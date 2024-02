Ben kuytularda öylece yalnız Her şeyin farkında çaresiz Ben çırılçıplak ben yaralanmış Sevgiye tutsak bırakılmış Her gün dalgalı bir deniz olsam Yalandan adacıklar kursam Ak saçlı bilge bir ermiş olsam Umutlu bir öykü anlatsam Bir ağacın gölgesinde gündüz boyanır gece Kendinden korkmuyorsan eğer Bir balıkçı teknesinde yıldızlar masmavileşir Sevdaya inanmışsan eğer Ben akşamlarda öylece üzgün Gün batımında yanar yüzüm Eski bir aşktır tüm çıkarlarım Açar kapıyı uğurlarım Her gün sevdalı bir bulut olsam Dağların sırtına yaslansam Başı göklerde uçurtma olsam Penceresiz evleri sarsam