti hiç durmadan
Gözüm sabır çiçeğine takıldı, gece büyümüş
Kalktım su verdim
Fısıldadım, küçük bir sır verdim
Fısıldadım, küçük bir sır verdim
Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda
Bana bir şal almışsın salı pazarından
Deli kuşun dedikleri bir bir aklımda
Bana bir şal almışsın salı pazarından
Gözlerime pek yakışırmış
Gözlerime pek yakışırmış
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Deli kuşla sohbet ettik bu sabah havadan sudan
Bana senden, gözlerinden söz etti hiç durmadan
Biraz susup yüreğini dinledim
Hüzün sarmış, sevdim okşadım
Fısıldadım, usulca okşadım
Fısıldadım, sevdim okşadım
Adalarda çay içmişsiniz birlikte
Adalarda çay içmişsiniz birlikte
Dalıp gitmişsin İstanbula doğru
Gözlerinde keder varmış
Gözlerinde keder varmış
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
Gözlerinin aradığı yalnız ben olayım
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Kandillide bir çilingir sofrasi
Balik roka bir de yaninda raki
Insan hali saza söze merakli
Marti uyur şişe dibi görünür
Insan hali saza söze merakli
Marti uyur şişe dibi görünür
Aman muhterem, yaman muhterem
Aman muhterem, yaman muhterem
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Denizde kürek karada direk
Rumeli′nde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu'nda gezer felek
Denizde kürek karada direk
Rumelinde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu′nda gezer felek
Ah Beyoglu'nda gezer felek
Ah Beyoglu'nda gezer felek
Marmara′dan esen yeller tez gelir
Etekleri yere değmez kiz gelir
Aşiklara dünya işi viz gelir
Marti uyur şişe dibi görünür
Aşiklara dünya işi viz gelir
Marti uyur şişe dibi görünür
Aman muhterem, yaman muhterem
Aman muhterem, yaman muhterem
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Bir muhabbet bin can demek buralarda eğlenmek
Denizde kürek karada direk
Rumelinde atar yürek
Süslü de bebek şarki demek
Beyoğlu′nda gezer felek
Denizde kürek karada direk
Rumeli'nde atar yürek
Süslü de bebek sarki demek
Beyoglu′nda gezer felek
Ah Beyoğlu'nda gezer felek
Ah Beyoğlu′nda gezer felek
Ah Beyoğlu'nda gezer felek
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Tende su dağlasın ah yansıyan asi gülüm
Açar yara yürekte aksi bir düş ara
Siyahlar paklar yine ah sardıkça sarar
Bana kızma burda kalma yalvarsam bile git
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Serseri kelimeler döküldü dilden of
Siyaha dödü yine acılı gözler boş
Azat delirdi birden duygusuz eller boş
Bak darılma burda kalma ah çektirme bana
Ah rüçun suretini ah sevdim yarim
Ah rüçun ah sevdiğim yarim
Bak darılma burda kalma ah çektirme bana
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
Ah rüçun suretini ah sevdiğim yarim
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Yazin evvelinde Gence colunde
Cixiblar yene de dize laleler
Yagisdan islanan yarpaqlar
Seribler dereye duze laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Xeyalimdan neler gelib ne kecer
Yaz geler ellere durnalar kocer
Bulaqlar simovar ag dasdan ceker
Benzeyir cemende koze laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Meylim uzundeki qara xaldadir
Hicranin elaci ilk vusaldadir
Ne vaxtidir Residin gozu yoldadir
Bir qonaq gelesiz bize laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
Laleler laleler
-
Bir salkım söğüdün altında
Sen bana ben sana kavuşalım
Bedenimi ruhumu al, al ki kurtulsun bu can
Benliğimi, her şeyimi al ki kurtulsun can
Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Dağlar dağların ardında
Ağlama su yüzlü sevdiceğim
Yüreğimi aşkınla al, al ki kurtulsun bu can
Ellerimi, gözlerimi al ki kurtulsun can
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim
Daha gidecek yolumuz var
-
Hep bir şeyi unutmuş gibi
Gülü dalda kurutmuş gibi
Yeni yetme çocukmuş gibi
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Hep bir şeyi unutmuş gibi
Gülü dalda kurutmuş gibi
Yeni yetme çocukmuş gibi
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Ağlarım için için
Dertlerim biçim biçim
Hepsi başım üstüne lakin
Ayrılığa dayanamam
Yolu buldum izi kaybettim
Ben oldum bizi kaybettim
Esasta gizi kaybettim
Öyle gezerim, öyle gezerim
Ayrılığa dayanamam
Ağlarım için için
Dertlerim biçim biçim
Hepsi başım üstüne lakin
Ayrılığa dayanamam
Ayrılığa dayanamam
-
Ve ben artık seninle yapamıyorum
Birtanem, elimde değil
İstesem de, istesem de yapamıyorum
Ve seni aramak gelmiyor içimden
Eskisi gibi değil
Seninle ben, seninle ben ne yazık olamıyorum
İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Ve ben artık seninle yapamıyorum
Birtanem, elimde değil
İstesem de, istesen de yapamıyorum
Ve sana dokunmak gelmiyor içimden
Aşk sözlerin batıyor
Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum
İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Yeter artık ben seni sevemiyorum
Birtanem, bırak beni
Anlasana, anlasana seni istemiyorum
Olur olmaz nedenler, her yerde izlenmeler
Böyle şeylerden yoruldum
Ne yazık ki, ne yazık ki birtanem boğuluyorum
İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Sende mi, bende mi
Herneyse, her kimdeyse, neyse
Bilemiyorum
Her neyse