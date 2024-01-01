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7/24 Dinle Livaneli Şarkıları

Livaneli Şarkıları Şarkı Sözleri

Leman Sam Livaneli Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Leman Sam Livaneli Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Livaneli Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Leman Sam

Leman Sam

Livaneli Şarkıları

  • Sus Söyleme

  • Sürgün

  • Karlı Kayın Ormanı

  • Günlerimiz

  • Özgürlük

  • İstanbul'u Dinliyorum

  • Leylim Ley

  • Memik Oğlan

  • Güneş Topla Benim İçin

  • Yalnız İnsan

  • Hoşçakal Kardeşim Deniz

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