Sus Söyleme Sus söyleme bir şey söyleme artık Sus söyleme her şey gereksiz artık Bana düşen dönüp de gitmek Sonun da elimde kalan bir avuç hüzün ve keder Yeter yeter söyleme söyleme artık Kelimeler kanatır yarayı gözlerin anlatıyor Mutlu aşk yoktur yoktur Oysa ben sana neler adamıştım İçli şarkılar kırık ezgiler Yüreğimden süzülüp gelen Bırakıp gittin beni Bir gün yollarda yollarda Yeter yeter söyleme söyleme artık Kelimeler kanatır yarayı Gözlerin anlatıyor mutlu aşk yoktur yoktur Yeter yeter söyleme söyleme artık Kelimeler kanatır yarayı Gözlerin anlatıyor Mutlu aşk yoktur yoktur Sus söyleme her şey ortada artık

Sürgün Gökyüzünde yeryüzünde Gün doğdu mu her gün ilk gün Her gün aydınlıktır Yoksa ümit her yer loş karanlıktır Yar gurbette can yürekte Bir kafeste ne amansız Sonsuz ayrılıktır geçmez zaman Her gece hep aynıdır Fırtınada, ak ayazda Sürgün her yerde hep yalnızdır Gül açsa da, kuş uçsa da Görmez dargındır Her durakta, her uykuda Sürgün her nefeste yalnızdır Her şafakta, her yudumda Hasret sancıdır Yol alsa da, ses duysa da, dağ aşsa da Her adım son, her an son adımdır Tek başına yalnızlık Bir yankıdır Fırtınada, ak ayazda Sürgün her yerde hep yalnızdır Gül açsa da, kuş uçsa da Görmez dargındır Her durakta, her uykuda Sürgün her nefeste yalnızdır Her şafakta, her yudumda Hasret sancıdır Her durakta, her uykuda Sürgün her nefeste yalnızdır Her şafakta, her yudumda Hasret sancıdır

Karlı Kayın Ormanı Karlı kayın ormanında Yürüyorum geceleyin Karlı kayın ormanında Yürüyorum geceleyin Efkârlıyım, efkârlıyım Elini ver, nerde elin? Efkârlıyım, efkârlıyım Elini ver, nerde elin? Memleket mi, yıldızlar mı Gençliğim mi daha uzak? Memleket mi, yıldızlar mı Gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında Bir pencere, sarı, sıcak Kayınların arasında Bir pencere, sarı, sıcak Ben ordan geçerken biri Amca, dese, gir içeri Ben ordan geçerken biri Amca, dese, gir içeri Girip yerden selâmlasam Hane içindekileri Girip yerden selâmlasam Hane içindekileri Yedi tepeli şehrimde Bıraktım gonca gülümü Yedi tepeli şehrimde Bıraktım gonca gülümü Ne ölümden korkmak ayıp Ne de düşünmek ölümü Ne ölümden korkmak ayıp Ne de düşünmek ölümü

Günlerimiz Çözülen bir yün yumağı Akıp giden günlerimiz Mezar taşlarından suskun Sessiz sitemsiz Savrulan yapraklar gibi Akıp giden günlerimiz Cenaze törenlerinde Sessiz sitemsiz Savrulan yapraklar gibi Akıp giden günlerimiz Cenaze törenlerinde Sessiz sitemsiz Bir suçluyu aklar gibi Akıp giden günlerimiz Sanki bir sır saklar gibi Sessiz sitemsiz Bir kitaba başlar gibi Koşarken yavaşlar gibi Ölen arkadaşlar gibi Sessiz sitemsiz Bir kitaba başlar gibi Koşarken yavaşlar gibi Ölen arkadaşlar gibi Sessiz sitemsiz Sessiz sitemsiz

Özgürlük Okulda defterime, sırama ağaçlara Yazarım adını, okunmuş yapraklara Bembeyaz sayfalara yazarım adını Yaldızlı imgelere toplara tüfeklere Kralların tacına en güzel gecelere Günü ak ekmeğine yazarım adını Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına Gölgede değirmene yazarım Uyanmış patikaya serilip giden yola Hınca hınç meydanlara adını Ey özgürlük... Kapımın eşiğine kabıma kacağıma İçimdeki aleve camların oyununa Uyanık dudaklara yazarım adını Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime Derdimin duvarına arzu duymaz yokluğa Çırçıplak yalnızlığa yazarım adını Geri gelen sağlığa geçen her tehlikeye Yazarım ben adını yazarım Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata Senin için doğmuşum haykırmaya Ey özgürlük Ey özgürlük...

İstanbul'u Dinliyorum İstanbul′u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlardan İstanbul′u dinliyorum gözlerim kapalı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu Loşkayı kaleleriyle bir yalı Loşkayı kaleleriyle bir yalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Bir kuş çırpınıyor eteklerinde Alnın sıcak mı değil mi biliyorum Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum Kalbinin vuruşundan anlıyorum İstanbul'u dinliyorum İstanbul′u dinliyorum

Leylim Ley Döndüm daldan kopan kuru yaprağa Leylim ley Seher yeli dağıt beni kır beni Leylim ley Götür tozlarımı burdan uzağa Leylim ley Yarin çıplak ayağına sar beni Leylim ley Ayın şavkı vurur sazım üstüne Leylim ley Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne Leylim ley Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne Leylim ley Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Leylim ley Yedi yıldır uğramadım yurduma Leylim ley Dert ortağı aramadım derdime Leylim ley Geleceksen bir gün düşüp ardıma Leylim ley Kula değil yüreğine sor beni Leylim ley

Memik Oğlan On dört yaşım diken ile kaplanmış Göz ucuma karıncalar toplanmış Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne Alın yazım okur gibi saplanmış Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne Alın yazım okur gibi saplanmış Uyu Memik oğlan uyu Öte geçelerde büyü Uyu Memik oğlan uyu Öte geçelerde büyü Dağı dağa kavuşturan ben idim Suyu suya eriştiren can idim Yükledim mi gece vakti kaçağı Karanlıkta ışılayan gün idim Yükledim mi gece vakti kaçağı Karanlıkta ışılayan gün idim Uyu Memik oğlan uyu Öte geçelerde büyü Uyu Memik oğlan uyu Öte geçelerde büyü Uyu Memik oğlan uyu Öte geçelerde büyü Uyu Memik oğlan uyu Öte geçelerde büyü

Güneş Topla Benim İçin Seher yeli çık dağlara Güneş topla benim için Seher yeli çık dağlara Güneş topla benim için Haber ilet dört diyara canım Güneş topla benim için Haber ilet dört diyara canım Güneş topla benim için Umutların arasından Kirpiklerin karasından Umutların arasından Kirpiklerin karasından Döşte bıçak yarasından canım Güneş topla benim için Döşte bıçak yarasından canım Güneş topla benim için Seher yeli yâr gözünden Havadaki kuş izinden Seher yeli yâr gözünden Havadaki kuş izinden Geceleyin gökyüzünden canım Güneş topla benim için Geceleyin gökyüzünden canım Güneş topla benim için Güneş topla benim için Güneş topla benim için Güneş topla benim için Güneş topla benim için

Yalnız İnsan Yalnız insan merdivendir Hiçbir yere ulaşmayan Sürülür yabancı diye Dayandığı kapılardan Yalnız insan merdivendir Hiçbir yere ulaşmayan Sürülür yabancı diye Dayandığı kapılardan Yalnız insan deli rüzgâr Ne zevk alır ne haz verir Yalnız insan deli rüzgâr Ne zevk alır ne haz verir Dokunduğu küldür, uçar Sunduğu tozdur, silinir Dokunduğu küldür, uçar Sunduğu tozdur, silinir Yalnız insan, yok ki yüzü Yağmur çarpan bir camekan Ve gözünden sızan yaşlar Bir parçadır manzaradan Yalnız insan, yok ki yüzü Yağmur çarpan bir camekan Ve gözünden sızan yaşlar Bir parçadır manzaradan Yalnız insan kayıp mektup Adresi mi yanlış nedir? Yalnız insan kayıp mektup Adresi mi yanlış nedir? Sevgilerden fırlatılır Kim bilir kim tarafından Sevgilerden fırlatılır Kim bilir kim tarafından